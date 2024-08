เปิดวาร์ป..เปิดใจ “แทน บุรันช์รัตน์” เจนฯ ใหม่ 7HD พระเอกป้ายแดงจากละคร “ลูกผู้ชายไม้ตะพด”

เปิดใจ “แทน บุรันช์รัตน์” นักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดจากโครงการ 7HD NEW STARS ที่วันนี้แฟนละครรู้จักกันในฐานะพระเอกป้ายแดง ละครกระแสดี “ลูกผู้ชายไม้ตะพด” เผยอยากไปให้สุดกับเส้นทางนี้ พร้อมพัฒนาตัวเองช่วงนี้ ถ้าใครเป็นแฟนละคร ช่อง 7HD แน่นอนว่าต้องไม่พลาด การติดตามเวอร์ชั่นใหม่ของละครแนวแอ็กชั่นฮีโร่แฟนตาซีแบบไทย ๆ เรื่องจากค่าย กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) ที่เรตติ้งแรงขึ้นทุกที และหลายคนต่างพูดถึงนักแสดงเจนใหม่จาก 7HD NEW STARS ที่โดดมารับบทนำเป็นครั้งแรก วันนี้จะพาไปเปิดใจ เปิดวาร์ปตัวตนของหนุ่มคนนี้ไปพร้อม ๆ กัน“ฟีดแบ็กละครตอนนี้ เรตติ้งดีขึ้นเรื่อย ๆ เลยครับ รู้สึกดีใจที่แฟน ๆ ซัปพอร์ต เปิดใจกับเวอร์ชั่นนี้ และบอกว่าสนุกไม่แพ้เวอร์ชั่นเก่าเลย ดูแล้วมีความแปลกใหม่ ไม่มีละครแนวนี้ให้ดูนานแล้ว และก็มีพูดถึงแทนด้วย คือตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่เปิดตัวว่าเป็นแทนมารับบทนำในเวอร์ชั่นนี้ หลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกแบ่งรับแบ่งสู้ แต่พอเขาเห็นภาพรวม เขาก็บอกว่าโอเคนะ เกินความคาดหมาย เพราะเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวผม ด้วยความที่ผมยังเป็นน้องใหม่ ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุด พอฟีดแบ็กออกมาดี ผมก็ดีใจ รวมทั้งนักแสดง ทีมงานทุกคนก็แฮปปี้ครับ”“ตั้งแต่เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัด ช่อง 7HD เรื่อง ลูกผู้ชายไม้ตะพด เป็นงานแสดงเรื่องที่ 3 แล้วครับ ก่อนหน้านี้จะมี ฤทัยบดี กับ ดวงใจเจ้าป่า ครับ ลูกผู้ชายไม้ตะพด เป็นเรื่องแรกที่ผมได้รับบทนำเต็มตัว ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ทาง ช่อง 7HD มาก ๆ ครับ ที่ให้โอกาสได้มารับบทไม้ ในละครเรื่องนี้ ครั้งแรกที่รู้ว่าได้รับบทนี้ ดีใจมาก ๆ แต่ที่มาพร้อมกับความดีใจก็คือความกดดัน เพราะใคร ๆ ก็รู้กันว่าเป็นละครที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน เป็นละครตำนานอีกเรื่องหนึ่งของช่องเลยครับ”“สมัยเด็ก ๆ แทนเคยดูเรื่องนี้ในทีวี แต่วันนี้ใครจะคิดว่าตัวเองจะได้มารับบท ไม้ ที่พี่พอร์ช (ศรัณย์ ศิริลักษณ์) เคยเล่นไว้ สมัยนั้นพี่พอร์ช (ศรัณย์ ศิริลักษณ์) พี่เคลลี่ (เคลลี่ ธนะพัฒน์) เท่มาก ๆ พอผมได้รับโอกาส สิ่งที่ทำได้ คือต้องทำให้ดีที่สุด ต้องทำการบ้านอย่างหนัก รับฟังคนรอบข้าง อ่านบทซ้ำ ๆ พยายามตีความตัวละคร ทำความเข้าใจลักษณะนิสัยตัวละครให้มาก ๆ พยายามขอคำแนะนำจากพี่ ๆ นักแสดงที่มาร่วมงานด้วยกันในเวอร์ชั่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพี่โน้ต (วัชรบูล ลี้สุวรรณ) พี่อู๋ (นวพล ภูวดล) พี่เอ็กซ์ (ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์) หรือคนรอบข้างที่เล่นด้วยกันทุกคน ซึ่งพี่ ๆ นักแสดงรุ่นพี่ทุกคนให้คำแนะนำดีมากเลย ทำให้สามารถนำมาปรับจูนใช้ในการแสดงได้เป็นอย่างดีครับ”“ลูกผู้ชายไม้ตะพด เวอร์ชั่นนี้ มีความสนุก ความน่าสนใจ หลายอย่างที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาดครับ หนึ่งเลยคือเป็นละครแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ห่างหายไปนาน หลายคนคิดถึง และยังเป็นละครที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัว สองคือซีจีสวย สมจริง ได้อรรถรสมากขึ้น สามคือใครที่เป็นแฟนละครบู๊แอ็กชั่น เรื่องนี้ คิวบู๊มันสุด ๆ ผมเล่นเอง