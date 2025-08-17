“NONT TANONT” ฉีกทุกกรอบ! ควง PiXXiE ปล่อยซิงเกิลสุด catchy “BADLY”ครั้งแรกที่แฟน ๆ จะได้เห็นนนท์ลุกขึ้นมาเต้นแบบจัดเต็ม

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ด้วยสองซิงเกิล collaboration สุดเซอร์ไพรส์ “คนฝั่งทน” กับ TaitosmitH และ “คืนที่หมาเต็มวัด” กับ สิงโต นำโชค ในครั้งนี้ NONT TANONT” กลับมาท้าทายทุกขีดจำกัดทางดนตรี อีกครั้งในปี 2025 กับเฉดสีใหม่ด้วยการจับมือข้ามจักรวาล กับเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง PiXXiE ที่ร่วมกันปล่อย ซิงเกิลใหม่ล่าสุด “BADLY” ที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกเสียงเพลงที่ทั้งสนุก เท่ และแตกต่างจากทุกสิ่งที่เรา เคยเห็นจากนนท์
“BADLY” มาในแนว Future Funk / Disco Pop ที่ผสมผสานความวินเทจยุค 80s เข้ากับความเท่ร่วมสมัยอย่างลงตัว เบื้องหลังซาวด์สุดโดดเด่นนี้คือฝีมือของโปรดิวเซอร์สุดฮอต MayoJames ที่ออกแบบดนตรีให้เต็มไปด้วยกรู๊ฟ จังหวะสนุก และเมโลดี้สุด catchy ที่รับรองว่าฟังครั้งเดียวแล้วต้องฮัมตาม เพลงนี้ยังแฝงกลิ่นอายเรโทรแบบจัดเต็ม แต่ก็ยังสดใหม่ และร่วมสมัยจนกลายเป็นซาวด์ที่หลากหลายมิติจนทุกคนต้องอินไปพร้อมกัน
มุมใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนนท์มาก่อน กับการร้องแบบ melodic rap ที่ทั้งเท่และละมุน ผสมกับพลังเสียงที่ทรงพลังและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน บีทสนุก ๆ ที่สอดประสานกับเสียงร้องอย่างลงตัวนี้ ยิ่งทำให้ชัดเจนว่า “นนท์ ธนนท์” คือศิลปินที่สามารถ blend เข้ากับทุกแนวดนตรีได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และนี่คือเหตุผลที่ถูกขนานนามว่า “ผงนัวแห่งวงการ” คนที่ทำให้ทุกเพลงมีรสชาติกลมกล่อมแบบไม่เหมือนใคร
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทำให้ “BADLY” ต้องถูกพูดถึง คือ มิวสิควิดีโอที่จัดเต็ม ทั้งวิชวลและคอนเซปต์สุดจัดจ้าน นี่คือครั้งแรกที่แฟน ๆ จะได้เห็นนนท์ ลุกขึ้นมาเต้นจริงจังแบบจัดเต็ม สเต็ปมั่นใจ บวกพลังที่ถ่ายทอดผ่านภาพ ได้อย่างเร้าใจพร้อมกับการปรากฏตัวของ PiXXiE ที่มาช่วยเสริมความสดใส ความซน และพลังเฟมินีนที่ไม่กลัวจะเล่นใหญ่ใส่เต็มเสียงร้องของทั้งสามสาว ผสานกันได้อย่างลงตัวจนเกิดเป็นเคมีพิเศษที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้
