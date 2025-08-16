คลายข้อสงสัย! รพ.ดอยสะเก็ดแจงกรณีเด็กท้องเสียรอห้องฉุกเฉิน ชี้ผู้ป่วยอาการสีเขียว

ประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อผู้ปกครองรายหนึ่งออกมาตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการทำงานของห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังพาลูกน้อยท้องเสียหนัก 3 วัน เข้าพบแพทย์ แต่กลับไม่ได้รับการดูแลอย่างที่หวัง ด้านโรงพยาบาลเร่งชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม "สีเขียว" และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาและประเมินอาการอย่างเหมาะสมภายในเวลาเพียง 28 นาที
จากกรณี เมื่อวันที่ 15 ส.ค. สาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นใจหลังเข้ารับการใช้บริการของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จาก.เชียงใหม่ โดยทางหญิงสาวเผยว่า ลูกของตนมีอาการท้องเสียต่อเนื่องมา 3 วัน และตอนนี้อ่อนเพลียมาก ผู้ปกครองจึงรีบพาลูกไปที่หน่วยฉุกเฉิน ด้วยความหวังว่าจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพียงแนะนำให้เพียงให้น้ำเกลือและให้เด็กนั่งรอคิว ก่อนที่ผู้เป็นแม่จะตั้งคำถามว่าแล้วจะมีห้องฉุกเฉินไว้ทำไม
อย่างไรก็ตาม พบว่าทางโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว หวั่นว่าจะมีประชาขนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของทางโรงพยาบาล จึงได้เข้ามาอธิบายขั้นตอนการรักษาอย่างชัดเจนในคอมเมนต์ โดยระบุข้อความว่า
“โดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาและประเมินอาการอย่างเหมาะสม
ตามคำชี้แจงของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ผู้ป่วยรายนี้มีอาการถ่ายเหลวมา 3 วัน แต่สัญญาณชีพอยู่ในระดับปกติ ไม่มีการซึมลง หรือหมดสติ จากการประเมินอาการ ผู้ป่วยจัดอยู่ในกลุ่ม "สีเขียว" ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนและสามารถรอการตรวจรักษาได้หลังจากผู้ป่วยสีแดง สีชมพู และสีเหลือง ตามลำดับ หรือภายใน 60 นาทีหลังจากลงทะเบียน
โรงพยาบาลระบุรายละเอียดเวลาว่า ผู้รับบริการลงทะเบียนในเวลา 13.32 น. พยาบาลได้ซักประวัติในเวลา 13.40 น. และแพทย์ได้ทำการตรวจในเวลา 14.00 น. ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจเลือด ซึ่งจากการประเมินและตามระเบียบขั้นตอนการรับบริการ ผู้ป่วยใช้เวลาในการรอรับบริการทั้งสิ้น 28 นาที“
โดย คำชี้แจงนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ และยืนยันถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการจำแนกผู้ป่วยฉุกเฉิน