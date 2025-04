พักร้อนท่ามกลางธรรมชาติและทะเลหัวหิน ที่ "หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา"

ใช้รหัสโปรโมชัน D7156

ในช่วงฤดูร้อนนี้ ให้คุณและคนที่คุณรักได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรูและเงียบสงบที่รีสอร์ทริมชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รีสอร์ทแห่งนี้ได้รับการยกย่องในระดับสากล ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ รางวัล Gold Award จาก Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 และ Best Luxury Family Beach Resort in Thailand จาก World Luxury Awards 2024 หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ไม่ว่าคุณจะเดินทางมากับครอบครัว คู่รัก หรือมาเดี่ยว รีสอร์ทแห่งนี้คือจุดหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับวันหยุดฤดูร้อนที่คุณจะไม่มีวันลืมมีห้องพักและห้องสวีทกว้างขวางทันสมัยจำนวน 322 ห้อง ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายและความหรูหราร่วมสมัย ผู้เข้าพักสามารถเลือกที่พักได้หลากหลายประเภท ทั้งห้องที่มองเห็นสวน สระว่ายน้ำ หรือทะเล ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการหาพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนและชาร์จพลังใหม่ ครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับห้องสวีทที่มีพื้นที่กว้างขวางให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ขณะที่คู่รักจะได้สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกในห้องที่มองเห็นวิวทะเลที่เงียบสงบ ไม่ว่าความชอบของคุณจะเป็นอย่างไร หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา จะทำให้ทุกคนรู้สึกยินดีและผ่อนคลายอย่างเต็มที่หนึ่งในจุดเด่นของหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา คือสระว่ายน้ำ 5 แห่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งแต่ละสระจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักทุกท่าน สำหรับผุ้ที่เข้าพักแบบครอบครัว ทางรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำสำหรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวาง ซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่จะได้เล่นน้ำและสนุกสนานในขณะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถผ่อนคลายอยู่ใกล้ ๆ หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่จะมอบความสงบในการพักผ่อนและเติมพลังให้กับคุณ นอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังมีสระว่ายน้ำที่ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตโดยเฉพาะ พร้อมสไลเดอร์ถึง 2 แบบ เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงสำหรับคุณหนูๆนอกจากสระว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมแล้ว คิดส์คลับ และ บ้านต้นไม้ ยังเป็นพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์สำหรับคุณหนูๆ ที่นี่ เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมสนุกๆ เช่น การทำเทียนเจล การเพ้นท์หมวกกันน็อค และการเพ้นท์หมวก รวมถึงเกมสนุก ๆ อย่างเกมโดมิโนและฟุตบอล เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขา และสำหรับเด็กๆ ที่ชอบเล่นน้ำ บ้านต้นไม้และสวนน้ำจะมอบความสนุกสนานให้พวกเขาได้เพลิดเพลินเป็นเวลาหลายชั่วโมง เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 09.00-19.00 น. รับประกันว่าเด็กๆ ทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่น่าจดจำและสนุกสนาน ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสิ่งที่รีสอร์ทมีให้ได้อย่างเต็มที่สำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ด้านสุขภาพและความผ่อนคลาย หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา มีกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและฟื้นฟูเรี่ยวแรง เริ่มต้นวันของคุณด้วยการฝึกโยคะที่ผ่อนคลาย หรือเพลิดเพลินกับการฝึกไทชิท่ามกลางทิวทัศน์ที่เงียบสงบของรีสอร์ท สถานที่ออกกำลังกายของรีสอร์ทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คุณสามารถรักษาแผนการออกกำลังกายของคุณในขณะที่เพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามยกระดับประสบการณ์การเข้าพักของคุณกับตัวเลือกการรับประทานอาหารอันหลากหลายของรีสอร์ท อาทิ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดใหม่พร้อมชมวิวทะเลอันสวยงามที่นำเสนอการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่เหมาะสำหรับการรับประทานร่วมกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว สำหรับขนม ของว่าง หรือกาแฟในช่วงบ่ายเสิร์ฟขนมอบสดใหม่และเครื่องดื่มหลากหลายให้คุณได้ลิ้มลองเป็นพื้นที่อบอุ่นพร้อมวิวสวนสวย เหมาะสำหรับการผ่อนคลายพร้อมค็อกเทลสุดพิเศษในยามบ่ายแก่ๆ หรือหัวค่ำ และจะเสิร์ฟเครื่องดื่มสดชื่นและอาหารว่างเบาๆ ข้างสระน้ำพร้อมวิวทะเล ทำให้คุณไม่ต้องออกไปไกลจากข้างสระน้ำหลังจากวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรม ท่านสามารถผ่อนคลายได้ที่ซึ่งเป็นสถานที่สปาชั้นนำของรีสอร์ท เราขอแนะนำ Serenity Suite ห้องสปาใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคู่รัก ห้องนี้มีเตียงนวดที่อุ่นและอ่างจากุซซี่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายในความหรูหรา ให้ท่านได้สัมผัสความสงบและการผ่อนคลายในบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบอย่างเต็มที่นอกจากนี้ นครหัวหินยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและนันทนาการมากมายที่รอให้คุณไปสำรวจ ตลาดกลางคืนหัวหินเป็นสถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่นและหาซื้อของที่ระลึกที่ไม่เหมือนใคร สำหรับวิวทะเลอันสวยงามและโอกาสในการพบสัตว์ป่าท้องถิ่น คุณสามารถไปที่เขาตะเกียบ (เขาวงพระจันทร์) นอกจากนี้ วัดห้วยมงคลซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหัวหินประมาณ 15 กิโลเมตร ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ วัดนี้มีพระพุทธรูปของหลวงปู่ทวด พระเกจิผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่นี่ และพื้นที่ของวัดที่กว้างขวางยังมีสวนที่เงียบสงบพร้อมหนองน้ำ ให้คุณได้ทำบุญปล่อยปลาและพักผ่อนในศาลาพักผ่อน ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการผ่อนคลายในรูปแบบอื่นที่หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ทุกช่วงเวลาได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความทรงจำอันพิเศษ ตั้งแต่ห้องพักที่กว้างขวางและตัวเลือกการรับประทานอาหารที่หลากหลาย ไปจนถึงกิจกรรมมากมายที่พร้อมให้บริการ รีสอร์ทแห่งนี้มั่นใจว่าทุกท่าน ไม่ว่าจะเดินทางเป็นครอบครัว คู่รัก หรือเดี่ยว จะพบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับวันหยุดฤดูร้อนที่น่าจดจำ ชายหาดที่เงียบสงบ ผสมผสานกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและการบริการที่ยอดเยี่ยม ทำให้รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ครบครันสำหรับการพักผ่อนของคุณเพื่อทำให้การเข้าพักของคุณคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ Members First สำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy รับส่วนลดพิเศษ 10% จากการเข้าพักเมื่อจองโดยตรงกับทางโรงแรมหากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ www.joinmarriottbonvoy.com/hhqmr และเริ่มรับสิทธิประโยชน์ได้เลยทันทีจองโดยตรงผ่าน www.huahinmarriott.com และเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดนี้*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสำรองห้องพัก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ติดต่อได้ที่ โทร. 0-3290-4666 หรือ mhrs.hhqmr.reservations@marriotthotels.comช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของทางโรงแรมเว็บไซต์ https://www.huahinmarriott-th.comเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Huahinmarriottอินสตาแกรม https://www.instagram.com/huahinmarriottไลน์ @huahinmarriott#########################################