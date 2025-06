มูลนิธิซิตี้ x มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ ผุด "Center of Dreams" ศูนย์พักพิงคนไร้บ้านแห่งแรกของกรุงเทพฯ ชั้นใน

กล่าวว่า “ปัญหาทางสังคมในประเทศไทยมีความซับซ้อนและขยายตัวในวงกว้าง ภาคเอกชนจึงมีบทบาทในการร่วมระบุปัญหาและให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซิตี้แบงก์ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ ได้ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนทั่วโลกผ่านการดำเนินโครงการของมูลนิธิซิตี้ ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างโอกาสทางอาชีพแก่เยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยโครงการล่าสุดอย่าง Global Innovation Challenge ได้มีการสนับสนุนทุนให้องค์กรไม่แสวงหากำไรจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร คนเร่ร่อน และการสนับสนุนการจ้างงาน การดำเนินโครงการดังกล่าวในประเทศไทยปีที่ผ่านมา มูลนิธิซิตี้ได้มอบทุน 16.5 ล้านบาท ให้มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ จัดตั้งศูนย์ Center of Dreams ขึ้นเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านในเขตคลองเตยและกรุงเทพฯ ชั้นใน รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุเป้าหมายการช่วยเหลือคนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน”นอกจากการสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิซิตี้ยังส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรผ่านการจัดวันชุมชนซิตี้ (Citi Community Day) กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีที่เปิดโอกาสให้พนักงานซิตี้แบงก์ทั่วโลกและครอบครัวร่วมเป็นอาสาสมัครทำความดีผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยในปี 2568 ซิตี้แบงก์ ประเทศไทยได้เตรียมจัดกิจกรรมหลากหลาย ในโอกาสครบรอบ 20 ปีวันชุมชนซิตี้ อาทิ การเย็บเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็ง การบริจาคผ้าขนหนูให้ศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด รวมถึงการมอบถุงยังชีพพร้อมให้ความรู้การเงินในชีวิตประจำวันแก่ผู้คนในชุมชนคลองเตย เป็นต้น สะท้อนบทบาทสถาบันการเงินในการสร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม สู่ระดับประเทศพร้อมด้วย นางสาวศณิศา จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้ประสานโครงการ มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีคนไร้บ้านราว 1,271 ราย แต่จำนวนศูนย์ให้ความช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนคลองเตยซึ่งมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โอกาสทางอาชีพ และการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิซิตี้ จึงจัดตั้งซึ่งมีห้องพัก ห้องน้ำ อาหาร และเครื่องนุ่งห่มอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและสังคม ทั้งเวิร์กชอปเรียนรู้ตัวเอง การฝึกอาชีพ ไปจนถึงแนะแนวการสมัครงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ที่มั่นคง โดยศูนย์ฯ ไม่เพียงรองรับผู้คนในเขตชุมชนคลองเตยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนไร้บ้านทุกคนในกรุงเทพฯ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ หรือภูมิหลังการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ได้ผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ตั้งแต่การลงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สำรวจคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หากผ่านการคัดกรองสุขภาพและประวัติอาชญากรรม จะถูกส่งมาพักพิงที่ Center of Dreams เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคม โดยทางศูนย์ฯ ยังช่วยเหลือค่าเดินทางและประสานส่งคนไร้บ้านกลับภูมิลำเนาเดิม รวมถึงอำนวยความสะดวกในการหาตำแหน่งงานกับองค์กรพันธมิตร หรือส่งต่อคนไร้บ้านไปยังศูนย์พักพิงอื่นตามความเหมาะสม ซึ่งภายในระยะเวลา 4 เดือน สามารถให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านได้แล้วถึง 21 รายสำหรับแผนดำเนินการในอนาคต Center of Dreams ได้ตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านกลับสู่สังคมไม่น้อยกว่า 150 รายภายในปี 2569 รวมถึงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างความพร้อมทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการเปิดให้บริการที่ปรึกษาสุขภาพจิต การร่วมมือกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มการอบรมวิชาชีพหลากหลายสาขาขึ้น ตลอดจนขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อได้ในระยะยาว ควบคู่กับการเดินหน้าป้องกันปัญหาคนไร้บ้านในอนาคตด้วยการให้ความรู้ เครื่องมือ และโอกาสแก่คนอีกหลายพันคน สอดคล้องกับปณิธานการสนับสนุนความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของมูลนิธิซิตี้ได้ทาง https://www.citigroup.com/global/foundation รวมถึงสามารถติดตามกิจกรรมจากศูนย์ Center of Dreams ได้ทาง https://bangkokcommunityhelp.org/donations/center-of-dreams/