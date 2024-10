“Live In Love รักผ่านไลฟ์ เดอะซีรีส์” ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ พร้อมเปิดเซอร์ไพร์สสุดว้าว จาก STUDIO ON FIRE

เดินทางมาจนถึง EP. สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ เรื่องดัง ผลงานเรื่องแรกของค่ายซีรีส์น้องใหม่ STUDIO ON FIRE กับซีรีส์เรื่องที่ออกอากาศทาง GMMTV ได้มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับซีรีส์ สุดฮอตชวนฟิน นำแสดงโดย ฮาร์ธ ชินดนัย, จูเนียร์ โชคกร รวมไปถึงโบ๊ท ณภัทร,ไทเกอร์ ธนวัต, ไฮด์ ศรุญสธร, ที วิศรุต, มีมี่ ฤทัยภัทร, นีน่า พิชญานิน,โอมม่อน ภพภัทร, ฌานต์ ภูริวัฒ, เด็บบี้ กัญญ์ชนิศา, อิงค์ ธิติวุฒิ, จามี่ จามีกร, แฟรงค์ วรชัย ซึ่งได้มีการจัดรอบพิเศษดูสดร่วมกับแฟน ๆ ไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ สุขุมวิทโดยภายในงาน เหล่าทัพนักแสดง ได้ออกมาร่วมกิจกรรมกับแฟน ๆ ซีรีส์ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ทั้งพูดคุย ถึงเรื่องราวในซีรีส์ที่ผ่านมาทั้งหมด และที่กำลังจะเกิดขึ้นในงาน โดยงานนี้ก็มีเซอร์ไพร์สใหญ่จากทาง STUDIO ON FIRE ที่เปิดตัวหนุ่ม “ฮาร์ธ” ในฐานะผู้บริหารไฟแรงที่พร้อมจะรันโปรเจ็กต์ต่อไปของทาง STUDIO ON FIRE ให้ได้รับชมกันในปีหน้าก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของกิจกรรมกับแฟน ๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งหนุ่ม “ฮาร์ธ” ก็ขอสวมบทนักแสดงจับมือ “จูเนียร์”มาโชว์ร้องเพลงแบบสด ๆ ให้แฟน ๆ และยังเปิด MV เพื่อบิ๊วบรรยากาศก่อนเข้าไปชม EP. สุดท้ายพร้อมกัน นอกจากนี้ภายในโรงยังมีเซอร์ไพร์ส จากเหล่านักแสดง ที่ออกมาร้องเพลง “ก้าวไปด้วยกัน (Love In Life)” แบบสด ๆ ให้แฟน ๆ ที่อยู่ในงานได้ฟังกันก่อนใคร เรียกว่าอิ่มเอมใจกันไปตาม ๆ กันเลยทีเดียว ส่วนใครที่อยากรู้บทสรุปของเรื่องราวระหว่าง “กล้าเค้ก” จะจบลงอย่างไร รับชมกันได้ที่Youtube : https://www.youtube.com/@studioonfire.official Instagram : @studio.on.fireTwitter (X) : @studio_on_fireFacebook : https://www.facebook.com/studioonfire.official Tiktok : @studio.on.fire