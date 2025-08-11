คนดังตบเท้าดู “เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า” มิวสิคัลระดับโลกเหนือกาลเวลา เปิดม่านแล้วที่ไทย

สมศักดิ์ศรีตามเสียงร่ำลือถึงความเป็นสุดยอดละครเวทีระดับโลก ที่เปิดการแสดงมายาวนานเกือบ 4 ทศวรรษ สำหรับมิวสิคัลเรื่องยิ่งใหญ่ในตำนาน The Phantom of the Opera (เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า) ที่การันตีความเป็นที่สุดของละครเวทีด้วยรางวัลสำคัญต่างๆ มากมายกว่า 70 รางวัล ซึ่ง เทโร ซีเนริโอ นำมาให้ชาวไทยพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองที่เมืองไทยอีกครั้ง! หลังเคยสร้างความประทับใจให้ชาวไทยอย่างถล่มทลายเมื่อ 12 ปีก่อน
โดยเปิดการแสดงรอบ Gala Night ในค่ำคืนวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” ทันทีที่เปิดม่านการแสดง “แฟนธอมฯ” ก็พร้อมทำให้ผู้ชมตื่นตะลึงไปกับโปรดักชั่นทุกองค์ประกอบของละครเวทีเรื่องนี้ ทั้งฉาก คอสตูม แสงสี เสียง ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงสร้างความทรงจำที่ตราตรึงให้ผู้ชมได้อยู่ตลอดกาล ซึ่งได้นักแสดงระดับโลกอย่าง SAMUEL WYN-MORRIS รับบท THE PHANTOM “ปีศาจโรงละคร” ที่ถ่ายทอดอารมณ์สะกดทุกสายตาผู้ชมด้วยการแสดงที่ทรงพลัง อบอุ่นอ่อนโยนในยามรัก และน่ากลัวอย่างคาดไม่ถึงในยามโกรธ
โดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่ได้ใจผู้ชมไปเต็มๆ ส่วนนางเอกสาว GRACE ROBERTS ผู้รับบท CHRISTINE ก็โชว์พลังเสียงร้องและพลังการแสดงได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ถึงขนาดที่กูรูละครมิวสิคัล อย่าง “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” เอ่ยปากชมเสียงร้องของเธอว่าทำให้เพลง “Think Of Me” ในมิวสิคัลเรื่องนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ว่าได้ และ RORY MCCOLLUM ผู้รับบท RAOUL ก็ทำหน้าที่โชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมมีเสน่ห์ในทุกมิติ นอกเหนือจากเรื่องราวความรักที่งดงามแฝงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้เงามืดของโรงละครโอเปร่า ที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติกและดรามาแล้ว ยังมีบทเพลงสุดไพเราะ อย่าง Phantom Of The Opera, Music of the Night, All I Ask of You และอีกหลายบทเพลงที่ทรงพลังสุดประทับใจ
นอกจากนี้โปรดักชั่นยังจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นฉากสุดวิจิตรตระการตาที่รอให้คุณมาพิสูจน์ความอลังการตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดง ถ่ายทอดโดยเหล่านักแสดงมืออาชีพระดับเวิลด์คลาส ซึ่งทุกคนต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า “ต้องมาดูสักครั้งในชีวิต(ก่อนตาย)” นับเป็นโอกาสทองของคอละครเวทีชาวไทย ที่จะได้สัมผัสกับสุดยอดละครเพลงโดยไม่ต้องบินไปซื้อตั๋วดูที่เมืองนอกให้เสียเวลา
ซึ่งในรอบ Gala Night นี้ มีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการ อาทิ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, ไบรอัน แอล มาร์คาร์, สาระ ล่ำซำ, อรุยา พุทธินันทน์, สุรางค์ เปรมปรีดิ์, นนทรีย์ นิมิตรบุตร, สมบัษร ถิระสาโรช, แพร วทานิกา, อรรถ บุนนาค, ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, ครูปาน สมนึก คลังนอก, ทราย สก๊อต, พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์, แพนเค้ก เขมนิจ, นัท มีเรีย, มอส ปฏิภาณ, อ้อม พิยดา, ทาทา ยัง, คริสติน่า อากีล่าร์, ฟิล์ม ธนภัทร, สน ยุกต์, ยูโร ยศวรรธน์, นุ้ย สุจิรา, รัดเกล้า อามระดิษ, แกงส้ม ธนทัต, ดาว ณัฐภัสสร, ภน ณวัสน์คุกกี้ ญดา, แอนโทเนีย โพซิ้ว, แก้ม วิชญาณี, วง Slot Machine ฯลฯ
