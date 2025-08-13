ตำรวจสอบ “จี-ดรากอน” และ “ยาง ฮยอนซอก” ปมละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเก่าเมื่อ 24 ปีก่อน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ตำรวจสถานีมาโพ กรุงโซล ยืนยันว่ากำลังสอบสวน ควอน จียง หรือ จี-ดรากอน แห่ง BIGBANG และ ยาง ฮยอนซอก ผู้ก่อตั้งค่าย YG Entertainment หลังมีนักแต่งเพลงรายหนึ่ง (นามสมมติ “A”) ยื่นร้องเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว อ้างว่าถูกนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ร้องระบุว่าเพลงที่ตนแต่งชื่อ “G-DRAGON” ถูกนำไปดัดแปลงเป็น “My Age is 13” และรวมอยู่ในเมดเลย์เพลง “My Age Is 13 + Storm + Hip Hop Gentlemen + G-Dragon” ในอัลบั้มบันทึกการแสดงสด Shine a Light ของจี-ดรากอน ซึ่งถูกจำหน่ายโดย YG Entertainment
รายงานจากสื่อเกาหลี TV Report ระบุว่า ตำรวจได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหลายราย และเข้าตรวจค้นสำนักงาน YG Entertainment รวม 2 ครั้งเพื่อหาหลักฐาน ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเพลงดังกล่าว หรือกรอบเวลาสิ้นสุดการสอบสวน ด้าน YG Entertainment ยังไม่ออกแถลงการณ์ใด ๆ
ในโลกออนไลน์ กระแสวิจารณ์คดีนี้ค่อนข้างกังขา แฟนเพลงจำนวนมากตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของผู้ฟ้อง เนื่องจากเพลง “My Age is 13” ถูกบันทึกครั้งแรกเมื่อปี 2001 ขณะจี-ดรากอนมีอายุเพียง 13 ปี และถูกนำมาร้องเพียงไม่กี่ท่อนในคอนเสิร์ตปี 2009 แบบเมดเลย์เพลงสด ซึ่งไม่เคยขึ้นทะเบียนกับสมาคมลิขสิทธิ์และไม่ได้สร้างรายได้ลิขสิทธิ์แยกต่างหาก
หลายความเห็นมองว่าการฟ้องร้องหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาแล้วกว่า 10 ปี และเกิดขึ้นทันทีหลังจี-ดรากอนคัมแบ็กอย่างประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา อาจมีเจตนาทางการเงินมากกว่าการปกป้องสิทธิ์ทางลิขสิทธิ์จริง ๆ
หากข้อกล่าวหามีมูล คดีนี้อาจกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของทั้งศิลปินแถวหน้าของ K-pop และโปรดิวเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการ