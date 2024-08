Bravo BKK จัดแคมเปญ “SWEAT IT WITH BRAVO” ร่วมกับ Fitwhey Gym เปิดคลาสโยคะและ Dancercise ให้ประชาชนได้สนุกกับการออกกำลังกาย ฟรี! ทุกสัปดาห์

บนชั้น 5 พร้อมจัดแคมเปญเปิดตัว ให้ผู้สนใจเข้าเล่นฟรี! ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ให้สมกับเป็นแหล่งรวมความสุขของผู้มีไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพและคนรักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง

ศูนย์การค้าฟิตแอนด์ฟันมอลล์ ที่สุดของแหล่งรวมความบันเทิงที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาใจกลางพระราม 9 กรุงเทพมหานคร มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ร่วมกับจัดแคมเปญเปิดพื้นที่ FIT & FUN Zone ชั้น 1 ให้ประชาชนร่วมคลาสโยคะและ Dancercise ฟรี! ทุกสัปดาห์ ซึ่งนับเป็นการคืนกำไรตอบแทนสังคมและชุมชนในรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้รักสุขภาพและสนใจการออกกำลังกายได้ Get Fit for Free เพื่อสุขภาพที่ดีแบบถ้วนหน้านับตั้งแต่เปิดให้บริการ Bravo BKK ก็มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เพียงสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน จึงจับมือ Fitwhey Gym ศูนย์ออกกำลังกายขนาดใหญ่บนชั้น 5 ของ Bravo BKK จัดแคมเปญ “SWEAT IT WITH BRAVO” เปิดคลาสออกกำลังกายฟรีสองรูปแบบคือ คลาสโยคะ และคลาสเต้น Dancercise ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยเปิดพื้นที่ชั้น 1 บริเวณ FIT & FUN Zone จัดคลาส Dancercise ฟรีทุกวันอังคาร เวลา 18.00-19.00 น. และคลาสโยคะฟรี ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. พร้อมจัดหาอุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ในคลาสดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรียกได้ว่าเพียงแค่สวมชุดออกกำลังกาย มาแต่ตัว ก็สนุกกับการเสียเหงื่อกับ Bravo BKK ได้ฟรี ประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : Bravo BKKคุณโกห์ ซู ซิง CEO Bravo BKK กล่าวถึงที่มาของแคมเปญนี้ว่า “เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของ Bravo BKK คือการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่เพิ่มความสมดุลของชีวิตให้กับคนกรุงเทพฯ เติมแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมารักและใส่ใจตัวเอง ภายใต้แนวคิด Fit by Day, Fun by Night ซึ่งการออกกำลังกายคือหนึ่งในหนทางสู่การมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกกำลังกายในรูปแบบที่ชอบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เราจึงจัดแคมเปญ SWEAT IT WITH BRAVO ขึ้นมา โดยหวังว่าจะกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯ อยากออกกำลังกายกันมากขึ้น”ทั้งนี้ศูนย์การค้า Bravo BKK มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปณิธานที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเคียงข้างชุมชนและสังคม โดยแคมเปญ SWEAT IT WITH BRAVO เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ซึ่งนอกจากคลาสโยคะและ Dancercise ฟรี Bravo BKK ยังส่งเสริมให้ผู้คนใส่ใจสุขภาพแบบ “Fit by Day” ด้วยการจัดสรรพื้นที่สำหรับคนรักกีฬาและการออกกำลังกาย โดยรวบรวมฟิตเนส ชมรม คลับ ตลอดจนร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ในที่เดียว อาทิ Fitwhey Gym ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ บนชั้น 5, ชมรมปีนเขาในกรุงเทพฯ, คลับ Pickleball แห่งแรกในกรุงเทพฯ, เครื่องจำลองกอล์ฟและกีฬาอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมาย และในวันที่ 29 สิงหาคม 2567 นี้ ยังมีแผนเปิดตัวสนาม Pickleball ในร่มและโซน Skateparkเพราะเราเชื่อว่าความสุขของผู้คนมาจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี และไม่ว่าใครก็สามารถมาใช้เวลาเก็บเกี่ยวความสนุกและความสุขอย่างมีคุณภาพได้ที่ Bravo BKK สถานที่ที่จะช่วยเพิ่มความสมดุลของชีวิตและเติมแรงบันดาลใจในการใส่ใจตัวเอง จุดหมายปลายทางสำหรับการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ ใจกลางพระราม 9 กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคลาสโยคะและคลาสเต้น Dancercise ฟรี ได้ที่ โทร. 02-111-5555 และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ Bravo BKK ได้ทาง Facebook : Bravo BKK