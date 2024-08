สองพิธีกร “ต้นหอม-บอย” เปิดตัวรายการ King of Sales บัลลังก์นักขาย 2

และขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักขายทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมรายการการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 ส.ค 2567 โดยสามารถสมัครเข้ามาได้ทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของรายการ King of Sales บัลลังก์นักขาย2 โดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสในการเวิร์กชอปเทคนิคการขายจากกูรูนักขายขั้นเทพรวมถึงการสนับสนุนจากทีมMentor โดยมี มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ ,เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ,อ้น สราวุธ มาตรทอง นักแสดง พิธีกรและเจ้าของธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่จะมาเป็นที่ปรึกษาและร่วมผลักดันให้ผู้แข่งขันให้ไปถึงฝั่งฝันและเพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป

ด้วยความสำเร็จของ “King of Sales” บัลลังก์นักขายซีซั่นแรกที่ผ่านมา ททบ.5 จึงสานต่อความสำเร็จระหว่างไทยและเกาหลี เพราะเชื่อมั่นในความสามารถและทักษะของนักขายไทยโดยรายการ “King of Sales” บัลลังก์นักขาย 2 เป็นรายการเรียลลิตี้ในการแข่งขันชิงไหวพริบเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขายที่มากด้วยความสามารถพร้อมความสนุกสนานและท้าทาย การันตีด้วยประสบการณ์ของ โดฮยอง คิม ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการต่างๆมากมายในประเทศเกาหลีและในประเทศไทยรวมทั้ง โจ จุง กู ประธานบริหารของบริษัท ทีเค กรีน จำกัด ซึ่งได้กล่าวว่า…“King of Sales บัลลังก์นักขาย 2 เป็นรายการที่เรามุ่งหวังที่จะมอบโอกาสที่ท้าทายให้กับนักขายไทยที่ใฝ่ฝันถึงเป้าหมายความสำเร็จด้วยสินค้าเกาหลีกว่า 50 รายการและในซีซั่นที่ 2 นี้จะมีระบบที่สร้างผลกำไรไม่เพียงแต่สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้บริโภคทุกคนที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ และนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการแข่งขันก็จะได้รับส่วนแบ่งทุกเดือนอีกด้วยโดยจะมีการนำระบบแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายผ่านแอพ TKC PAY มาใช้ในการแข่งขันภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายแบบใหม่ที่ทุกคนทั้งผู้ขายและผู้บริโภคสามารถได้รับปันผลกำไรได้เช่นกันซึ่งจะคัดเลือกผู้ชนะ 3 อันดับ โดยมีเงินรางวัลดังนี้ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล1,000,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท รวมทั้งรางวัลเพจเกจทัวร์เกาหลีและสิทธิพิเศษจาก TK World