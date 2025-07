Health Coach “นุ่น สินิทธา” จัดกิจกรรมสุขภาพทางเลือก ใน “IF & Water Fasting Club” ฟังเสียงตัวเองจากภายใน สู่ชีวิตที่ยืนยาว

กรุงเทพฯ – กระแสการดูแลสุขภาพแนวใหม่ยังคงแรงไม่หยุด ล่าสุดผู้ให้ความรู้ด้าน Intermittent Fasting (IF) และ Water Fasting ได้จัดงานบรรยายสุขภาพและพูดคุยกี่ยวกับณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ FCCT เพลินจิต อาคารมณียาเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้โดยทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้รักสุขภาพอย่างอบอุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความสนใจในแนวทางการดูแลสุขภาพที่เน้น “ฟื้นฟูจากภายใน” ด้วยวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริง พร้อมยังได้รับเกียรติจาก หนึ่งในแรงบัลดาลใจของ “Health Coach นุ่น” ในฐานะผู้หญิงทำงาน ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสตรีและแรงงานระดับต้นของเมืองไทย คุณศิริวรรณ ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประกันสังคมผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ได้มาพูดถึงการดูแลตัวเองในวัย 70+ ทำอย่างไรถึงได้มีพลังในการทำงานและยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และยังได้รับเกียรติจาก คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เข้าร่วมงาน IF (Intermittent Fasting) & Water Fasting Club ครั้งนี้ด้วยเปิดเวทีด้วยคำขอบคุณจาก Health Coach นุ่น สินิทธา ที่ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งได้ให้คำนิยามว่า"คุณจงฟังเสียงของร่างกายคุณเอง อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก จงลองปฏิบัติและปรับใช้ข้อมูลที่ได้รับมา เพื่อให้เหมาะกับตัวคุณเอง"โดยเนื้อหาคลาสแบ่งออกเป็น 3 เซสชันหลัก ดังนี้เซสชันที่ 1 พื้นฐานและประโยชน์ของ Water FastingHealth Coach นุ่นอธิบายถึงหลักการของการทำ Water Fasting โดยเน้นประโยชน์ด้าน Autophagy (การฟื้นฟูเซลล์), การปรับสมดุลการเผาผลาญ, การเสริมสุขภาพลำไส้ และการจัดการน้ำหนัก พร้อมทั้งหักล้างความเชื่อผิดๆ ที่หลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเซสชันที่ 2 ด้าน Intermittent Fasting ที่เหมาะกับตัวคุณหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง คือ “ช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละเดือนสำหรับการทำ IF” ทั้งนี้ Health Coach นุ่นได้เจาะลึกเรื่องฮอร์โมน และ พร้อมให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติในการทำ IF อย่างปลอดภัยและได้ผลในชีวิตประจำวันช่วงพักเบรคสุดพิเศษ ด้วยการบำบัดเสียง Sound Bath โดย “อาจารย์ Kendo” (ภพ เดชาเบญจรัตน์) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเสียง Sounds therapy ซึ่งได้นำการ “สวดชุมนุมเทวดา” มาผสานกับการใช้ขันทิเบต เพื่อส่งพลังบวกแก่ประเทศไทยและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมความสงบชัดเจนทางจิตใจและซึมซับความรู้ด้านสุขภาพได้อย่างลึกซึ้งเซสชันที่ 3 ประโยชน์ของ probiotic ต่างสายพันธุ์ “Health Coach นุ่น” ได้แนะนำการเลือกอาหารที่เหมาะสมหลังช่วงการทำIF โดยเน้นการเสริม Probiotics สด ที่ดีต่อลำไส้, และประโยชน์ของไฟเบอร์คุณภาพสูง เพื่อบำรุงลำไส้และระบบย่อยอาหาร เพื่อสุขภาพ และอารมณ์ที่แจ่มใส่ พร้อมเคล็ดลับการวางแผนมื้ออาหารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ IFสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมความรู้สุขภาพดีๆ เช่นนี้ สามารถติดตามกิจกรรมถัดไปจาก Health Coach นุ่น สินิทธา บุญยศักดิ์ ได้ที่ โทร. 087-999-0234 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ: Noonessinitta Health Coach