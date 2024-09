Patrick Group คว้าสิทธิ์จัดค่ายฝึกระยะสั้น “Real Madrid Foundation Clinics” สานฝันให้เด็กไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกด้วยมาตรฐานระดับโลก

ผู้นำในธุรกิจให้บริการด้าน World Class Lifestyle แบบครบวงจร ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการแบบไร้ขีดจำกัด เซอร์ไพรส์วงการฟุตบอลชาวไทย ด้วยการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว นำระบบและมาตรฐาน ของสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัดค่ายฝึกสอนระยะสั้น” ในประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การฝึกฟุตบอลระดับสูงให้กับเยาวชนและผู้สนใจ โดยเตรียมเปิดสองโครงการแรกในเดือนพฤศจิกายน 2567 และกุมภาพันธ์ 2568 พร้อมวางแผนต่อยอด ดึง Real Madrid Foundation Academy สถาบันฝึกสอนนักฟุตบอลเยาวชนที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาเปิดในประเทศไทย ภายในปี 2568หลังสร้างชื่อในวงการฟุตบอลระดับโลกมาพักใหญ่ ทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการจาก FIFA WORLD CUP และตัวแทนจำหน่ายตั๋วเข้าชมฟุตบอลยูโรอย่างเป็นทางการจาก UEFA EURO รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ตลอดจนเป็น Official Partner of the Ceremony “Ballon d’Or” งานมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกฟุตบอล ทั้งยังอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ลับ โทรศัพท์ทองคำของ ลีโอเนล เมสซี และทีมชาติอาเจนติน่า หลังคว้าแชมป์โลก ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลก ล่าสุด Patrick Group สร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งด้วยการเจรจานำ Real Madrid Foundation Clinics โครงการค่ายฝึกสอนระยะสั้น ของเรอัลมาดริด สุดยอดสโมสรฟุตบอลซึ่งได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก มาเปิดในประเทศไทย โดยได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะประกาศและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้พฤสณัย มหัคฆพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แพทริค กรุ๊ป (Instagram: @patrickwave และ TikTok: patrickwave) เปิดเผยว่า “ด้วยความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของตัวผมเอง ประกอบกับปณิธานของ Patrick Group ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายให้คนไทยก้าวสู่ความสำเร็จระดับโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้ที่มีความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลได้รับความประทับใจผ่านการจำหน่ายตั๋วเข้าชมทัวร์นาเม้นท์ระดับโลกที่รวมทุกความต้องการไว้ให้อย่างครบครัน มาถึงวันนี้ Patrick Group พร้อมจะเดินหน้าต่อไปอีกขั้น ด้วยการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนในการดำเนินโครงการ Real Madrid Foundation Clinics ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อนำโค้ชและโปรแกรมการฝึกอันเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรอันดับหนึ่งของโลกอย่างเรอัลมาดริด มาสร้างแรงบันดาลใจ เติมฝันให้เยาวชน และนักเตะไทยได้พัฒนาศักยภาพโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสเปน”ทั้งนี้ Real Madrid Foundation Clinics เป็นโครงการค่ายฝึกสอนระยะสั้นที่จะมอบประสบการณ์การฝึกฟุตบอลระดับสูงแก่เด็กและเยาวชน โดยจะพาโค้ชส่งตรงจากเรอัลมาดริดเดินทางมาให้คำแนะนำและฝึกสอนตามมาตรฐานของสโมสร ให้เยาวชนไทยผู้สนใจได้รับประสบการณ์ตรงทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค แท็กติก และการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมการเป็นนักกีฬาที่ดี จึงนับเป็นโอกาสพิเศษของเยาวชนไทยผู้สนใจในกีฬาฟุตบอลที่จะได้พัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในมาตรฐานของทีมระดับโลก และในขั้นถัดไป Patrick Group ยังมีแผนที่จะดึง Real Madrid Foundation Academy ศูนย์ฝึกสอนนักฟุตบอลเยาวชนแบบถาวร ตามมาตรฐาน Real Madrid Academy สถาบันฝึกสอนนักฟุตบอลเยาวชนที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่ง มาเปิดในประเทศไทยด้วย“ณ วันนี้ Patrick Group ได้ทำการเซ็นสัญญาเพื่อจัด Real Madrid Foundation Clinics ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะประกาศอย่างเป็นทางการปลายเดือนตุลาคมนี้ ก่อนจะเปิดโครงการแรกในเดือนพฤศจิกายน 2567 ตามด้วยโครงการที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และ Real Madrid Foundation Academy จะเข้ามาเปิดในประเทศไทยภายในปี 2568 นี้” พฤสณัยกล่าวPatrick Group คือบริษัทที่มุ่งมั่นจะมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค โดยมีเสาหลักในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้านด้วยกันคือ 1) World Class การจุดประกายให้คนไทยคิดใหญ่และก้าวไปไกลระดับโลก 2) Lifestyle โดยใช้ไลฟ์สไตล์ทั้งด้านกีฬาและเอนเตอร์เทนเม้นท์เป็นกลไกขับเคลื่อน 3) Experience มุ่งมอบประสบการณ์ที่พิเศษ แปลกใหม่ และมีคุณค่าน่าจดจำ 4) Inspiration สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับผู้คน โดยนอกจากวงการฟุตบอลแล้ว Patrick Group ยังมีโปรเจกต์ระดับโลกซึ่งเป็นที่จับตามองอย่าง “Sustainable Space Travel” ทริปท่องอวกาศที่จะพาแขกคนพิเศษบินขึ้นฟ้าไปอยู่ท่ามกลางดวงดาว ดื่มด่ำบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบไม่ซ้ำใคร โดยไม่ต้องกังวลกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง อีกทั้งยังการันตีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ใหญ่ที่ตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับทุกคน โดยไฟลต์ทัวร์อวกาศแรกมีกำหนดการออกเดินทางในปี 2569 หรือ 2026 นี้โปรเจ็กต์ Sustainable Space Travel คลิกเพื่อรับชมคลิป: https://www.instagram.com/reel/C0bpHa5yqWl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==สำหรับผู้สนใจ World Class Lifestyle และต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับPatrick Group สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง www.patrick-group.com หรือ Facebook, IG และ Line Official: Patrick Group หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 065-530-9999สนใจ Real Madrid Foundation Clinics ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://www.frmclinicsthailand.comInstagram: @frmclinicsthailandFacebook: Real Madrid Foundation Clinics Thailandโปรเจ็กต์ Sustainable Space Travel ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://www.patrick-group.comInstagram: @sustainablespacetravel