“หมอบี” แจงปมร้อน! โกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ โบ้ยทุกอย่างเป็นดำริของ “หลวงพ่ออลงกต” โวรวยจากธุรกิจกงสี มีรถเป็น 100 คัน!

“หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” แจงทุกปมร้อน โกงเงินบริจาค อ้างถวายหลวงพ่ออลงกตหมดทุกบาท ไม่มียักยอก ไม่โอนเงินเข้าบัญชีวัดแต่ใส่ซองให้หลวงพ่อ เพราะตั้งใจถวายหลวงพ่อ ไม่ได้ถวายวัด โบ้ยทุกดำริเป็นของหลวงพ่ออลงกต มอบอำนาจให้อดีตเลขาฯ เบิกเงิน ยอมรับใช้รูปปราบผีจากกูเกิ้ล โวมีรถเป็น 100 คัน อ้างครอบครัวล่ำซำ เพราะทำธุรกิจกงสี ร่ำรวยอยู่แล้ว “มดดำ” แจงแค่เปิดพื้นที่ให้ชี้แจง ไม่ได้มาฟอกขาว สาบานอยากให้ไปโหนกระแสมากกว่า
หลังจากถูกสังคมจับตามองหนัก เหตุถูกโยงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ นำไปซื้อที่ดิน สร้างบ้าน ซื้อรถ ของใช้ส่วนตัว ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ อีกทั้งมีอดีตทีมงานออกมาแฉ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” อ้างรูปปราบผีที่โพสต์ในช่องทางส่วนตัว แท้จริงแล้วนำมาจากอินเตอร์เน็ต หวังสร้างสตอรี่ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือ
ซึ่งตอนแรก หมอบี จะออกมาเปิดใจทุกประเด็นผ่านรายการแฉวันนี้ (7 ส.ค.) แต่เพราะยังอยู่ที่กองปราบ ทำให้ไม่สามารถเข้ารายการได้ทัน เจ้าตัวถึงใช้วิธีโฟนอินแทน โดยหมอบีชี้แจงว่า
-ไม่ได้ยักยอกเงิน
-เบิก 3 ล้าน ก็เอาถวายหลวงพ่อครบ
-ถวายเป็นเงินสด เพราะหลวงพ่อจะได้เอาไปใช้โน้นนี่ตามดำริหลวงพ่อเอาไปช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมาย
-เบิกเป็นซองไปถวาย มันเป็นไปตามดำริหลวงพ่อ ไม่ได้เข้าวัดเพราะตั้งใจถวายหลวงพ่อ ไม่ได้ถวายวัด ทำบุญกับหลวงพ่อโดยตรง
-บัญชีของวัดโดยหมอบี มีเอกสารดำริหลวงพ่อเลย ทุกอย่างมีคำอนุมัติจากหลวงพ่อทั้งหมด
-วัด 70 หมอบี 30 ไม่มี ใครกล่าวก็ต้องเอามาให้ดู อะไรคือ 70-30 ถวายครบหมด
-ตอนถวายเอกสารจะซีล แต่ตอนถวายถูกเปิดซอง เวลาถวายก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ในการโชว์ให้ดูว่ามีประมาณนี้ๆ นับทุกใบให้เห็น สมมติ 2 ล้านกว่าๆ ก็ต้องให้เห็น แสดงความบริสุทธิ์ใจ
-เอกสารที่ให้กองปราบ ตั้งแต่ปี 62 จนถึงปัจจุบัน
- เงินถึง 200 ล้านไหม ก็คิดว่าถึง
-บ้านราคา 50 ล้านไม่ถึง
