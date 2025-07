“W2W” ถักทอ ความฝัน และ มายาคติ ลงบนยูนิฟอร์มนิยามใหม่ของความหรูหราแห่ง The Salil Hotel Riverside

Journey of Dreams: ท่องไปในดินแดนแห่งความฝันภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Journey of Dreams’ ที่พร้อมจะนำพาผู้คนออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝัน The Salil Hotel Riverside – Bangkok จึงได้เชื้อเชิญ เจ-นพณัฐ สุนทรสวัสดิ์ นักออกแบบชื่อดังชาวไทยที่เคยออกแบบ Display Window ให้กับ Bergdorf Goodman ห้างสรรพสินค้าหรูในนิวยอร์ก ทำหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์คัดเลือก 4 ศิลปินไทยร่วมสมัย เพื่อร่วมสร้างสรรค์ลวดลายพิเศษของการออกแบบตกแต่งภายในตัวอาคาร รวมไปถึงของที่ระลึกต่าง ๆ เกิดเป็นสไตล์การตกแต่งที่ทั้งหรูหราและแฝงกลิ่นอายของความเป็น feminine ไว้อย่างลงตัว“ความที่เราเป็น Luxury Lifestyle Hotel เราจึงเน้นการออกแบบที่เรียกว่า ‘Living Space’ เพื่อให้แขกของเรามีความสุขกับทุกมุมของโรงแรมได้อย่างเต็มที่ในแบบ Stay, Play, Eat, Workshop, Shopping, Relax ได้ตลอดวันอย่างไม่มีเบื่อ ส่วนคอนเซ็ปต์ในการออกแบบภายในเราใช้ชื่อว่า ‘Journey of Dreams’ ที่สื่อถึงเรื่องราวแห่งความฝันและจินตนาการ โดยบอกเล่าผ่านสัตว์ในวรรณคดีไทยผสมผสานกับสัตว์ในความเป็นจริง ทั้ง 3 อาคารภายในโรงแรม จึงได้รับการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง”สลิลลา อติการบดี CEO, Salil Hospitality พูดถึงแรงบันดาลใจที่นำไปสู่คอนเซ็ปต์หลักของการออกแบบ ถ่ายทอดเรื่องราว ‘การเดินทางแห่งความฝัน’ ผ่านผลงานของ 4 ศิลปินไทยร่วมสมัยอย่าง ณัฐพล พิชัยรัตน์, นักรบ มูลมานัส, ปัญญวัฒน์ พิทักษวรรณ และ อัทธกฤษณ์ วรรณสร ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะหลากสไตล์ โดยมีสัตว์ป่าหิมพานต์ สัตว์มงคล สัตว์ในเทพนิยาย ลายดอกไม้ประจำยาม และสัตว์ประจำชาติของไทย ผสมผสานกลิ่นอายความเป็น feminine ผ่านการใช้โทนสีพาสเทลที่มอบความรู้สึกนุ่มนวลและผ่อนคลาย“ศิลปินแต่ละท่านต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีคุณเจจะทำหน้าที่ช่วยสร้างสรรค์เรื่องราวของแต่ละอาคารให้มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้แขกที่เข้ามาพักในแต่ละอาคารและห้องพักสัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะ การที่เราดึงจุดเด่นของความเป็นศิลปะไทยมาผสมผสานกับความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่กับคู่คนไทยมาช้านาน ทำให้เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก”ด้วยบริบทของโรงแรมที่โดดเด่นและแตกต่างในหลายมิติ ทำให้ The Salil Hotel Riverside – Bangkok ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เป็น “ดินแดนแห่งความฝัน” ที่เปี่ยมด้วย Cultural Identity ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าพักได้เดินทางผ่านผลงานศิลปะเหนือจินตนาการของศิลปิน ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา‘W2W’ ผู้ถักทอความฝันสู่ยูนิฟอร์มของ The Salil Hotel Riverside - Bangkokภายใต้การออกแบบยูนิฟอร์มที่ผสมผสานแบรนด์ DNA เข้ากับผลงานศิลปะได้อย่างลงตัว ทำให้ยูนิฟอร์มที่ได้รับการออกแบบโดย W2W เปรียบเสมือนงานศิลปะที่มีชีวิต ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นผสมผสานแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยร่วมสมัย“แนวคิดในการออกแบบยูนิฟอร์มที่ W2W สร้างสรรค์ใช้ชื่อว่า “Dream Weaver” หรือ “ผู้ถักทอความฝัน” โดยเราทำหน้าที่ถ่ายทอด “ความฝัน” และ “มายาคติ” ของโรงแรมให้ปรากฏบนเรือนร่างของพนักงาน ชุดพนักงานจึงไม่ใช่เพียงเครื่องแบบทำงาน แต่เป็นเครื่องแต่งกายที่จะเปลี่ยนพนักงานให้กลายเป็นผู้เชื่อมโยงโลกแห่งจินตนาการเข้ากับประสบการณ์ของผู้มาเยือน”เอก ทองประเสิรฐ ดีไซเนอร์ของ W2W ผู้สวมบทเป็น “ผู้ถักทอฝัน” เพื่อให้แขกผู้เข้าพักตกอยู่ในห้วงแห่งฝัน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาภายใน The Salil Hotel Riverside – Bangkok การออกแบบที่เกิดจากกระบวนการร่วมมือกัน (Co-creation) ระหว่าง W2W และ The Salil Hotel Riverside – Bangkok ผ่านลวดลายสัตว์หิมพานต์ที่มีความร่วมสมัยของ นักรบ มูลมานัส (ศิลปิน) นำมาปัก