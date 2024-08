Dr.Orn Medical Hair Center เติบโตต่อเนื่อง ขยาย 6 สาขา ครอบคลุมเมืองหลวง ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมด้านสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะครบวงจร

ดร.อร เมดิคัล แฮร์ เซ็นเตอร์ (Dr.Orn Medical Hair Center) เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี6 สาขา ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดการปลูกผมและการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจร ชูกลยุทธ์การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศรีษะที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การดูแลรักษาแบบ Preventive ไปตลอดจนบริการ Hair Bank ธนาคารเก็บเซลล์รากผม ครอบคลุมรองรับการให้บริการให้กับกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล โดยล่าสุดฉลองเปิดสาขาใหม่ พระราม 2 และ โครงการ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา รับกระแสการเติบโตของเทรนด์ Health & Wellness Tourism ของประเทศไทยพญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ ผู้บริหาร Dr.Orn Medical Hair Clinic (แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม) บริษัท อรอุมา คลินิก จำกัด เปิดเผยว่า “นับเป็นความสำเร็จของ Dr.Orn Medical Hair Center ที่ได้รับการตอบรับ และความไว้วางใจจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดย Dr.Orn Medical Hair Center ยังคงมุ่งมั่นตามพันธกิจ ในการเป็นสถาบันมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและบริการต่อผู้มีภาวะทางด้านเส้นผม ด้วยมาตรฐานการบริการเฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยแพทย์ที่ชำนาญการและมีประสบการณ์ทางด้านเส้นผม และการปลูกผมโดยเฉพาะ สำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยการให้บริการของเราเป็นไปตามวินิจฉัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้น และใช้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำ จึงประสบความสำเร็จและสามารถขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีถึง 6 สาขา โดยตั้งใจทำตลาดรุกในพื้นที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ปริมณฑล เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมายหลักและรองรับการให้บริการ โดยปัจจุบัน Dr.Orn Medical Hair Clinic มี 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาพหลโยธิน 22, สาขาเดอะ เมอร์คิวรี่วิลล์ ชิดลม ชั้น 4, สาขาเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 2, สาขา Zpell รังสิต โดยสองสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดล่าสุดคือ สาขาพระราม 2 และสาขา เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทราโดยมองว่าเป็นโอกาสในการขยายพื้นที่ในการให้บริกา รตอบรับกระแสของเทรนด์ Health & Wellness ที่เติบโต จากข้อมูลของ Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์ว่า ปี 2568 'เศรษฐกิจเพื่อสุขภาพทั่วโลก' (Global Wellness Economy) จะมีมูลค่าประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 230 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างการตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะ ให้กับทุกคน สอดรับไปกับเทรนด์ที่ทุกคนกำลังตื่นตัวกับ Heath and Well Being โดยปัจจุบันมีผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน จากกรรมพันธุ์ หรือเกิดจากการทำงานหนัก ภาวะความเครียด และมลภาวะอื่นๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศข้างเคียงจำนวนมาก โดยในประเทศไทย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเส้นผม โดยเฉพาะแพทย์อเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม (ABHRS) ในประเทศไทย มีจำนวนไม่ถึง 20 ท่าน ดังนั้นจึงมีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม ให้กลับมามีความมั่นใจ ด้วยการรักษาอย่างถูกวิธี และได้ผลลัพธ์อย่างต้องการด้านกลยุทธ์ในการตลาดและการดำเนินธุรกิจ Dr.Orn Medical Hair Clinic ยังคงเดินหน้าในการเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดการปลูกผม การดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจร ชูกลยุทธ์การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศรีษะที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การดูแลรักษาแบบ Preventive ไปตลอดจนบริการ Hair Bank ธนาคารเก็บเซลล์รากผม ซึ่งเป็นการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพเส้นผมเชิงรุก เสริมการดูแลป้องกันก่อนเกิดปัญหารุนแรงอย่างศีรษะล้าน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดเวลา พัฒนาทรีตเม้นท์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Dr.Orn Medical Hair Center เท่านั้น เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม ให้ตรงจุด ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ เรียกคืนความมั่นใจในเวลาอันสั้น ผสานไปกับการให้บริการที่เน้นการดูแลอย่างเข้าถึงและเข้าใจลูกค้า โดยเน้นให้บริการแบบให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งทีมแพทย์เข้าถึงและรับทราบปัญหาของลูกค้า ไม่เฉพาะเพียงเรื่องเส้นผม แต่ทางทีมแพทย์ยังช่วยแนะนำวิธีการรักษาที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับงบประมาณของลูกค้าแต่ละบุคคล โดยเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ปัจจุบัน Dr.Orn Medical Hair Center ให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยเราเน้นการให้ข้อมูลเชิงรุก เพื่อให้ผู้บริโภคในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่รู้สึกว่าผมร่วงเป็นจำนวนมาก ๆ อาจสังเกตจากจำนวนเส้นผมที่พื้นเวลาสระผมหรือหวีผม ให้สามารถเข้ารับการปรึกษาในทันที ทำให้ช่วยลดความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเส้นผม โดยมีการรักษาที่หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมกับปัญหาของผู้เข้ารับการปรึกษา ทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสระผม หรือครีมนวด medical grade ที่เหมาะสม, การทานยาควบคู่กับการใช้ Serum, การทำทรีตเม้นท์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Dr.Orn Medical Hair Center เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจ หรือ สำหรับเคสที่มีปัญหาสุขภาพเส้นผมระดับรุนแรงจะเป็นการปลูกผมที่ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว เห็นผลชัดเจน ซึ่งหากได้เข้ารับการตรวจรักษาดูแลในระยะแรกเริ่ม ก็จะยิ่งทำการรักษาได้ไวและง่ายกว่าสำหรับคนที่สนใจ สามารถปรึกษาทีมแพทย์ของ Dr.Orn Medical Hair Center โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมให้คำปรึกษา โดยจะทำการวิเคราะห์ และแนะนำวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคล ติดต่อ LINE : @drornclinic Call Center โทร.02-108-9500 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Website https://drornhaircenter.com/ Instagram : dr.orn_medicalhairclinic#หมออร #drorn #drornmedicalhaircenter #ผมเป็นได้ทุกอย่าง #ผมร่วงผมบางหมออร #หมออรโค้ชผม