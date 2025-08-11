อมารี เวียงจันทน์ ประเทศลาว คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ 4 รางวัล จากเวที Haute Grandeur Global Awards 2025

สิงหาคม 2025 – ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู เปิดเผยว่า โรงแรมอมารี เวียงจันทน์ (Amari Vientiane) ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อมารีแห่งที่2ในประเทศลาว ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Haute Grandeur Global Awards 2025 ถึง 4 รางวัล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงแรม และความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การเข้าพักระดับโลกแก่ผู้มาเยือน
อมารี เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์ เมืองหลวงอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของประเทศลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขงอันเงียบสงบ ที่จะมอบบรรยากาศที่ผ่อนคลายและงดงามให้แก่ผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้พร้อมรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม ห้องอาหาร สปา ฟิตเนส และพื้นที่พักผ่อนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ผสานกับมาตรฐานการบริการที่ประณีตและความอบอุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อมารี ทำให้ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจดจำอย่างแท้จริง
โรงแรมอมารี เวียงจันทน์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ดังต่อไปนี้:
Best City Hotel – Laos
Best Destination Hotel – Laos
Best Luxury Hotel – Laos
Best New Hotel – Laos
รางวัลจากเวที Haute Grandeur Global Awards ถือเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติและได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับโลกของวงการอุตสาหกรรมการบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกย่องประสบการณ์การเข้าพักที่ยอดเยี่ยมจากโรงแรมทั่วโลก ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประเมินผลอย่างอิสระและความคิดเห็นจากแขกผู้เข้าพักจริง ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าพัก
“การได้รับการยกย่องใน 4 สาขาจากเวที Haute Grandeur Global Awards ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง” นายกิตติ แซ่สี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอมารี เวียงจันทน์ กล่าว “รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความทุ่มเทและความหลงใหลในการให้บริการของทีมงานทุกคน รวมถึงความไว้วางใจที่แขกผู้เข้าพักมีให้กับเรา เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับนี้ในปีแรกของการเปิดดำเนินงาน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่อบอุ่น จริงใจ ตามแบบฉบับของอมารี พร้อมถ่ายทอดวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของประเทศลาวให้แก่ผู้มาเยือน”
อมารี เวียงจันทน์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและมรดกที่มีสีสันและมีชีวิตชีวาของประเทศลาว ด้วยทำเลใจกลางเมืองอันโดดเด่น อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตเพียง 4.8 กิโลเมตร และยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและย่านสถานทูตต่างๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้โรงแรมยังมีพื้นที่ดาดฟ้าที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโขงได้แบบพาโนรามา พร้อมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหาร Amaya Food Gallery ที่ให้บริการอาหารลาวพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ ห้องฟิตเนส Breeze Spa สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
ในฐานะโรงแรมเครืออมารีแห่งที่สองในประเทศลาว ถัดจากการเปิดให้บริการของอมารี วังเวียง (Amari Vang Vieng) ในปี 2018 อมารี เวียงจันทน์ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงคุณภาพและความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นของโรงแรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการก้าวสู่การเป็น 'The Best Medium-Sized Hospitality Management Company in Southeast Asia' ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและความเข้าใจในภูมิทัศน์การท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างถ่องแท้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าและความประทับใจเหนือระดับให้แก่นักเดินทางและพันธมิตรในตลาดสำคัญๆ ทั่วภูมิภาค และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่นและยั่งยืนในทุกจุดหมายปลายทางที่ทุกแบรนด์ของเราเข้าไปดำเนินงาน
