ซีรีส์ “Shine” WeTV Original ทำถึง! “มาย-อาโป-สน-ยูโร” นำทีมเปิดตัวตอนแรก กระแสฟีเวอร์ กระหึ่มโซเชียลทั่วโลก!

ทำถึงและจึ้งมาก โปรเจกต์ยักษ์แห่งปี “Shine” จากWeTV Original โดย BeOnCloud เพิ่งออนแอร์ตอนแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็สามารถเขย่าหัวใจแฟนซีรีส์ทั่วโลกได้ทันที โดยเฉพาะความปังของการรวมตัวกันของ 4 หนุ่มนักแสดงนำ มาย ภาคภูมิ, อาโป ณัฐวิญญ์, สน ยุกต์, ยูโร ยศวรรธน์ และ ปีเตอร์ เดรี่ย์ จนสร้างปรากฏการณ์กลายเป็น “Original Gay Series” ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ ติดเทรนด์อันดับ 1 บน X ในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ขึ้นแท่น WeTVHOT TV Series ซีรีส์ไทยอันดับ 1 บน WeTV Thailand และอีกหลายพื้นที่
นอกจากความหล่อทะลุจอของนักแสดงนำทั้ง 5 แล้ว ซีรีส์ “Shine” ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก ความหวัง และอัตลักษณ์ของผู้คนในยุคสมัย ผ่านการเล่าเรื่องที่หลอมรวมศิลปะ วัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และความหลากหลายได้อย่างแยบยลและมีชั้นเชิง ที่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเกย์ ชายรักชายเท่านั้นที่ฟิน แต่ในโซเชียลมีเดียใครที่ได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทำถึงในทุกด้าน ยิ่งเรื่องโปรดักชัน ความละเอียด ความสวยงามในแต่ละซีน ทีถึงสุดๆ” โดยเฉพาะผู้ชมเวอร์ชัน Orchestric Version ที่ยืนยันว่าฟินและอินขั้นสุด กับซีนเด็ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ดูได้เฉพาะที่WeTV เท่านั้น
ไม่ใช่แค่กระแสในโซเชียลเท่านั้นที่มาแรงแซงทางโค้ง แต่ทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งบิลบอร์ด ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ในห้าง และรถไฟฟ้า ได้ถูกซีรีส์“Shine” ยึดพื้นที่ความฮอตไปหมดแล้ว เรียกว่าฟีเวอร์เกินต้านของแท้!! เพราะฉะนั้นใครที่พลาดตอนแรก ยังทันมาร่วมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งกาลเวลา ความหวังความทรงจำ และแสงสว่างจากอดีตที่จะส่องถึงปัจจุบันพร้อมทีมนักแสดงคุณภาพคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น โอบ โอบนิธิ, นก สินจัย, กบ พิมลรัตน์, ปาน ธนพร, ปันปัน สุทัตตา, ติว ดิษยา, ถา สถาพร, เจเจ ปฏิภาณ, มีโอ เอเธนส์, บั๊ม ภวัต, ฟูไอซ์ ธนวัตร และ สีน้ำ รักษ์ภู
มาสำรวจอีกด้านของดวงจันทร์ไปพร้อมกันกับซีรีส์“Shine” - WeTV Original รับชมออนไลน์ Acoustic Version และ Orchestric Version ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 22:00 น. (GMT+7) ทางแอปพลิเคชัน WeTV รับชมกันได้ที่นี่ https://bit.ly/ShineOrchestric
