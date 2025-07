mr.big เปิดตัวหนังสือเล่มแรก “นอนก่อน ดีกว่า” หนังสือชวนหลับ ชวนพักสายตาจากหน้าจอ แล้วนอนดีขึ้นได้…แค่เริ่มอ่าน!

mr.big แบรนด์หมอนที่นอนที่ออกแบบโดยนักกายภาพบำบัดไทย เปิดความลับของการนอนหลับ เพื่อช่วยให้หลับลึกสู่การใช้ชีวิตที่สดใสขึ้น พร้อมชวนคนไทยปรับพฤติกรรมก่อนนอน ด้วยหนังสือที่กล่อมให้คุณนอนหลับดีขึ้น ล่าสุดเปิดตัวหนังสือเล่มแรก “นอนก่อน ดีกว่า” งานเขียนโดย คุณชวกิจ เก้าเอี้ยน นักกายภาพบำบัดและผู้ก่อตั้งแบรนด์ ที่ต้องการสร้าง “การดูแลตัวเองก่อนนอน” ในมุมใหม่ไม่ใช่แค่เข้านอนเร็ว แต่เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ไม่เร่ง ไม่แข่งกับเวลา ไม่ต้องไถมือถือจนหลับคาจอ แต่ใช้การ “อ่าน” มาเป็นกิจกรรมก่อนนอน ที่ทั้งให้ความรู้ และกล่อมให้หลับได้ในเล่มเดียวการนอนหลับดี จุดเริ่มต้นมาจาก “การง่วง” ที่มีคุณภาพคนเรามักดูแลตัวเองผ่านอาหารเสริม ฟิตเนส คลินิกความงาม หรือกิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆ แต่กลับละเลยเรื่องสำคัญที่สุดอย่างการนอน ทั้งที่จริงแล้ว “การนอน” คือการดูแลตัวเองที่ลงทุนต่ำ แต่ให้ผลลัพธ์สูงสุด เพราะการนอนอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องของสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นรากฐานของชีวิตที่สมดุล ทั้งร่างกาย สมอง และอารมณ์ซึ่งการนอนให้ดีนั้นไม่ใช่แค่การหลับตา แต่ต้องอาศัยการเตรียมตัวอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การปรับตารางชีวิตให้เหมาะกับตัวเอง การออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรมก่อนนอน การจัดท่านอนที่ถูกต้อง ไปจนถึงการเลือกใช้ “หมอน” หรือ “ที่นอน” ที่รองรับสรีระได้อย่างพอดี เพื่อลดแรงกดทับไม่ให้เกิดอาการปวด ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เรานอนหลับดี สู่การใช้ชีวิตในเช้าอันสดใสได้จริง และนี่คือเหตุผลที่ mr.big ต้องการตอกย้ำจุดยืนตามแนวคิดที่ว่า“รู้จักร่างกายตัวเอง ก่อนเลือกสิ่งที่ใช่” (Know Your Body Before Choosing the Right Support)คุณชวกิจ เก้าเอี้ยน นักกายภาพบำบัดผู้ก่อตั้งแบรนด์ mr.big เปิดใจว่า เราอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ช่วยกล่อมให้คุณหลับในทุกคืน อ่านเรื่อยๆ ก็หลับได้ ไม่จำเป็นต้องอ่านให้จบในคืนเดียวแต่อยากให้อ่านแล้ว “ง่วง” แล้วหลับได้ดียิ่งขึ้น หนังสือ “นอนก่อน ดีกว่า” คือหนังสือที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนอนของคนยุคใหม่ จากการไถมือถือหรือดูซีรีส์ มาเป็นการอ่าน ที่ช่วยให้ผู้อ่านง่วงได้จริง ไม่ต้องฝืนอ่านให้จบ ด้วยฟอนต์สบายตา เว้นจังหวะในการอ่านโดยไม่ใช้ภาพหรือสีฉูดฉาดโดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำคัญของการนอน ตั้งแต่หลักการของวงจรการนอน การปรับพฤติกรรม การจัดท่านอน ไปจนถึงความสัมพันธ์ของการนอนกับอาการปวดต่างๆ ที่ผู้เขียนได้พบจากประสบการณ์ตรงในฐานะนักกายภาพบำบัด ที่เคยทำงานในห้อง ICU ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง ได้เห็นผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาอาการปวดเรื้อรังจากการใช้ชีวิตและการนอนที่ไม่เหมาะสม จึงเริ่มศึกษาลึกเกี่ยวกับการนอนจนเกิดเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่รองรับสรีระ และต่อยอดสู่หนังสือเล่มนี้ ที่กลั่นมาจากประสบการณ์กว่า 13 ปีหนังสือเล่มนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ mr.big ที่ต้องการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นแบรนด์หมอนที่นอนเพื่อสุขภาพ อย่างแท้จริง ผ่านองค์ความรู้ด้านกายภาพบำบัด ผนวกกับความเข้าใจในสรีระและการนอนของคนไทย ซึ่งเป็นหัวใจในการออกแบบสินค้าของแบรนด์มานานกว่า 13 ปี อาทิ หมอนจัดท่านอน ที่นอน ท็อปเปอร์ ที่สามารถเลือกความนุ่มแน่นได้ตามรูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูงและท่านอนเนื้อหาภายในหนังสือ “นอนก่อน ดีกว่า” ครอบคลุมสาระสำคัญเกี่ยวกับการนอน ได้แก่• ความสำคัญของวงจรการนอน• ฮอร์โมนที่มีผลต่อการนอน เช่น เมลาโทนิน• เทคนิคการปรับพฤติกรรมให้นอนหลับง่ายขึ้น• ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนกับอาการปวดต่างๆ• สุขนิสัยการนอน (Sleep Hygiene)• การจัดท่านอนที่ถูกต้อง และการเลือกหมอน/ที่นอนที่เหมาะกับแต่ละคน• หลักการยศาสตร์ที่ช่วยให้หลับสบายขึ้นจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่ การจัดวางเนื้อหาให้อ่านสบายตา• ไม่มีภาพประกอบ• ไม่ใช้สีฉูดฉาด• ไม่บังคับลำดับการอ่าน• ใช้ตัวอักษรเว้นระยะสบายตา เหมาะสำหรับการอ่านก่อนนอนเพื่อช่วยให้ผู้อ่าน “พักสายตาจากจอ” แล้วค่อยๆ ผ่อนคลาย สู่การนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นหนังสือ “นอนก่อน ดีกว่า” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่หน้าร้าน mr.big ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ ทองหล่อ ซอย 9 , ICONSIAM ชั้น 4, Fashion Island ชั้น B, เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 5, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ชั้น 2 และ mr.bigOutlet พัฒนาการ รวมถึงช่องทางออนไลน์www.mrbigsleep.com, Shopee, Lazada