“ออมจองฮวา-ซงซึงฮอน” พระนางบิ๊กเนมเกาหลี ควงคู่คัมแบ็คบทฮาในซีรีส์เบาสมองสุดป่วน “My Troublesome Star ดาราตัวท็อป ขอป็อปอีกครั้ง” สตรีมที่ Viu

เตรียมป่วนข้ามกาลเวลา เมื่อนางเอกวัยรุ่นเบอร์หนึ่งดันสลบไปนานกว่า 25 ปี แล้วตื่นมากลายเป็นมนุษย์ป้าวัย 50 เรื่องราวจะวุ่นวายเบอร์ไหน แฟนซีรีส์เกาหลีสายฮาต้องห้ามพลาดกับ “My Troublesome Star ดาราตัวท็อป ขอป็อปอีกครั้ง” ผลงานล่าสุดของ นางเอก-นักร้องตัวแม่แห่งวงการบันเทิงเกาหลี “ออมจองฮวา” จากซีรีส์ Doctor Cha และ Our Blue ที่ขอโชว์สกิลทั้งการแสดงการร้องผ่านหน้าจออีกครั้ง ในบทหญิงในร่างผู้ใหญ่แต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่ และอยากกลับมาเฉิดฉายในวงการบันเทิงอีกครั้ง
แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว และทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยนอกจาก ออมจองฮวา แล้ว ซีรีส์ยังได้พระเอกมาดเท่อย่าง “ซงซึงฮอน” ที่ทำสาว ๆ ใจละลายมาแล้ว จากหนังสุดฮ็อตอย่าง Hidden Face และ Obsessed มารับบทนำ ร่วมด้วย “จางดาอา” นักแสดงสาวที่เป็นที่จับตามองจากซีรีส์ Pyramid Game และเป็นพี่สาวของไอดอลสุดฮ็อตอย่าง จางวอนยอง ร่วมจอเป็นนางเอกในสมัยยังป็อปขั้นสุด ก่อนจะหลับไปนานกว่า 25 ปีอีกด้วย
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณหลับตาไปเมื่อปี 1999 และลืมตาอีกครั้งในปี 2025 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ “อิมเซรา” (รับบทโดย จางดาอา) ดาราหญิงเบอร์หนึ่งของเกาหลีใต้ ที่แม้จะมีพรสวรรค์การแสดงขั้นเทพ แต่กลับมีอารมณ์ที่ร้อนแรง แต่ในวันที่เธอยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพการงาน เธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ปรากฏตัวเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และสลบไปนานกว่า 25 ปี ในวันที่เธอฟื้นขึ้นมา “อิมเซรา” (รับบทโดย ออมจองฮวา) ได้กลายเป็นหญิงใหญ่วัย 50 ไปเป็นที่เรียบร้อย เธออยู่ในสภาพโทรม ในห้องเช่าขนาดเล็ก และไร้ความทรงจำตลอด 25 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง แถมชื่อเสียงทั้งหมดยังหายไปตามกาลเวลา เธอจึงพยายามทำทุกทางเพื่อคัมแบ็ค กลับไปยืนในจุดเดิม จุดสูงสุดของวงการบันเทิงอีกครั้ง แม้จะอยู่ในวัยเลข 5 แล้วก็ตาม ในขณะเดียวกันเธอได้พบกับ ด็อกโกชอล อดีตนักสืบแผนกอาชญากรรม ที่กลายมาเป็นตำรวจจราจรอย่างไม่ได้ตั้งใจ เขาพยายามทำทุกทางเพื่อกลับไปอยู่จุดเดิมอีกครั้ง จนกระทั่งได้มาเจอกับหญิงรุ่นใหญ่ ที่อ้างว่า เคยเป็นดาราดัง “อิมเซรา” แต่แผนการคัมแบ็คกลับสู่จุดรุ่งเรืองของทั้งสองจะสำเร็จหรือไม่ ต้องมาติดตามกัน
นอกจาก 3 นักแสดงนำแล้ว ซีรีส์ยังขนทัพนักแสดงสมทบมาชุดใหญ่ ทั้ง “อีเอล” จากซีรีส์ When The Star Gossip สวมบท “โกฮียอง” อดีตนักแสดงสมทบที่วันนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงนำเสียที แต่การกลับมาของ อิมเซรา จะเขย่าบัลลังก์นางเอกของเธอหรือไม่ ในขณะที่ “โอแดฮวาน” จากภาพยนตร์ Firefighter รับบท “คังดูวอน” อดีตผู้จัดการของ อิมเซรา ที่วันนี้เติบโตกลายมาเป็น CEO ของบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ ซึ่งเขาอาจกลายเป็นคนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เธอกลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้ง
โดยซีรีส์เป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับ “ชเวยองฮุน” ที่เคยฝากฝีมือไว้กับซีรีส์คุณภาพชุดใหญ่ อาทิ One The Woman, Good Casting และ Pandora : Beneath The Paradise ที่กลับมาคุมโปรเจกต์สนุก ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมอีกครั้ง ผนึกกำลังกับ “พัคจีฮา” มือเขียนบทจากซีรีส์เบาสมองแนวคล้ายๆกันอย่าง Miss Night and Day ห้ามพลาดผลงานใหม่ของพวกเขา ใน “My Troublesome Star ดาราตัวท็อป ขอป็อปอีกครั้ง” อัปเดตตอนใหม่พร้อมซับไทยทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 21:20 น. เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ ที่แอปพลิเคชัน Viu