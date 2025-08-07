ดรีมบอกซ์ ภูมิใจเสนอ แผลเก่า เดอะ มิวสิคัล รีเสตจ เพียง 3 รอบเท่านั้น

แผลเก่า จากบทประพันธ์อมตะของไม้ เมืองเดิม เป็นเรื่องราวของขวัญกับเรียมที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ยังเล็ก จนมารักกันเมื่อต่างก็เติบโตเป็นวัยรุ่น แต่ความรักก็มีอุปสรรคเพราะครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน
ละครเพลงเรื่องนี้เมื่อแสดงครั้งแรก ได้รับการชื่นชอบจากผู้ชมและนักวิจารณ์จำนวนมากว่าเป็นละครที่มีเพลงเพราะ นักแสดงยอดเยี่ยม การออกแบบฉากที่สวยงามสร้างสรรค์ และเทคนิคพิเศษที่น่าตื่นใจและเรียกเสียงปรบมือทุกรอบของการแสดง
บทประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม
บทละคร ดารกา วงศ์ศิริ
กำกับการแสดง สุวรรณดี จักราวรวุธ
ประพันธ์เพลง ไกวัล กุลวัฒโนทัย สุธี แสงเสรีชน ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
นำแสดงโดย
เขมวัฒน์ เริงธรรม
สยาภา สิงห์ชู
มนตรี เจนอักษร
นนทิยา จิวบางป่า
ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์
ภคมน จึงไพศาล
ทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์
ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์
แสดงที่ M Theatre
วันที่ 23 สิงหาคม 2568
เวลา 14.00น. และ 19.30 น.
วันที่ 24 สิงหาคม 2568
เวลา 14.00 น.
จำหน่ายบัตร www.dreambox.co.th
หรือโทร.0814033733
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม