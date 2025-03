​“แอ็คมี่ DoubleDeep” ควงภรรยา “นนนี่ ณัฐชา” สร้างคฤหาสน์หลังที่ 2 ที่ดูไบ มุ่งลุยธุรกิจเซ็น MOU ประวัติศาสตร์ กับราชวงศ์ใน UAE

ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากสำหรับสองคู่รักแห่งวงการบันเทิง “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” หรือ แอ็คมี่ นักร้องนำวงร็อค DoubleDeep และดาราสาว “นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” หลังจากเซอร์เวย์บินไปทำธุรกิจที่ดูไบและสามารถสร้างคอนเนคชั่นดี ๆ ได้มากมาย ล่าสุด แอ็คมี่ ก็เพิ่งสร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการครั้งใหญ่ ด้วยการจบดีลครั้งสำคัญระดับโลกที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ การตกลงความร่วมมือกับสำนักงานราชวงศ์ของฯพณฯ Sheikh Ahmed Bin Faisal Al-Qassimi (ชีค อาเหม็ด บิน ไฟซาล อัล กอซิมี) สมาชิกแห่งราชวงศ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) พร้อมลงนาม MOU ด้วยแนวทางหลายข้อที่ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการคริปโต-บล็อกเชน โดยให้เหรียญ ACT ที่แอ็คมี่เป็นผู้ก่อตั้งนั้นจะถูกนำไปเป็นหัวใจหลักเพื่อใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ใน UAE มากมาย อาทิ การผลักดันการใช้เหรียญสำหรับชำระเงินดิจิทัลใน UAE, ใช้เป็นเงินสำรองของประเทศ, ได้รับสิทธิ์พิเศษในการใช้ชื่อและโลโก้ของสำนักงานราชวงศ์ บนเอกสารทางการและการ PR, การได้รับสิทธิ์เข้าถึงนักลงทุนระดับสูง ผู้นำ เครือข่ายธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาล, แต่ที่สุดพีคและเรียกเสียงอุทานได้มากที่สุด นั่นคือ ผลักดันให้ ACT ใช้จ่ายแทนเงินในรีสอร์ตสุดหรูและบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของราชวงศ์ที่มีเงินสะพัดอย่างมหาศาล แล้วอย่างนี้จะอยู่ธรรมดา ๆ ยังไงไหวเพราะอาฟเตอร์ช็อกครั้งใหญ่ย่อมจะตามมาหลังจากดีลเขย่าโลกครั้งนี้แน่นอนถึงนาทีนี้ บอกได้เลยว่าข่าวคราวของการทำ MOU ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมอนาคตของวงการการเงินดิจิทัลและบล็อกเชนทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นดีลที่จะทำให้การเงินยุคใหม่ระดับโลกต้องสั่นสะเทือน แต่ที่น่าภาคภูมิใจนั่นก็คือ ทั้งหมดนี้มาจากฝีมือและมันสมองของศิลปินไทยผู้มากความสามารถอย่าง แอ็คมี่ DoubleDeep ที่สามารถจบดีลยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสุดสวยทางด้านของ ชีค อาเหม็ด บิน ไฟซาล อัล กอซิมี ที่ร่วมเซ็น MOU ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี้ ก็ถือเป็นสมาชิกคนสำคัญแห่งราชวงศ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตาและโปรไฟล์หรูสายเลือดราชวงศ์เท่านั้น แต่ยังเป็นนักธุรกิจไฟแรงที่สามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้อีกต่างหาก มีดีกรีจบการศึกษาจาก Royal Military Sandhurst College ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมและผลิตนายทหารของกองทัพบกอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องการฝึกฝนผู้นำระดับโลกที่มีเชื้อพระวงศ์ชื่อดังเข้าศึกษามากมาย เช่น สมาชิกราชวงศ์อังกฤษอย่าง Prince William และ Prince Harry นอกจากนี้ ชีค อาเหม็ด บิน ไฟซาล ยังจบการศึกษาปริญญาตรีด้านสาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration) และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) กลุ่มบริษัท Al Qassimi Group of Companies และ Investments Co. ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายสาขา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ การลงทุน เทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือ การผลักดัน UAE ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลก และยังได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ “Young Global Leader 2008” โดย World Economic Forum, “Prestigious Young CEO of the Year” ในปี 2010 จึงเป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนรุ่นใหม่ทั่วโลก