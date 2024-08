เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อิออน ธนสินทรัพย์ ขนทัพหนังอนิเมะคุณภาพ จัดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น “THE ODEX FILM FESTIVAL” ตั้งแต่วันที่ 21-27 ส.ค.นี้

ร่วมกับจัดเทศกาลสัปดาห์ภาพยนตร์ญี่ปุ่นซึ่งปีนี้กลับมาอย่างมีสีสัน คัดสรรหนังคุณภาพ 6 เรื่องหลากหลายแนวมาให้คนรักหนังอนิเมะได้เลือกชม ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคมนี้ ที่โรงภาพยนตร์ 5 สาขา คือ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมกา ซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน บัตรราคาเริ่มต้น 180 บาทภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่องที่เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ญี่ปุ่น “THE ODEX FILM FESTIVAL” ประกอบด้วย ภาพยนตร์เรื่อง BOCCHI THE ROCK! : RECAP PART 1 เข้าฉายเฉพาะใน โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เท่านั้น เป็นเรื่องราวของเด็กสาวมัธยมปลายไร้เพื่อนผู้รักการเล่นกีตาร์ที่เข้าไปเป็นสมาชิกวงร็อก ซึ่งค่อย ๆ มอบพลังให้เธอลองก้าวออกจากโลกที่กักขังตัวเองไว้, The Quintessential Quintuplets Movie ผลงานมังงะที่วาดและเขียนขึ้นโดย Haruba Negi ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนได้สร้างเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกคอเมดี้, CITY HUNTER THE MOVIE Angel Dust ภาพยนตร์แนวต่อสู้แอ็คชั่นที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี กำกับโดย Kenji Kodama, Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out ภาพยนตร์ภาคต่อที่ดัดแปลงจากจากไลท์โนเวลซีรี่ส์ “Seishun Buta Yarou” ซึ่งเป็นเรื่องราวหลังจากถูกขู่ฆ่าและถูกบูลลี่ออนไลน์, Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid เป็นภาพยนตร์ภาค 2 จาก 2 เรื่องในโครงการอนิเมะภาคต่อของไลต์โนเวล ซีรีส์ “Seishun Buta Yarou” ถือเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่แฟน ๆ อนิเมะรอชม และ The Concierge อนิเมะแนวแฟนตาซี อบอุ่นหัวใจ ที่เปิดมาด้วย Trailer ที่ทำให้อมยิ้มกับสาวพนักงานจอมเปิ่นของห้างขั้วโลกเหนือที่ต้อนรับลูกค้าเฉพาะสิงสาราสัตว์เท่านั้นแฟนคอหนังอนิเมะสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Major Cineplex, www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์ บัตรราคาเริ่มต้น 180 บาท พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท ที่ซื้อบัตรของ THE ODEX FILM FESTIVAL รับฟรี!! ป๊อปคอร์น 46 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 22 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เพียงแสดงบัตรเครดิตอิออนเพื่อรับสิทธิ์