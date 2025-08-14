เปิดตัว โครงการการกุศลบทกวีจากเครื่อง POSUnionPay ครั้งแรกในประเทศไทย “แสงกวีส่องดวงใจ (Poetry Lights the Heart's Lantern)”

แม้ต่างภาษา แต่เปี่ยมไปด้วยความไร้เดียงสาและจิตวิญญาณแห่งบทกวีอันที่เหมือนกัน โดยบทกวีที่แต่งโดยเด็กชาวจีนบนภูเขาได้ “ปลิว” ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงไอคอนสยามหนึ่งในแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ นี่คือครั้งแรกที่ “บทกวีจากเครื่อง POSUnionPay” ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2019 หลังจากดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตลอด 7 ปี โดยเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางสู่ต่างประเทศ ส่งต่อความรักและความอบอุ่นสู่ต่างแดน ภายใต้บรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยผู้คนของเทศกาลโคมไฟจีนที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
ทางไชน่า ยูเนี่ยนเพย์ (China UnionPay) ได้เปิดตัวโครงการการกุศลบทกวีจากเครื่อง POS UnionPay "แสงกวีส่องดวงใจ (Poetry Lights the Heart's Lantern)" ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณไมเคิล ชาง (Michael Shang) ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล คุณทิพยนิภา สมะลาภา กรรมการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เข้าร่วมและกล่าวภายในงานพร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ คุณเกศณี ไทยสนธิ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ “กวีเยาวชนมิตรภาพไทย-จีน”
สำหรับกิจกรรมการกุศล “บทกวีจากเครื่อง POSUnionPay” ภายใต้ธีมโคมไฟ “ดอกไม้แห่งมิตรภาพจีน–ไทย”ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญ โคมไฟขนาดใหญ่สวยงามตระการตาถูกตั้งอยู่กลางพื้นที่จัดงาน รายล้อมด้วยโคมไฟจีนหลากขนาดแต่ละดวงประดับประดาด้วยลวดลายจีนอันเป็นเอกลักษณ์และบทกวีของเด็กๆ จีนและไทยด้วยสองภาษา ออกแบบอย่างวิจิตร จัดวางเป็น “แม่น้ำแห่งบทกวี” ที่ไหลจากทางเข้าไปยังด้านใน สื่อถึงบทกวีจากจีนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงไทย บนสายน้ำประดับด้วยโคมไฟ สร้างบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายบทกวี เด็กๆ ไทยอ่านบทกวีของเพื่อนชาวจีนด้วยความสนุกสนานขณะที่ผู้เข้าชมสามารถใช้บัตร UnionPay ร่วมบริจาคผ่านเครื่องPOS เพื่อรับสลิปบทกวีสองภาษาจีน-ไทย และหากเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกเสียงหลังจากบันทึกการอ่านบทกวีแล้วก็จะได้รับคิวอาร์โค้ด ติดบนการ์ดบทกวีเป็นที่ระลึกพิเศษ โดยรายได้จากการบริจาคทั้งหมดจะมอบให้มูลนิธิสายเด็ก 1387 เพื่อนำไปส่งเสริม พัฒนาชีวิตและการศึกษาของเด็กไทยให้ดีขึ้น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทย “บทกวีจากเครื่อง POS UnionPay”ได้จัดขึ้นภายในเทศกาลโคมไฟจีน ประเทศไทย ได้นำบทกวีจากเด็กๆ บนภูเขาของจีนมาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โครงการการกุศลนี้ภายใต้ธีม “แสงกวีส่องดวงใจ (Poetry Lights the Heart's Lantern)” มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้โคมไฟเป็นสื่อกลาง และบทกวีเปรียบเสมือนจิตวิญญาณ สลักบทกวีอันบริสุทธิ์ของเด็กๆ บนภูเขาลงบนโคมไฟ โคมไฟเหล่านี้เปรียบเสมือนทูตแห่งบทสนทนาระหว่างอารยธรรม ส่งต่อบทกวีของเด็กๆ และเบ่งบานไปตามเส้นทางสายไหมของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา