เปิดตัว “สมาคมนานาพร” จับมือ “ลำธารสีรุ้ง”  สร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมเคารพความหลากหลาย LGBTQIA+

“สมาคมนานาพร” นำโดย “นก” มารียา สุวแพทย์ ประมวล ประธานสมาคมผู้ก่อตั้ง ร่วมด้วย ว่าที่ ดร.รัชยา นิลกรรณ์ รองประธานสมาคม และ ประธานด้านอัตลักษณ์ และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมจับมือ “กลุ่มลำธารสีรุ้ง” โดย ซัน-สิทธวีร์ ธีรกุลชน ผู้ก่อตั้ง ร่วมผลักดันให้ LGBTQIA+ เป็นที่ยอมรับ ยึดมั่นหลักความเท่าเทียม เคารพในความหลากหลาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและการกีดกันในทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และทันสมัย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก โดยในงานได้รับเกียรติจาก อิ๊กคิว-ฤกษ์สิน เขมสุนทร ทีมผู้อภิบาลกลุ่มลำธารสีรุ้ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ โฮเทล กรุงเทพฯ“นก” มารียา สุวแพทย์ ประมวล ประธานสมาคมผู้ก่อตั้ง “สมาคมนานาพร” เผยว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการรับรองในกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการ และมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมาถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับชุมชน LGBTQIA+ แต่ในความเท่าเทียมทางศาสนายังคงไม่ได้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนคริสเตียน การจัดตั้งสมาคมนานาพรจึงเหมือนเป็นพันธกิจของเรา ที่ผ่านมามีเพียง “กลุ่มลำธารสีรุ้ง” นำโดย คุณซัน-สิทธวีร์ ธีรกุลชน ผู้ก่อตั้ง ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมนี้ และทางกลุ่มของเราได้เล็งเห็นว่าสิ่งนี้เป็นมิติที่ลึกซึ้ง เราจึงได้จัดตั้ง “สมาคมนานาพร” ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบของศาสนา แต่มุ่งเน้นความสัมพันธ์แท้จริงเหมือนที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลยุคแรก เราตระหนักว่ามีคนไทยจำนวนมากที่สนใจศึกษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ในมิตินี้จึงมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและชุมชนออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางให้สมาชิกจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความที่มีคุณภาพ รวมถึงชุมชนการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูล ความรู้ และแนวคิดที่มีการศึกษา วิเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ผ่านการให้คำปรึกษา การพัฒนาทักษะที่จำเป็น และการสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสนับสนุน LGBTQIA+ ในกลุ่มคริสเตียน ลดการกีดกันทางศาสนา และยอมรับความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า “การเปิดตัวสมาคมนานาพร จึงไม่ได้เป็นเพียงก้าวสำคัญสำหรับคริสเตียน LGBTQIA+ เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเท่าเทียมในสังคม”ว่าที่ ดร.รัชยา นิลกรรณ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาต IPA ออสเตรเลีย NLP coach โค้ชสื่อสารประสาทวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ประเทศ ออสเตรเลียรองประธานสมาคม และ ประธานด้านอัตลักษณ์ และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ (Chef Of Gender Identity and Affirmation) กล่าวต่อว่า “ความเท่าเทียมทางศาสนาและสิทธิของ LGBTQIA+ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมที่หลากหลายและต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน การเคารพในความแตกต่าง และการยอมรับในตัวตนของแต่ละบุคคล บางครั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างความเชื่อทางศาสนากับสิทธิสากลของ LGBTQIA+เนื่องจากแนวคิดทางวัฒนธรรมหรือประเพณีอาจมีมุมมองที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือขัดแย้ง ที่ผ่านมา กลุ่มคริสเตียน LGBTQIA+ มักเผชิญกับปัญหาและความท้าทายเหล่านี้ ทั้งจากภายในชุมชนศาสนาและจากสังคมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการถูกปฏิเสธจากชุมชนศาสนา การถูกประณามและการลงโทษ ไปจนถึงการถูกขับไล่ออกจากกลุ่ม ทำให้พวกเขาขาดพื้นที่ปลอดภัย ทำให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยว การเติบโตในสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นหรือไม่ยอมรับ อาจส่งผลทำให้คนหนุ่มสาวในกลุ่มนี้ประสบกับความยากลำบากในการยอมรับตัวตน หรือมีปัญหากับภาพลักษณ์ของตนเอง รู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังหรือเข้าใจ จึงทำให้เราเกิดแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมนานาพรขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และคอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และคอยแนะแนวทางที่ถูกต้องและเรายังได้ร่วมกับ “กลุ่มลำธารสีรุ้ง” ในการร่วมกัน เพื่อผลิตสื่อที่ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งระหว่างคู่สมรส พ่อแม่กับบุตร รวมถึงความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ชีวิต ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรามีชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านครอบครัวและการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบัน การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งเสริมการยอมรับในความหลากหลายของสังคม เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่เข้มแข็งเริ่มต้นจากครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ดี เรายังได้ตั้งใจดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การประสานความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายต่างๆ และการพัฒนาระบบช่วยเหลือสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน”“สำหรับข้อมูลทั่วไปและการติดต่องาน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ คุณยอห์น ประมวล หมายเลขโทรศัพท์: 087-072-2887 อีเมล: nok.john@world-outreach.com สำหรับท่านที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิต ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณนก มารียา LINE Official: @p.nok สำหรับท่านที่ต้องการคำปรึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับประเด็น LGBTQIA+ และความหลากหลายทางเพศ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจและเคารพ ท่านสามารถติดต่อได้ที่: คุณเรย่า Line : rayya.yhwh / TIKTOK : lgbtqblessings / ไลน์กลุ่ม LGBTQIA+ VIP รวมถึงสามารถเข้าไปดูข้อมูลดี ๆ และติดต่อ “กลุ่มลำธารสีรุ้ง” ได้ที่ https://rainbowstream.club หรือ https://www.facebook.com/rainbowstreamclub/ ทุกการติดต่อจะได้รับการเก็บเป็นความลับ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ โดยไม่มีการตัดสินหรือแบ่งแยก ในอนาคตอันใกล้ เราจะมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น” ว่าที่ ดร.รัชยา นิลกรรณ์ กล่าวทิ้งท้าย