-ที่มารายได้ ลองถามหลายๆ ท่าน ไม่เคยเรียกเงินแต่เขาให้เป็นน้ำใจ ให้ซองมา แล้วแต่น้ำใจเขาเลย ไปช่วยเหลือใครที่ไหนไม่เคยเรียกเงิน
-ส่วนที่บอกว่าปราบผีเรียกทีละ 10 ล้านไม่เคยพูดที่ไหน แต่เคยบอกว่าผมเคยเรียกสูงๆ สมัยโน้น แต่เขาให้หรือเปล่า หรือเขาต่อรองก็อีกเรื่องนึง
-ให้สูงสุดเป็นหลักล้านมี
-บ้านมาจากคนให้โดยตรง
-บ้านที่เขาแชร์กัน เป็นบ้านผม เป็นเรื่องส่วนตัวด้วย
-มูลค่าไม่ได้ขนาดนั้น 3 ชั้นครึ่งก็ 30 ล้านบวกลบ
-บอกตรงๆ มันไม่สามารถบอกระบุได้ทุกครั้ง เพราะบางครั้งมีคนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขา ผมไปช่วยเขา เขาไม่อยากให้ใครรู้
-รูปผมเอามาจากกูเกิ้ล สมัยก่อนไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียง เราโพสต์บันทึกเอาไว้ เอารูปจากกูเกิ้ลนั่นแหละ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
-คนที่ออกโหนกระแส เขาไม่ใช่ทีมงาน เขาเป็นอาสาคนนึงที่เข้ามาช่วย
-สมัยก่อนไปไหนไปคนเดียว ไม่มานั่งถ่ายรูป ทำเสร็จก็กลับ ก็พยายามทำให้ไม่เหมือนต้นฉบับ ก็เป็นกูเกิ้ลจริงๆ
-เอาภาพมาลงสื่อสารว่ามีเคสประมาณนี้ มีเนื้อหาประมาณนี้ สั้นๆ ง่ายๆ ไม่มีอะไร
-มีหลักฐานเยอะแยะเต็มไปหมด ไม่อยากอ้างอิงใครเป็นพิเศษ มีหลายที่ที่ไปแล้วไม่ได้ถ่ายก็มี
-ไปหลายที่ ถามว่าทำไมไม่ถ่าย แล้วเลือกเอารูปกูเกิ้ลมาใช้แทน ผมก็ไม่ได้ถ่ายอยู่แล้ว เราไปทำงาน ไปคนเดียว เสร็จก็กลับ ไม่ได้เอามาทำเป็นแฟ้มภาพ แต่ก่อนผมไม่ใช่คนในสื่อ
-แจ็ค แฟนฉันถาม เป็นหมอดู เคยดูดวงตัวเองบ้างไหม หมอบีย้อนลองถามตัวเองว่าผมเคยช่วยอะไรแจ็คไว้ ผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เคยเรียกร้องอะไร คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ไม่เคยอ้างอิงตรงนี้ เคยบอกตอนไหนว่าเป็นหมอดู ผมไม่ได้บอกว่าเป็นหมอดูเลย ทุกครั้งและหลายๆ ครั้งลองคิดดู หลายคนที่ผมช่วยเขามาขอความช่วยเหลือและขอคำปรึกษา ผมก็ให้คำปรึกษาแบบหลักการ คุณทำชั่วทั้งชีวิต ทำดีนาทีสุดท้ายแล้วจะไปสวรรค์เหรอ มันก็ไม่ใช่
-ทัวร์ญี่ปุ่น จัดหัวละ 6-7 หมื่นมีจริงไหม มีจริง ผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายและผมก็ไปแจ้งความ เรื่องนี้โคตรเคลียร์เพราะมันไปถึงกระบวนการยุติธรรม ถึงกระบวนการศาลแล้ว ส่งทุกอย่าง หมายมีหมดแล้ว เอกสารหลักฐานทุกอย่าง พยาน ไปด้วยกัน ทุกอย่างเคลียร์ถึงขั้นสุดท้ายแล้ว เหลือแค่ว่าจับคนนั้นมาให้ได้
