“จี-ดรากอน” มือลั่นแท็ก “ซานะ Twice” ทำลือสนั่นซุ่มเดต?

เกิดเป็นข่าวลืออีกแล้วสำหรัยความรักของหนุ่ม “จี-ดรากอน” จากวง BigBang ที่ล่าสึดไปชมคอนเสิร์ต Coldplay โพสต์ไอจีสตอรี่พร้อมแท็กถึง “ซานะ” จากวง Twice งานนี้ทำเอาฮือฮาว่าเดตกันอยู่หรือแค่มือลั่นแท็กหากันปกติเกิดเป็น เลิฟสตาแกรม ขึ้นอีกคู่แล้วสำหรับ จี-ดรากอน กับ ซานะ หลังจากที่สาวๆ Twice ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญบนเวที แต่งานนี้ จี-ดรากอน ที่ไปชมคอนเสิร์ตกลับโพสต์ไอจีสตอรี่ พร้อมแท็กหา ซานะ แค่คนเดียว ไม่ใช่ไอจีของวง Twice งานนี้หลังกลายเป็นที่ฮือฮานักร้องหนุ่มก็รีบลบโพสต์ออกทันทีอย่างไรก็ตามแม้แฟนๆบางส่วนจะมองว่าอาจเป็นการมือลั่น หรือตั้งใจแท็กหาในฐานะคนรู้จัก แฟนคลับก็ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่ จี-ดรากอน เคยโดนโยงว่าคบหากับไอดอลสาวรายอื่น แต่เป็นเพียงแค่การคาดเดาจากชาวเน็ตเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ จี-ดรากอน ได้โพสต์ภาพของขวัญเป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์หนึ่ง พร้อมแปะสติกเกอร์รูป “จางวอนยอง” จากวง IVE พร้อมข้อความที่เขียนว่า “ขอบคุณสำหรับของขวัญที่น่ารักครับ” เลยเกิดเป็นข่าวลือเดตขึ้นระหว่างทั้งคู่ พร้อมกับที่ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทั้งคู่ได้ปรากฏตัวที่งาน ปารีสแฟชันวีค ในชุดที่คล้ายๆกัน“ที่งานปารีสแฟชันวีค จางวอนยอง ใส่ชุดจากคอลเลคชันเก่า ที่ค่อนข้างหายาก ส่วน จี-ดรากอน ทึ่งานปารีสแฟชันวีค ก็แต่งตัวคล้ายกัน นี่คือการแต่งชุดคู่รักเหรอ?” ชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข้อสันนิษฐานงานนี้ทำเอา Starship Entertainment ต้นสังกัดของ จางวอนยอง ต้องรีบออกมาปฏิเสธข่าวลือ โดยระบุว่า ชุดที่ จางวอนยอง ใส่นั้นเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ยังไม่ปล่อยออกมา และจะปล่อยออกมาในเดือน พ.ย. พร้อมกับเตือนไปยังชาวเน็ตสำหรับการเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง ว่าถ้ามากเกินไปจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย