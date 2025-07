บาร์ สาทร ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ คว้าอันดับ 48 ใน “World’s 50 Best - Asia’s 50 Best Bars 2025”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – กรกฎาคม 2568 –สวรรค์แห่งศิลปะและดีไซน์ใจกลางกรุงเทพฯ ฉลองความสำเร็จของที่คว้าอันดับที่ 48 จาก Asia’s 50 Best Bars 2025 นับเป็นครั้งแรกของบาร์ภายใต้พอร์ตฟอลิโอของ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในเวทีอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันสร้างสรรค์ของ บาร์ สาทร ที่พลิกโฉมแหล่งพบปะสังสรรค์ของกรุงเทพฯ ด้วยศิลปะแห่งการผสมเครื่องดื่ม (mixology) การออกแบบภายในที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะ และบรรยากาศที่สนุกสนานบาร์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายใน เดอะเฮ้าส์ออนสาทร (The House on Sathorn) คฤหาสน์เก่าที่ได้รับการบูรณะอย่างงดงามในพื้นที่ของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เคียงคู่อาคารโรงแรมสูง 31 ชั้น เกิดเป็นภาพความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอดีตและปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับค่ำคืนอันเปี่ยมแรงบันดาลใจให้แขกได้ใช้ช่วงเวลาอันน่าจดจำร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง คฤหาสน์หลังนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2432 สำหรับการเป็นบ้านพักส่วนบุคคล และได้เคยเป็นโรงแรมหรูรวมถึงสถานทูตรัสเซีย ก่อนจะได้รับการปรับโฉมใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจาก AvroKO และเปิดตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการพบปะสังสรรค์ที่น่าหลงใหลที่สุดของกรุงเทพฯ โดย บาร์ สาทร เปิดตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2566 ด้วยแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับประวัติศาสตร์กว่า 135 ปีของตัวอาคาร เสริมด้วยผลงานศิลปะโดดเด่นจากศิลปินรุ่นใหม่ชาวไทยภายใต้การนำของ Marco Dognini บาร์เมเนเจอร์ชาวอิตาเลียนผู้มากความสามารถ บาร์ สาทร เปิดประตูต้อนรับแขกสู่โลกแห่งศิลปะและศาสตร์การผสมเครื่องดื่ม ตลอดเส้นทางอาชีพอันโดดเด่นของเขา Marco ได้แสดงฝีมือในโรงแรม บาร์ และร้านอาหารชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดับดาวมิชลิน Carlo Cracco ที่มิลาน หรือ Buddha Bar อันโด่งดังในดูไบ และยังได้เคยเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในรายการแข่งขัน World Class ทั้งในอิตาลีและดูไบ รวมถึงได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Coca-Cola ในปี 2020การพา บาร์ สาทร ติดอันดับในรายการ “Asia’s 50 Best Bars 2025” ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จอันน่าประทับใจที่สุดของ Marco Dognini จนถึงปัจจุบัน ด้วยการผสมผสานสปิริตแบบคราฟต์ระดับพรีเมียม เข้ากับวัตถุดิบไทยแท้ ๆ Marco และทีมงานได้รังสรรค์ค็อกเทลสุดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ในทุกแก้วบาร์ สาทร นำเสนอซิกเนเจอร์ค็อกเทล 16 เมนู และม็อกเทล 4 เมนู ที่จะพาผู้มาเยือนออกเดินทางผ่านประสบการณ์ที่กระตุ้นหลากประสาทสัมผัส ผ่าน 4 ยุคประวัติศาสตร์ของ เดอะเฮ้าส์ออนสาทร ได้แก่: “History of Sathorn” (1888–1926) เฉลิมฉลองจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมค็อกเทลในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วยเครื่องดื่มสุดคลาสสิก เช่น Pig’s Knees และ Rice Blossom ถัดมาในยุคของ “Hotel Royal” (1926–1948) ได้ทำการไฮไลท์ช่วงเวลาที่ มาดามสตาโร แปรเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นโรงแรมสุดหรู ด้วยค็อกเทลผสานกลิ่นอายอิตาเลียน เช่น Hotel Royal Spritz และ La Dolce Vita ตามด้วย “Embassy Row” (1948–1999) หรือ ยุคที่ถนนสาทรกลายเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ นำเสนอเครื่องดื่มระดับโลก เช่น Pina และ Madame Siam ที่เพิ่มความจัดจ้านด้วยเครื่องเทศไทย และ “The Present” (1999–ปัจจุบัน) สะท้อนความเป็น บาร์ สาทร ยุคใหม่ที่ผสมผสานเสน่ห์ในอดีตเข้ากับความร่วมสมัยผ่านเครื่องดื่มอย่าง Vinyl Smash และ CBD Kombuอเล็กซานเดอร์ เคลเลอร์แมนน์ (Alexander Kellermann) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ กล่าวว่า “การที่ บาร์ สาทร ได้รับเลือกให้ติดอันดับใน ‘Asia’s 50 Best Bars’ ถือเป็นเกียรติอย่างสูง ผมขอแสดงความยินดีกับ Marco Dognini และทีมงานทุกคนในความสำเร็จครั้งนี้ ที่ ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เรามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับแขกของโรงแรมและคนในพื้นที่เสมอ ด้วยการผสานความโมเดิร์นของแบรนด์ดับเบิ้ลยู โฮเทลส์ (W Hotels) เข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมของสาทร เรากำลังถ่ายทอดจิตวิญญาณอันมีชีวิตชีวาของย่านนี้ออกมาได้อย่างโดดเด่นบาร์ สาทร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14:30 น. ถึง 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ายเวลา 00:30 น.)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02 344 4025อีเมล์: thehouseonsathorn@whotels.comหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.barsathorn.comติดตาม W Bangkok ได้ทาง Facebook ที่ www.facebook.com/wbangkokหรือที่ลิงก์ https://bit.ly/WBangkokHWS