-ผมไม่ได้เป็นคนจัดทัวร์ ผมเป็นผู้เสียหาย เสียหายเยอะด้วย เอาคุณพ่อคุณแม่ ภรรยาไปด้วย
-วัดพระบาทน้ำพุ อยู่กับหลวงพ่อ 10 ปี ไม่มีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทุกอย่างเป็นดำริของหลวงพ่อ มีโครงการต่างๆ เยอะแยะมากมาย ทุกอย่างดำริหลวงพ่อหมด เข้าหลวงพ่อไปหมดแล้ว อย่างไถ่ชีวิตโคกระบือเมื่อหลายปีที่แล้ว เราไถ่ได้ 600 กว่าตัวเราก็โอนตรงไปที่ฟาร์มเลย หลักฐานก็มี
-ทำไมต้องมีบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อใจฟ้าฯ โดยนายเสกสรร ทำไมไม่เป็นชื่อวัดพระบาทน้ำพุโดยตรง มูลนิธิจะมีข้อกำหนดของมัน ใช้ในโครงการวัตถุประสงค์อะไรบ้าง แต่อันนี้เราทำเพราะคนศรัทธา เขาเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นรูปธรรม เราเป็นตัวแทนถวายหลวงพ่ออลงกต เราก็เห็นภาพหลวงพ่อออกไปช่วยเยอะแยะมากมาย น้ำท่วม โควิด แม้แต่สงครามที่เกิดขึ้น ก็ส่งของไปช่วย ล่าสุดหลวงพ่อยังเมตตาเครื่องปั่นไฟตั้ง 10 เครื่อง
-เงินทั้งหมดมาจากแรงศรัทธาจากบัญชีของผม กระบวนการหยิบมาใช้ ไม่ได้อยู่ดีๆ จะเบิกมา 5 บาท 10 บาท ทำไม่ได้ ต้องผ่านดำริหลวงพ่อก่อน อย่างโครงการนกยูง นกยูงเดือดร้อนมาก ก็ไปขอหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เมตตาว่าเราจะช่วยทำบุญเป็นคนแรกเลย ผมถวายเงินหลวงพ่อไปเรียบร้อยแล้ว
-บัญชีนี้ผมเป็นผู้มีอำนาจ แต่ผมไม่ได้เบิกเอง ให้อดีตเลขาฯ ผมไปเบิกจากธนาคารเอง
-ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเบิกจากหลวงพ่อจำนวนเท่านี้ในการไปทำอะไร เราเห็นว่าประมาณนี้ มันเยอะ ไม่อยากทิ้งไว้ในบัญชีมันเยอะเกิน เดี๋ยวอันตรายกับคนถือเงินด้วย ก็จะบอกว่าน้องไปช่วยเบิกนะ เขาก็ไปช่วยเบิก กระบวนการตามธนาคารก็ต้องมีใบเซ็นมอบ มีใส่ซองมาเรียบร้อย เขาไปคนเดียว ใส่ในรถก็คนเดียว จังหวะนั้นกี่วัน กี่ชม. กว่าจะมาถึงผม ด้วยความรักน้องไม่เคยมานั่งตรวจสอบว่าน้องให้ผมครบหรือเปล่า เพราะเชื่อใจ ไม่เคยตั้งคำถามแม้แต่สักครั้ง ได้มาก็เอามาถวายหลวงพ่อเรียบร้อย ให้หลวงพ่อเซ็น
-ที่คนตั้งคำถาม คนลพบุรีรู้ดี แต่หมอบีรู้หรือเปล่า รู้ว่าหลวงพ่อช่วยลพบุรี ทุกถนน ทุกองค์กร มีชื่อหลวงพ่อหมด หลวงพ่อช่วยคนลพบุรีตั้งเท่าไหร่ ทุกหัวมุม ทุกองค์กร ทุกตึก ราชการ หลวงพ่อช่วยหมด
