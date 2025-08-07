ลูกสาว “ฮัล์ก โฮแกน” เผยสาเหตุไม่ร่วมพิธีศพพ่อ

บรู๊ค โฮแกน ลูกสาวของตำนานมวยปล้ำ “ฮัล์ก โฮแกน” เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอตัดสินใจไม่เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยของพ่อ เพราะเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ
“พ่อเกลียดบรรยากาศหดหู่ของงานศพ” บรู๊คเขียน “เขาไม่ต้องการให้มีพิธี และแม้ว่าฉันจะรู้ว่าผู้คนต่างมีวิธีการไว้อาลัยที่ต่างกัน และฉันซาบซึ้งกับทุกงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเขา ในฐานะลูกสาว ฉันต้องเลือกวิธีที่จริงใจและใกล้ชิดกับเขามากที่สุด... แบบส่วนตัว... แบบที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้เขา”
บรู๊คเลือกพาลูกแฝดวัย 7 เดือน “โอลิเวอร์ แอนดรูว์” และ “มอลลี่ ยีน” พร้อมสามี “สตีเวน” ไปที่ชายหาด เพื่อรำลึกถึงพ่อในสถานที่ที่เขารักที่สุด “สิ่งเดียวที่ขาดไปในวันนี้ คือพ่อที่นั่งเก้าอี้สนามดูพระอาทิตย์ตก” เธอกล่าว พร้อมเล่าว่าฮัล์กเคยเรียกเธอว่า “ปลาน้อย” และหวังว่ามอลลี่จะสืบทอดฉายานี้ต่อไป
“ทุกเม็ดทราย ทุกระลอกคลื่น ทำให้ฉันนึกถึงการเป็นลูกสาวแห่งทะเลของพ่อ และทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้น” เธอเขียนปิดท้ายด้วยความรัก “ขอให้พ่อไปสู่สุคติ หนูรักพ่อเสมอ”
โพสต์ของบรู๊คมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังพิธีรำลึกถึงฮัล์กที่จัดขึ้นในฟลอริดา ซึ่งมีบุคคลชื่อดังในวงการอย่าง ทริปเปิล เอช, คิด ร็อก, ริค แฟลร์, วินซ์ แม็กแมน และเดนนิส ร็อดแมน มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ขณะที่ก่อนหน้านี้ บรู๊คเคยให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุของ “Bubba the Love Sponge” ว่าเธอยังมีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่ออีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เธอยืนยันว่าเธอกำลังไว้อาลัยในวิธีที่มีความหมายที่สุดสำหรับเธอและครอบครัว