“เติร์ด ลภัส” เปิดตัวซิงเกิลแรก “Rent It From You” ทำเอาแฟนๆ ปลื้มใจ เพลงใหม่เนื้อหาโดน “ใจของฉันน่ะเป็นของเธอ แล้วใจเธอน่ะเป็นของใคร”

กลายเป็นท่อนฮุค และเมโลดี้ที่ติดหู ทำเอาแฟนๆ ปลื้มใจกันสุดๆ สำหรับเพลงใหม่ของ “เติร์ด ลภัส งามเชวง” (THIRD) ที่ออกมาเปิดตัวซิงเกิลแรก “Rent It From You” ซิงเกิลที่กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยว โดยมี HYE (ฮาย ธันวา เกตุสุวรรณ) รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ และดูแลภาพรวมของซิงเกิลนี้ทั้งหมดเติร์ด ลภัส เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากครับที่ซิงเกิลแรกของเรา ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ฮาย ขอบคุณพี่ฮายมากๆ ครับ ที่มาช่วยดูแลภาพรวมของการทำงานเพลงทั้งหมด สำหรับเพลง Rent It From You เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานที่มาพร้อมกับเมโลดี้ที่สดใสและฟังง่าย คนที่กำลังแอบหลงรักใครอยู่ลองเปิดเพลงนี้ให้เขาฟังได้นะครับ แล้ว tag มาบอกกันได้เลยว่าเขายอมให้ Rent It (From You) ไหมครับ เติร์ดขอฝากซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยนะครับ พูดเลยว่าเป็นงานเพลงที่เติร์ดเต็มที่ และตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด เรียกว่าใส่ใจลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ออกมาเป็นเพลงแรกของเราที่ภูมิใจครับ”ติดตามตามรับฟัง และรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง “Rent It From You” ได้ทาง Youtube THIRD และสามารถฟังเพลงได้ทุก Streaming Platforms ครับOfficial M/V : https://youtu.be/qW83OCknae4#THIRD_RentItFromYou#ThirdLapat#t3group_ent