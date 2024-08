Wrangler เปิดตัว “เกรท วรินทร” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ "Legend of Wrangler New Collection"

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือของเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายและบริหารแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ดังประกาศเปิดตัว เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ Wrangler พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ "Legend of Wrangler New Collection" ที่มาพร้อมกับเทรนด์เสื้อผ้าเดนิมที่ไม่ควรพลาดWrangler ซึ่งเป็นแบรนด์ยีนส์ระดับตำนานจากอเมริกา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 77 ปี ได้ประกาศแต่งตั้งเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงชื่อดังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบยีนส์สไตล์ Vintage Heritage เกรท วรินทร ได้รับเลือกเนื่องจากคาแรกเตอร์และไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นความเท่ ความมีสไตล์ และความรักในยีนส์คลาสสิกในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นเกรท วรินทร กล่าวถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Wrangler ว่า “ผมเป็นคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์มากและใส่เกือบทุกวัน เมื่อรู้ว่า Wrangler เลือกให้ผมมาร่วมงานด้วย รู้สึกดีใจมากๆ ครับ กางเกงยีนส์มีหลายแบบหลากหลายทรงให้เลือก เมื่อก่อนเข้าใจว่ากางเกงยีนส์ มีแค่ 2 - 3 ทรง แต่พอมาวันที่ถ่ายงาน ถึงได้รู้ว่าจริงๆ แล้ว กางเกงยีนส์มีหลายแบบหลายทรง เอาเป็นว่าถนัดแบบไหน มั่นใจทรงอะไรก็จัดกันไปได้เลยครับ และผมต้องขอบคุณทาง Wrangler ที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอกางเกงยีนส์เท่ห์ๆ ให้กับคนรักยีนส์ในครั้งด้วยครับ”พบกับความเท่ในสไตล์คลาสสิกและช้อปไอเท็มยีนส์ชิ้นโปรดกับคอลเลกชันใหม่ Legend of Wrangler New Collection จาก Wrangler ได้ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ wrangler.co.th, Central.co.th, Lazada, Shopee, และรวมถึง wranglerthailand tiktok shop และ Line Official : @wranglerthailand#WranglerThailand #WranglerJeans #WranglerXGreatWarintorn#LegendOfWrangler #ชีวิตหนึ่งต้องมีแรงเลอร์