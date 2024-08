“เทคโนเมดิคัล” ต้อนรับ สังคมสูงวัยขยายตัว เปิดตัว ศูนย์ออกกำลังกายทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ “THE PARENTS SMART MED GYM”

เทคโนเมดิคัล หรือ TM ปรับกลยุทธ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “The Parents Wellness and Revitalizing Center” เปิดตัว “THE PARENTS SMART MED GYM” ศูนย์ออกกำลังกายทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ขยายการบริการการดูแลและฟื้นฟูร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ​รองรับการขยายตัวสังคมสูงวัย ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM และธุรกิจในเครือ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด เผยว่า “The Parents Wellness and Revitalizing Center” ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ให้บริการครอบคลุมหลากหลายด้านได้แก่ การดูแลฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม หรือ Holistic care สร้างสมดุลให้กับสุขภาพทั้งกายและใจ จิตวิญญาณ สมอง สังคม แวดล้อม และสายใยครอบครัว ด้วยการฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการที่นำความรู้ทักษะของแผนปัจจุบัน แผนจีน แผนไทย มาผสมผสานกันร่วมกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล จึงเปิดบริการ “THE PARENTS SMART MED GYM” ศูนย์ออกกำลังกายทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อขยายการบริการการดูแลและฟื้นฟูร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ผู้ที่ต้องการการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจากการเจ็บป่วย อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกระยะ สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และไม่ต้องเข้าพักในสถานดูแลผู้สูงอายุ แต่กลับเป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ด้าน นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะพาเร้นส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า The Parents เป็นศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวของสังคมผู้สูงอายุ ที่ให้บริการครบวงจร โดยมีบริการ เดอะ พาเร้นส์ สหคลินิก (The Parents Polyclinic) ให้บริการด้านคลินิกเวชกรรรม ทั้งด้าน Wellness ส่งเสริมป้องกันโรคและภาวะเสื่อมของร่างกาย , Revitalizing การดูแลฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมและออกแบบการดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่วมกับแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยเป็น ด้วยทีมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์โดยตรงเป็นทีมสหวิชาชีพ นำโดยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และนักบริบาลที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องด้วยการมีส่วนร่วมของญาติและครอบครัว อีกทั้งสถานที่ยังออกแบบตามหลัก Universal Design ที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ระดับมาตรฐานโรงพยาบาล มีบริการรูปแบบการเข้าพักค้างคืนแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน และระยะยาว รวมถึงแบบไปกลับและแบบส่งผู้ดูแลไปดูแลที่บ้าน (Daycare and Home care)ส่วนบริการ THE PARENTS SMART MED GYM ศูนย์ออกกำลังกายทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการฟื้นฟูพัฒนาองค์ประกอบของร่างกายให้เกิดความสมดุล มีสุขภาพและการเคลื่อนไหวที่ดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มและโรคภัยในกลุ่ม NCDs สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามอายุขัย ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยกลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต ให้กลับมาใช้ชีวิตด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระให้กับครอบครัวและสังคม(Revitalizing) ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นระบบดิจิตอล เพิ่มลดน้ำหนักด้วยระบบลม(Pneumatic system) ในการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่มีพยาธิสภาพให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น มีขนาดที่โตขึ้นด้วยแผนการฟื้นฟูเฉพาะรายบุคคลที่เกิดจากการเชื่อมต่อของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ล่ะชิ้นผ่านระบบดิจิตอลที่สามารถประมวลและติดตามผลการฟื้นฟูได้แบบ real time และปลอดภัย ให้กลับมาเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้นและยืนยาว ทำการประเมินร่างกายวางแผนกำกับติดตามดูแลการฟื้นฟูด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ Smart Med Gym โดย แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ Smart Med Gym โดยตรงโดย “The Parents” มุ่งเน้นเป็น “Wellness and Revitalizing center” ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวของสังคมผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเป็นการตอกย้ำเรื่องการให้ความสำคัญกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน