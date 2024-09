“น้องคุณ ถิรคุณ” คว้าแชมป์รางวัลการท่องเที่ยวระดับโลก

เมื่อวันที่ 1 – 5 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา น้องคุณ - เด็กชายถิรคุณ สุวรรณวงศ์ อายุ 7 ปี หนึ่งในเยาวชนไทย Thailand Tourism World 2024 จากโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ บุตรชายของนางสาวธมภร กลศกนกพรรณ ประสบความสำเร็จในการคว้าตำแหน่งชนะเลิศ MINI MISTER TOURISM WORLD 2024 พร้อมมงกุฎและสายสะพายเกียรติยศ จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดย นายกิตติคุณ โรจนสมิทธ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ World Tourism Festival (Thailand) 2024 และพ่วงด้วยรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัลคือ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best in National Costume) และ รางวัลพอร์ตโฟลิโอยอดเยี่ยม (Best in Portfolio) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมประจำชาติ บุคลิกภาพ ความสมวัย ความมั่นใจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกว่าด้วยเรื่องชุดประจำชาติ “ชุดไทยพระราชทานทรงครุย” คือชุดไทยพระราชทาน คอตั้งแขนยาวคาดเอวแต่งเต็มยศ นุ่งด้วยโจงกระเบนสด ผสมผสานด้วยชุดครุยและกรองคออย่างโบราณ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายของขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา นำมาผสมผสานกับชุดไทยในสมัยปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายรุ่น ทุกชั่วอายุคน อย่างสันติสุข ทำให้ได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best in National Costume) และรางวัลพอร์ตโฟลิโอยอดเยี่ยม (Best in Portfolio) เป็นรางวัลของผู้ที่เตรียมแฟ้มสะสมผลงานที่ดีที่สุด โดยได้นำภาพถ่ายหรือผลงานต่างๆ รวมไปถึงนิตยสาร มานำเสนอความน่ารักของน้องคุณ-ถิรคุณ ถ่ายทอดทัศนคติให้กับคณะกรรมการในรอบการสัมภาษณ์ ซึ่งได้คำถามจากคณะกรรมการให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย น้องคุณได้แนะนำวัดอรุณราชวราราม และเล่า "ตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์" และตำนานกำเนิดท่าเตียน มียักษ์สหัสเดชะและยักษ์ทศกัณฐ์ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ที่เห็นได้เด่นชัดและสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของเมืองไทยทั้งนี้ น้องคุณ - ถิรคุณ สุวรรณวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่ง MINI MISTER TOURISM WORLD 2024 หรือ ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโลก ส่งผลให้น้องคุณได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยการสวมใส่จากชุดกิโมโนแท้ ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรม World Tourism Day (วันท่องเที่ยวโลก) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุก ๆ ปี และสอนคำกล่าวทักทายภาษาไทย เช่นคำว่า “สวัสดีครับ” “ผมชื่อ...” “ขอบคุณครับ” ให้กับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาไทยอีกด้วย