-เรื่องซื้อที่ดิน ก็เป็นที่ที่ทำประโยชน์ให้คนลพบุรี เช่นฟาร์มท่านก็อนุเคราะห์ ดูแลเด็กๆ ทำทีมฟุตบอลก็เพื่อเด็กๆ กินฟรี อยู่ฟรี เรียนฟรี ผมเป็นคนรวบรวมปัจจัยถวายหลวงพ่อ สร้างโรงเรียนขึ้นมาเกือบ 70 ล้าน ทุกวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ สวยงาม งดงามมากๆ
-เงินที่เอาไปซื้ออสังหาฯ เป็นเงินวัดหรือเงินผม ผมไม่ทราบ พอเราถวายไปแล้วก็อยู่ที่หลวงพ่อจัดสรร
-เงินทุกบาททุกสตางค์ ผมไม่ได้ให้วัด ผมให้หลวงพ่อ
-บัญชีใจฟ้าฯ เราก็เปิดมาเรื่อยๆ ใครร่วมบุญมา 5 บาท 10 บาท ช่วงเวลาไหนก็ตามถ้าไม่มีโครงการพิเศษก็ถวายหลวงพ่อตามปกติ แต่ถ้ามีโครงการพิเศษ หลวงพ่อก็จะมีดำริว่าช่วงนี้ วันนี้ เริ่มเปิดโครงการ จบโครงการ อย่างเช่นไถ่ชีวิตโค เราก็ใช้ช่วงเวลานี้ถวายหลวงพ่อ
-บัญชีเปิดเพื่อให้หลวงพ่อ ไม่ได้ให้วัด หลวงพ่อจะเอาเงินไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อ
-70-30 ไม่มี เป็นไปไม่ได้ ใครกล่าวหาเอามาจากไหน หลักฐานคืออะไร
-ผมไม่มีการสารภาพว่านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผมแค่ชี้แจง โครงการมันเยอะ หลวงพ่อก็ช่วยคนนับล้าน เราเอาไปชี้แจงให้หลวงพ่อทราบ หลวงพ่อคุ้นๆ ไหม จำได้ไหม ที่เคยขอไปตรงนี้ ถ้าจำไม่ได้มีเอกสารมาให้ดู หลวงพ่อก็บอกว่าเออ ๆ ใช่ๆ คุ้นๆ
-เงินในบัญชีใจฟ้าฯ เหลือน่าจะล้านกว่าบาท
-หลวงพ่อให้ปิดบัญชีใจฟ้าฯ ทำไมไม่ปิด วันที่บอกให้ปิดคือ 30 ก.ค. ผมเข้ารพ.วันที่ 1 เพิ่งออกเนี่ย
-ตั้งใจปิด แต่ไม่สบายซะก่อน
-พอมีคนไปร้องเรียน มันเกิดความไม่สบายใจ เพราะคนศรัทธาบัญชีนี้มาตั้งนาน เขาเลยตั้งบัญชีของวัด ใจฟ้าอาทรประนาถของวัดนะ ไม่ใช่ของผม ครั้งแรกของการประชุมวัด ก็บอกว่าปิด ประชุมครั้งที่สองบอกไม่ต้องปิด ก็เอาบัญชีที่มีโดยนายเสกสรรโอนเข้าบัญชีใจฟ้าฯ โดยวัด
-หลวงพ่อบอกจะให้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นบ้านแทน ไม่มี ท่านมีสถานปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ผมคุยกับหลวงพ่อว่าพื้นที่ตรงนั้นน่าจะทำอะไรที่รับรองครูบาอาจารย์
-ถามว่าตรงไหน ก็ตรงพื้นที่บ้านผม
-ไม่ได้ขอเงินหลวงพ่อ ไม่เกี่ยว
-มันเหนื่อย เราคิดมาตลอดว่าเราทำแต่เรื่องดีๆ เจตนาดีๆ หลวงพ่อก็ทำแต่เรื่องดีๆ ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติมาตลอด หลวงพ่อสะสมคุณงามความดีมาตลอด 30 ปี เราคิดแต่เรื่องดีๆ ไม่คิดว่าใครอยู่ดีๆ จะมาเข้าใจผิด ทำให้เราเหนื่อย แทนที่จะเอาเวลาไปทำเรื่องดีๆ