ยังรู้สึกเลยว่า คิวบู๊มันมาก สุดท้ายก็คือมุมภาพ มุมกล้อง ซึ่งพี่เตอร์ (รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก) ผู้กำกับ เขามีมุมภาพในหัวอยู่แล้วครับ ว่ามุมภาพไหนที่ดูแปลก ดูว้าว ซึ่งแฟนละครหลายคนที่ติดตามชม ต่างก็บอกว่าภาพสวยมาก ใครที่ยังไม่เคยดูก็อยากให้ดูกันในละครนะครับ หรือติดตามชมย้อนหลังทาง Bugaboo.tv ก็ได้ รับรองว่าเรื่องนี้มุมภาพสวยแน่นอนครับ”“ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้น และเกร็งนิดหน่อยครับ แต่พอได้เจอกัน ด้วยความที่วัยเราใกล้เคียงกัน รู้สึกว่าสไมล์เป็นคนที่เข้าถึงง่าย ตลอดเวลาที่ร่วมงานกัน รู้สึกว่าสามารถคุยกับสไมล์ได้ตลอดครับ ว่าตรงนี้เอาแบบนี้ดีไหม ตรงนั้นเอาแบบนั้นได้ไหม บางทีสไมล์เขาก็แนะนำเลย ว่าแทน เราคิดว่าแบบนี้ดีนะ ผมก็พยายามรับฟัง แล้วก็ปรับ เพื่อที่เราจะได้แสดงด้วยกันได้ ก็เรียกว่าสไมล์เขาเป็นคนที่รับฟัง เฟรนด์ลี่ดีมาก ๆ ครับ”“ก่อนจะเข้ามาทำงานในวงการแบบเต็มตัว จะรับงานเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวครับ เพราะเรามีความรู้เรื่องการออกกำลังกาย มีรับงานเดินแบบถ่ายแบบ แล้วก็ประกวดเวทีต่าง ๆ ด้วย แต่ตอนนี้พอก้าวเข้ามาทำงานในวงการแบบเต็มตัว เป็นนักแสดงในสังกัด ช่อง 7HD งานเทรนเนอร์ก็รับน้อยลง แต่ก็ยังรับอยู่นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนสนิทที่รู้จักกันมาขอคำแนะนำ และให้เราช่วยเทรนได้ นอกจากนี้ก็มีทำธุรกิจเสื้อยืดเป็นของตัวเอง ขายออนไลน์ทาง IG ไปติดตามกันได้ครับที่ IG แทน @tanburanrat ครับ แล้วก็ช่วงนี้กำลังศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับ อยากทำธุรกิจ อยากมีโปรดักต์สักอย่างเป็นของตัวเอง อยู่ในการเริ่มต้นครับ ถ้าเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ แฟน ๆ น่าจะได้เห็นกัน”“คุณพ่อคุณแม่เป็นสายซัปพอร์ตมาก ๆ เป็นพีอาร์ประจำตัวแทนเลย ตอนนี้แถวบ้านที่ จ.สงขลา ไม่มีใครไม่รู้จักแทนแล้วนะ (หัวเราะ) คือตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้มาก ๆ เขาตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มประกวด 7HD NEW STARS แล้วครับ ไปพูดโฆษณาสามบ้าน เจ็ดบ้าน พอได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง คุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งภูมิใจ ไปโฆษณาอีก แล้วพอได้ถ่ายปฏิทินช่อง ผมยังแซวที่บ้านอยู่เลยว่า บ้านเรามีปฏิทินเดือนเดียวเหรอ คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนต่อกี่เดือน คุณแม่ก็จะเปิดแค่เดือนที่มีหน้าของผม แล้วก็เอาปฏิทินที่ผมได้มาจากช่อง ไปแจกแถว ๆ บ้านที่สนิทสนมกัน ตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่ผมเล่นออกอากาศ คุณแม่ก็ไปโฆษณาให้ทุก ๆ คนติดตามผลงาน จนมามีผลงานเรื่องล่าสุด ลูกผู้ชายไม้ตะพด ผมได้รับบทนำเต็มตัว เขาก็ยิ่งดีใจ ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ อาจารย์ หรือรุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่มหาวิทยาลัย เขาก็ดีใจไปกับเราด้วย แต่ผมก็ยังถือว่านี่เป็นแค่ก้าวแรกในวงการบันเทิงครับ ผมยังต้องมีการพัฒนาตัวเองอีกเยอะครับ”“ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตก้าวใหญ่เลยครับ ก่อนหน้านี้ผมอาจจะมีรับงานเดินแบบ ถ่ายแบบ ประกวดเวทีต่าง ๆ มาบ้าง แต่พอได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดง ช่อง 7HD ผมก็ยึดการนักแสดงเป็นอาชีพหลัก ต้องมีการปรับตัว จะมาใช้ชีวิตชิล ๆ เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ต้องมีการปรับตัวพอสมควร ทั้งการบริหารเวลา การดูแลตัวเอง มุมมองความคิดต่าง ๆ ที่ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งพอเริ่มได้เข้ากองถ่าย ทำงานไปเรื่อย ๆ เริ่มคุ้นชิน จะมีความตื่นเต้นบ้าง ตอนที่ได้เจอทีมงานใหม่ ๆ บทบาทใหม่ ๆ รู้สึกสนุกที่จะได้ทำงานมากขึ้น และที่สำคัญผมมองว่า ไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหน จะพระเอก หรือพระรอง การเป็นนักแสดง ต้องไม่ยึดติดกับบทบาท ทุกวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นพระเอก เป็นดารานะ เพราะอาชีพหลักอย่างที่บอกตอนนี้คือเราเป็นนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นตัวร้าย นักแสดงรับเชิญ พระรอง หรือพระเอก มันก็คือนักแสดง เรามีหน้าที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดบทบาทที่ได้รับออกมาให้ดีที่สุด”“แน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วครับ ช่วงแรก ๆ ที่แทนเห็นคอมเมนต์ เห็นเสียงวิจารณ์ในโซเชียลเกี่ยวกับตัวเอง ก็นอยด์เหมือนกันนะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่เลือกที่จะทำแล้ว ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่คำติชมจากแฟน ๆ เท่านั้น ในขั้นตอนการทำงาน ต้องมีผู้ใหญ่ที่เขาหวังดีแนะนำติชมอยู่แล้ว คือเป็นสิ่งที่ต้องเจอครับ หลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาละครออกอากาศ ผมเห็นคอมเมนต์ชม ผมแฮปปี้นะ แต่พอมีคอมเมนต์ติ ผมก็อ่านนะ นอยด์แต่ก็อ่าน ผมก็น้อมรับ จะได้รู้ว่าเรามีข้อติตรงไหน ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง”“ถ้านอกจากเรื่องการแสดง ก็คงเป็นเรื่องของการวางตัว และการพูดจาครับ เมื่อก่อนผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วมักจะพูดออกไปเลย ทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่า บางประโยค บางคำพูด เราไม่ต้องพูดออกไปทั้งหมด เราเก็บไว้ในใจก็ได้ หรือปรับคำพูดให้คนที่ฟังแล้วไม่คิ้วขมวด พอมามองย้อนกลับไป รู้สึกว่าผมในเมื่อก่อน บางครั้งในบางคำพูด ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด จริง ๆ สามารถพูดให้มันดูซอฟต์ลงได้ ส่วนเรื่องของการแสดง มีไปย้อนดูการแสดงของตัวเอง ตั้งแต่เรื่องแรก ๆ ก็รู้สึกว่า ผมยังต้องพัฒนาตัวเองอีกมาก”“อยากจะทำไปให้สุด มีอะไรที่พอจะทำได้ หรือได้รับโอกาสอะไร อยากทำให้มันสุด ๆ ไปเลย จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้ว ตัวเราจะไปอยู่ในทิศทางไหน ผมเป็นคนเปิดรับทุกโอกาส เมื่อได้มาแล้วต้องทำให้เต็มที่ โดยเฉพาะโอกาสในการเป็นนักแสดง แทนว่ายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมาย ไม่มีจุดสิ้นสุด อยากจะไปให้สุดในฐานะนักแสดงครับ ไม่ว่าจะในบทบาทไหน”“หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผม ไม่เป็นไรเลยครับ แต่อยากให้มาทำความรู้จักกับผมนะครับ ติดตามผลงานของผมได้ทาง ช่อง 7HD นะครับ ฝากติดตามชม ลูกผู้ชายไม้ตะพด อยากให้เปิดใจดูกันนะ ผมคือนักแสดงคนหนึ่ง ที่พยายามทำหน้าที่ที่ได้รับ ในบทบาทของตัวเองให้ออกมาดีที่สุด ส่วนชีวิตส่วนตัว เป็นคนสนุกสนานเฮฮา กับเพื่อนฝูงก็ยิ่งเป็นคนทะเล้นเลยล่ะครับ ถ้าเจอกันข้างนอก แล้วรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตา หรือจำกันได้ เข้ามาถาม เข้ามาทักทายได้ครับ แล้วก็หลังจากเรื่อง ลูกผู้ชายไม้ตะพด ยังมีละครอีกเรื่องคือ โอม! พระยาไฟ ครับ ถ้าออกอากาศเมื่อไหร่ ฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ และอย่าลืมมาติดตาม IG ของผมนะครับ”เป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหม่ของ ช่อง 7HD ที่มีมุมมองความคิดโตเป็นผู้ใหญ่ และน่าจับตา เจอลูกอ้อน ลูกชนแบบนี้ แฟน ๆ อย่าลืมตามไปซัปพอร์ตกันได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35