ถักทอ และพิมพ์ลายลงบนยูนิฟอร์ม“ทีมงานของโรงแรมได้พูดคุยกับคุณเอก ทองประเสิรฐ หลายครั้ง จนออกมาเป็นยูนิฟอร์มที่เราชื่นชอบและเข้าใจ DNA ของโรงแรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะฝีมือการตัดเย็บและคัตติงที่เนี้ยบในทุกรายละเอียด สวมใส่สบาย คล่องตัว พนักงานใส่แล้วมีแต่คนชมว่าน่ารักมาก ถึงขนาดที่ลูกค้าบางคนขอซื้อยูนิฟอร์มไปใส่บ้างก็มีค่ะ ทำให้เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนยูนิฟอร์มของโรงแรมในเครือ Salil Hospitality ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน” คุณสลิลลา พูดถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ W2Wนอกจากนี้ รูปทรงของเสื้อผ้ายังได้แรงบันดาลใจจากยุค Romanticism ผสานระหว่างความฝันและความโรแมนติกผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น โบว์ กระโปรงบาน และระบาย รวมถึงโครงเสื้อแบบแจ็คเก็ตทหาร โทนสีที่ใช้สื่อถึงความละมุนละไม ได้แก่ ครีม เขียวมินท์ และชมพู ซึ่งสะท้อนความฝัน ความอ่อนโยน และความอบอุ่นแบบไทยร่วมสมัยได้อย่างพอดี ในเรื่องนี้ เอก ทองประเสิรฐ เล่าให้ฟังว่า…“การที่โรงแรมมีกลิ่นไอของ feminine สูง เราจึงออกแบบยูนิฟอร์มไม่ให้ดูเป็นทางการมากเกินไป เน้นความคล่องตัวในการสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นกางเกง กระโปรงทรงเอ มีการใช้ระบาย งานปัก งานพิมพ์ และสีโทนพาสเทลนำมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ปกติเราจะไม่สามารถดีไซน์องค์ประกอบเหล่านี้ลงในยูนิฟอร์มของโรงแรมอื่น ๆ ได้ แต่ story ของโรงแรมสลิลทำให้เราสามารถเล่นกับการออกแบบยูนิฟอร์มได้อย่างสนุกสนาน”สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือการเลือกใช้โทนสีพาสเทลหวานที่สื่อถึงความอบอุ่นและเป็นมิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการตกแต่งภายในโรงแรมฯ นอกจากนี้ W2W ยังสร้างความน่าสนใจด้วยการใช้ โทนสีที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานในแต่ละหน้าที่ ทำให้ง่ายต่อการสังเกตและสร้างภาพจำที่ดีให้กับแขกผู้เข้าพัก“เรายังทำงานร่วมกับคุณนักรบ มูลมานัส ในการออกแบบลวดลายบนยูนิฟอร์มของ Reception และ Concierge ที่มีการปักลวดลายคาแร็กเตอร์ของศิลปินนำมาผสมผสานกับการออกแบบ รวมถึงยูนิฟอร์มของ Bellboy, Doorman และ Fairy ทำหน้าที่คล้าย Guest Service Agent ที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับแขกที่เข้าพัก โดยเราจะใช้ผีเสื้อหรือสัตว์ต่าง ๆ สำหรับการแบ่งแยกหน้าที่ของพนักงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยูนิฟอร์มยังทำหน้าที่สะท้อนความเป็น The Salil Hotel Riverside - Bangkok ผ่านพนักงาน พร้อมกับการสร้างความรู้สึกภูมิใจในการพรีเซนต์ความเป็นโรงแรมผ่านยูนิฟอร์ม เชื่อมโยงเข้ากับศิลปะของความเป็น Journey of Dreams”การร่วมงานกันระหว่าง W2W และ The Salil Hotel Riverside – Bangkok จึงถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการได้อย่างสร้างสรรค์ ยูนิฟอร์มที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ไม่เพียงแต่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงแรมฯ แต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ที่สร้างความแตกต่างและมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้มาเยือนได้อย่างแท้จริงหากคุณมีโอกาสได้เข้าพักที่ The Salil Hotel Riverside - Bangkok อย่าลืมสังเกตยูนิฟอร์มของพนักงาน เพราะนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องราวของความงามและความคิดสร้างสรรค์ที่รอให้คุณค้นพบเกี่ยวกับ The Salil Hotel Riverside - BangkokThe Salil Hotel Riverside – Bangkok ตั้งอยู่ที่ 2052/7-9 ซอยเจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โรงแรมที่ได้รับการชื่นชมเรื่องความสวยงามของการออกแบบภายนอกและภายใน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้แหล่งชุมชนทว่ายังคงเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ไอคอนสยามและเอเชียทีค ภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนส ร้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติ บาร์ รวมถึง Outlet ชั้นนำมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ (+66) 2844 8787 หรือ reservations@thesalilriverside.com