-ไม่ได้ฟังหลวงพ่อแถลงช่วงเย็น ที่มองว่าไม่ตรงกัน ผมว่ามันตรงนะ แต่อาจใช้คนละภาษา
-ส่วนที่หลวงพ่อบอกว่าตกใจ หมอบียอมรับเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีครับ ใช้ไปตามโครงการที่มีดำริของหลวงพ่อ มีเอกสารว่าหลวงพ่อท่านเมตตา ร่วมบุญมา ขอร่วมบุญเป็นคนแรก น้ำท่วมก็ไป ลุยเลย
-ส่วนที่ท่านบอกว่าจะแจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุ ห้ามนำชื่อวัดแสวงหาผลประโยชน์ คนเลยมองว่าถ้ามีการห้ามอย่างนี้ ยุติแบบนี้ แสดงว่ามันแปลกๆ แล้ว ผมก็คิดว่าไม่ หลวงพ่อท่านเมตตามาก หลวงพ่อมีข้อสงสัยครหา จะให้เดินต่อยังไง จะให้ระดมบุญต่อก็ไม่ใช่เรื่อง ก็ต้องหยุดก่อนให้สังคมดูก่อน ก็ถูกแล้ว
-จะเข้าไปทำกิจกรรมกับวัดพระบาทน้ำพุต่อไหม ก็ไม่รู้สุดท้ายจะเป็นยังไง แต่หลวงพ่ออลงกตเป็นพระที่ดูแลคนในสังคมเยอะแยะมากมาย เราก็รักและศรัทธาหลวงพ่อ มีเจตนาและตั้งใจถวายงานหลวงพ่อยิ่งชีวิต เราทำทุกอย่างเพื่อสนองเจตนารมณ์หลวงพ่ออยู่แล้ว หลวงพ่อก็เจตนาดี ทำแต่เรื่องดีๆ ยิ่งใหญ่มากๆ เป็นเรื่องที่คนเห็นด้วยตา สัมผัสได้ด้วยมือ
-เรื่องรถ จากมองว่าสมัยก่อนใช้รถญี่ปุ่นธรรมดา แต่พอมาอยู่กับวัดรวยขึ้น อัลพาร์ด รถหรู ซื้อเงินสด บ้านผมมีอัลพาร์ดอยู่แล้ว บ้านผมมีรถเป็นร้อยๆ คัน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะบ้านผมชอบเรื่องรถอยู่แล้ว ซื้อมาขายไป คำว่านิยามรถหรูคืออะไร ผมไม่มีซูเปอร์คาร์สักคัน มีแต่รถใช้งาน รถอัลพาร์ดมันมีอยู่แล้ว มีที่มาที่ไปแต่ละอย่าง แล้วจะมาเหมา รถพ่อแม่ พี่สาว ก็รถส่วนตัวเขา
-บ้านทำอะไร ทำไมล่ำซำ ผมใช้คำว่ากงสีแล้วกัน ธุรกิจครอบครัว ไม่พูดชื่อบริษัท เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางกับบริษัทใหญ่บิ๊กเบิ้มระดับประเทศกับบริษัทนึง เราเป็นคนกลางในการซื้อของมา และเอาไปขายให้บริษัทใหญ่ ทำแบบนี้มาเกือบ 50 ปี
-ธุรกิจมีอันจะกินอยู่แล้ว รถที่เป็นชื่อผม มี 1 คัน คือโตโยต้า อัลทิส ต้องถามว่าอะไรคือรถหรู
-ตอนนี้ถามว่ารอดหรือไม่รอด ผมทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถูกต้อง ไม่ได้ทำอะไรไม่ดี มันเหนื่อยแค่นั้น
