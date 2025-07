ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มุ่งเน้นการสร้าง “คน” หัวใจสำคัญของความสำเร็จ วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยความใส่ใจ พัฒนาทุกตำแหน่งงานให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอกย้ำจุดยืน “คน” คือหัวใจสำคัญของธุรกิจต้อนรับและการบริการ เดินหน้าผลักดันกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการดูแล สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างครบวงจร เพื่อมอบประสบการณ์การบริการอันยอดเยี่ยมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความจริงใจให้กับลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่การเป็น The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asiaตลอดหลายปีที่ผ่านมา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ถูกยกให้เป็นบริษัทบริหารจัดการด้านการบริการชั้นนำ ที่โดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยแผนธุรกิจที่ไม่เพียงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับภูมิภาค แต่ยังให้ความสำคัญด้านบุคลากร พิสูจน์ด้วยหลากหลายรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้านทุกตำแหน่งงาน ภายใต้ปณิธานในการสร้างคน เพื่อสร้างธุรกิจ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงคุณสรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล เผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไม่เพียงวางแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจดังกล่าว เพราะเชื่อว่าสำหรับธุรกิจต้อนรับและบริการ ‘คน’ คือหัวใจสำคัญในการมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ดังนั้นทุกตำแหน่งงานจึงเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญในการดูแล Employee Life Cycle อย่างใส่ใจ ทั้งสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาเป็นพนักงาน จนถึงวันที่ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในอาชีพ”ด้วยความเชื่อมั่นว่า “คน” คือกุญแจสำคัญของธุรกิจบริการนี่เอง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จึงวางกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เติบโตในสายงานสรรหาคนที่ “ใช่” และสร้างประสบการณ์ที่ “แตกต่าง”หนึ่งในแนวทางที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้ความสำคัญ คือการคัดเลือกบุคลากรที่มี “จิตวิญญาณของการให้บริการ” (Service Mindset) อย่างแท้จริง ควบคู่กับการมีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) หรือ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) เพราะเชื่อว่า ผู้ที่มีหัวใจของการให้บริการและเข้าใจจุดยืนของแบรนด์ จะสามารถถ่ายทอดความเป็นแบรนด์นั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เข้าพักONYX Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เปี่ยมประสิทธิภาพอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยความเข้าใจดีว่าพนักงานทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการเติบโตในเส้นทางอาชีพ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จึงตั้ง ONYX Academy ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนถึงผลลัพธ์ปลายทาง (End-to-End) เริ่มตั้งแต่ออกแบบ Career Path ที่เหมาะสม พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้หลัก Tailored Approach มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรแต่ละระดับให้มี Future Skills เพื่อทั้งตอบโจทย์ธุรกิจและยังตอบโจทย์ Career Development Plan ของพนักงานแต่ละคน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ใช้งานได้จริง เพื่อช่วยให้พนักงานเติบโตตาม Career Aspiration ที่ตั้งใจได้จริง ซึ่งล่าสุดผลงานของ ONYX Academy สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากงาน “EXA: Employee Experience Awards 2025 Thailand” ได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Management Training Programme จากโปรแกรม GM (General Manager) Track ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้จัดการทั่วไปแบบรอบด้าน, รางวัล Best Career Development Programme จากโปรแกรม The NextYou เสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่, รางวัล Best In-House Certification Programme จากโปรแกรม ONYX HR Development Program ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลในงานโรงแรมก้าวสู่การเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ (Business Partner) และรางวัล Best ESG Programme จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแนวคิด Sustainably Crafted Hospitality โดยทั้ง 4 รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและจริงจังของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ ONYX Academy เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกคนสนับสนุนการทำงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากร คือวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น “ไดนามิก” และ “เปิดโอกาส” ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ ในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อทดลองทำสิ่งใหม่ในการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน ภายใต้มุมมองที่ว่า “ทุกเสียงสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้” ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ตามบริบททางธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้การสนับสนุนของทีมผู้บริหารที่เข้าใจพนักงาน และเข้าใจบริบทของธุรกิจเป็นอย่างดี“เราเชื่อว่า การให้ความสำคัญกับ “คน” คือรากฐานของการส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุด ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารทุกคนในองค์กรอย่างแท้จริง ที่ให้การพัฒนาคนของเราทำได้ครบทุกมิติ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การสร้างระบบเรียนรู้ การออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ได้ทำสิ่งใหม่ได้ลองผิดลองถูก ไปจนถึงการเปิดเวทีให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และด้วยจุดยืนดังกล่าวทำให้ทุกวันนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไม่เพียงเป็นองค์กรที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วย แต่ยังเป็นองค์กรที่ลูกค้าและผู้มาใช้บริการในทุกๆ แบรนด์ในเครือของเรา ต่างมั่นใจว่า จะได้รับประสบการณ์ด้านบริการที่ดีที่สุดจากพนักงานที่ยอดเยี่ยมของเรา” คุณสรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวภาพจำของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในวันนี้ จึงไม่เพียงเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังเป็นองค์กรที่ใส่ใจบุคลากรและพนักงาน ทั้งในด้านการดูแลชีวิตการทำงาน การเติบโตในอาชีพ ตลอดจนการให้คุณค่ากับความสามารถของแต่ละบุคคล และพื้นที่ที่เปิดโอกาสทุกคนสามารถเติบโตและสร้างสิ่งที่มีความหมายได้อย่างแท้จริงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.onyx-hospitality.com