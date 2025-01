หญิงโพสต์แฉรายการช่อง 5 เทคนแข่ง - เชิดเงินกลับเกาหลี?

ทั้งนี้ในรายละเอียดเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาตนได้เข้าสมัครแข่งรายการนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและเข้ารอบลึกๆ มาเป็นอันดับหนึ่งโดยตลอด กระทั่งในวันที่ 17 ธันวาคม 2567 รายการกลับไม่มีการถ่ายทำต่อทั้งที่กำลังจะมีการตัดสินหาผู้ชนะเลิศอยู่แล้วเจ้าของโพสต์ยังระบุด้วยว่าเรื่องนี้นอกจากจะทำให้ตนต้องขาดรายได้นับตั้งแต่ที่เข้ามาแข่งขันในรายการแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ต่างอะไรไปจากการต้มตุ๋นกัน เนื่องจากในการแข่งขันนั้นผู้เข้าแข่งขันในรายการจะมีการไลฟ์ขายสินค้าจริงๆ โดยที่รายได้จะเข้าไปในส่วนของรายการทั้งหมดนั่นเองสำหรับรายการ “King of Sales” บัลลังก์นักขาย ซีซั่น 2 เพิ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวและรับสมัครผู้เข้าแข่งขันไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ผลิตโดย บริษัททีเค เวิลด์ จำกัด และ บริษัท ทีเค กรีน จำกัด จากเกาหลี ออนแอร์ตอนแรกวันศุกร์ที่ 4 ต.ค 2567 เวลา 21.00 - 22.00 ทางช่อง 5 ต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จำนวน 13 ตอน คัดเลือกผู้ชนะ 3 อันดับ, ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1,000,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 500,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท รวมทั้งรางวัลเพจเกจทัวร์เกาหลีและสิทธิพิเศษจาก TK Worldโดยรายการมี “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” และ “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” เป็นพิธีกร มี มิค บรมวุฒิ,เชียร์ ฑิฆัมพร และ อ้น สราวุธ เป็นทีม Mentorอนึ่งในส่วนของเจ้าของชื่อ "นมแนน" นั้น ย้อนกลับไปช่วงต้นปี 2567 เจ้าตัวก็เคยมีประเด็นในลักษณะนี้มาแล้ว หลังออกมาทวงเงินจากรายการ I AM CELEB "สงครามนักขาย" ทางช่องเวิร์คพอยท์ โดยระบุว่าได้รับเงินรางวัลในฐานะรองชนะเลิศอันดับ 2 เพียง 90,000 บาททั้งที่รายการระบุว่าจะได้ถึง 900,000 บาทอ่านข่าวประกอบ : สองพิธีกร “ต้นหอม-บอย” เปิดตัวรายการ King of Sales บัลลังก์นักขาย 2