-ร่วมกับพระบาทน้ำพุ ถามว่าได้อะไร ผมทำกับหลวงพ่ออลงกตเพราะรักและศรัทธาในสิ่งที่หลวงพ่อทำ ผมเห็นแววตาเวลาเราไปช่วย เราทำฟันให้เด็กฟรี ทำให้เขามีรอยยิ้ม เขามีความสุข น้ำท่วมจะเป็นจะตาย โควิดเหตุการณ์ใหญ่มากๆ เขาก็ช่วยกันแหลกทั้งประเทศ ผมเป็นคนแรกๆ หรือคนที่สอง เอายา เอาออกซิเจนออกไปช่วยเขาเป็นคนแรกๆ ทำศพก็ทำให้ แบกศพก็แบกให้ ใครต้องการเครื่องอะไร ขาดมาสก์โน่นนี่ เครื่องผลิตออกซิเจนโน่นนี่นั่น เราหาได้ก็ซื้อให้หมด ลองไปดูว่ากี่สิบที่ มูลค่าเท่าไหร่ มีภัยสงครามก็เอาของส่งกำลังเต็มที่ น้ำท่วมก็ลุยเต็มที่ แบบนี้ไม่มีความสุขเหรอครับ
-ที่บอกว่าเห็นลู่ทางทำมาหากินได้ ผมได้มากกว่านี้เยอะแยะ สมมติผมออกเครื่องรางของขลัง ทำไมผมจะขายไม่ได้ ถ้ารับดูดวง ฮวงจุ้ยที่ราคาแพงๆ เขาก็จ่าย ผมเคยทำที่ไหนล่ะ ผมมีแต่ทำช่วยเขา ไม่เคยเรียกร้องอะไร
-จะจบยังไง อยากให้คนเข้าใจมากกว่า ว่าเป็นคนมีเจตนาบริสุทธิ์ ทำให้หลวงพ่อ หลวงพ่อก็มีเจตนาบริสุทธิ์ มีความงดงามในการช่วยเหลือผู้คนสรรพชีวิตทั้งหลายแหล่ ก็ดีงาม และเป็นศรัทธาที่ถูกต้องมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว เป็นแค่ความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจของคนบางคน ผมไม่เคยโกรธ ไม่เคยเกลียดอะไรเขาเลยนะ ไม่รู้เขามองยังไงในมุมของเขา
-เข้ารพ. ป่วยหรือเครียดเพราะคนจะมาแฉ ไม่ได้เกี่ยวเลย ผมเป็นนิ่ว ผมก็ปวดท้องครับ
-เราทำดีๆ ทำไมต้องท้อแท้ในการทำความดี เราก็ทำสิ่งที่ถูกต้อง
-จะรัดกุมกว่านี้ไหมเรื่องการเงินต่างๆ ที่ทำเพราะเราเล็งเห็นประโยชน์ คนก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทำ เราสานต่อดำริหลวงพ่อ ต่อไปนี้อย่ามาให้แตะเงิน จะไม่แตะเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ช่วยใครตรงไหนไม่เอาแล้ว
-ส่วนที่คนหมดศรัทธา กระแสโจมตีเยอะมาก ผมพูดได้แค่ว่าอยากให้เห็นสิ่งที่เราทำ ไม่ต้องมาศรัทธาผมก็ได้ แต่หลวงพ่ออลงกตไม่ได้ ท่านทำแต่สิ่งดีงาม ศรัทธาหลวงพ่อเหมือนเดิม จริงๆ เราควรศรัทธาต่อระบบ สิ่งที่ประจักษ์ชัดต่อสายตา โครงการต่างๆ มีจริงไหม ช่วยเหลือจริงไหม เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คนมองดีกว่า คนไม่ชอบผมไม่ได้เป็นปัญหา แต่ผมยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรผิด
-คนสงสัยไม่ดูดวงให้ตัวเองเหรอ ผมบอกแล้ว ผมไม่ใช่หมอดู ผมก็รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันดี ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุ้มครองเราอยู่แล้ว ทำดีทำไมต้องกลัว
-โต้ทีมงานทยอยลาออก ถามใครลาออก ไม่มีใครลาออก
-เขาบอกทีมงานชิ่งลาออกไปเกือบหมดแล้ว ใครเป็นคนกล่าวหาว่าลาออก
-ทีมงานมีหลายส่วน จะบอกว่าเป็นของผมก็คงไม่ได้ หลักๆ เป็นทีมงานของหลวงพ่อที่ผมช่วยดูแลเฉยๆ ผมไม่ได้เกี่ยวด้วย ทุกคนอยู่ครบ ไม่ได้มีใครลาออก
-ผมก็อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเรื่องความเข้าใจผิดสร้างให้เป็นกระแส แล้วทำให้หลวงพ่อเดือดร้อน คิดบ้างไหม ทำให้หลวงพ่อเดือดร้อนทำไม ทำไมไม่ทำให้จรรโลงสังคม
-วันนี้มาสอบปากคำที่กองปราบ ผมชี้แจงว่าเรามีหลักฐานอะไรบ้าง ที่มากองปราบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้หนีไปไหน เราไปเอง แสดงเจตนาว่าไม่ได้หนี
- มากองปราบตั้งแต่สี่โมง ยังไม่รู้จะเสร็จกี่โมง เขาไม่ได้สอบอะไร เรามาชี้แจงเขามากกว่า
-สิ่งที่พูดกับสิ่งที่หลวงพ่อพูด หรือตร.พูด ผมมองว่าไม่ได้สวนทางกัน ผมรู้สึกว่าสอดคล้องกัน แต่ใช้ความหมายคนละบริบทกัน อย่างที่หลวงพ่อบอกให้ยุติก่อนมันก็ถูกแล้ว จะให้ผมดำเนินการต่อมันก็ตลก ให้หยุดก่อนก็ถูกแล้ว ตรวจสอบก็ว่ากันไป ผมทำถูกแล้ว
-ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแน่นอน
-ถามว่าจะตั้งโต๊ะแถลงไหม ถ้าเป็นคำสั่งของหลวงพ่อให้แถลง ผมก็ต้องทำอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าต้องอะไรขนาดนั้น ผมโปรเทคตัวเองโดยไม่ได้หนีไปไหน ผมมากองปราบก่อนเลย แล้วคิดว่าจะไปออกรายการนี่แหละ แต่ไม่อยากออกรายการทีละ 10-20 รายการ ผมอยากทีเดียวชี้แจงให้จบ
-ส่วนจะนัดแถลงข่าวให้สื่อมาแล้วจะได้จบเลยไหม ก็เอากองปราบให้จบก่อน
-เลือกรายการมดดำ เพราะเป็นพี่ที่ผมให้เกียรติคนนึงในชีวิต
ขณะที่ “มดดำ คชาภา” เผยว่าหลายคนมองว่าหมอบีจะมาฟอกขาวในรายการ เอาตรงๆ ชีวิตฉันมีคนสนิทเยอะ แต่ถ้าจะผิดก็ว่ากันไปตามผิด ต้องแยก เราไม่ได้จะปกป้องเขา แค่เปิดพื้นที่ให้เขาชี้แจง จากใจจริงอยากให้หมอบีไปออกโหนกระแส สาบาน เพราะโหนกระแสมันกลางสุดแล้ว แล้วเสียงพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) มันดังกว่าฉัน ตอนแรกบอกว่ามาแล้วโดนทัวร์แน่ ฉันโทร.หาอนุวัติ จัดให้เลย เพราะคนคิดว่าจะมาฟอกขาว ตอนนี้นักข่าวก็คงไปอยู่ที่กองปราบ