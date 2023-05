รู้จัก “imase” ศิลปินหนุ่มญี่ปุ่นสุดฮอตบนโซเชียล เจ้าของเพลงฮิตไวรัล “NIGHT DANCER”

เชื่อว่าเวลาหลายคนไถฟีด IG และ TikTok จะต้องคุ้นหูคุ้นตากับเพลงไวรัลฮิตของ “imase (อิมาเซะ)” ศิลปิน J-POP หน้าใส มาพร้อมกับคลิปเต้นขยับตัวตามจังหวะเพลงน่ารัก ๆ ที่เริ่มเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม TikTok ในประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เรียกได้ว่าเหล่านักเรียนต่างพากันที่อัดคลิปเต้นเพลง “NIGHT DANCER” ของ “imase” กันทั่ว TikTok แถมยังมีเซเลปจากเมืองไทยหลายคนพากันทำ Challenge เพลงนี้มากมายไม่ว่าจะเป็น ออม-สุชาร์ และ สิงโต-ปราชญา, นาย-ณภัทร, ภูวิน-ภูวินทร์ หรือแม้กระทั่ง ไมค์-ชินรัฐ ต่างก็เลือกใช้เพลง “NIGHT DANCER” อัดคลิปลงโซเชียลความไวรัลนี้ส่งผลให้เพลง “NIGHT DANCER” มียอดสตรีมในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทางด้าน “imase” ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณในทุก ๆ โพสต์ของเซเลปชาวไทยด้วยตัวเอง สร้างโมเมนต์น่ารัก ๆ บนโลกโซเชียล และเมื่อไม่นานมานี้ “imase” ยังมีโอกาสเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับเสียงต้อนรับจากแฟน ๆ ชาวเกาหลีเป็นอย่างดี ล่าสุด วง K-POP ชื่อดังต่างชื่นชอบเพลงดังกล่าวและพากันอัดคลิปเต้นเพลง “NIGHT DANCER” ลง TikTok และ IG สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียล มีทั้งวง “TOMORROW X TOGETHER” และ “ENHYPEN” ด้วยสำหรับ “imase” ศิลปิน J-POP ดาวรุ่งวัย 22 ปี เป็นนักร้องนักแต่งเพลงจากค่าย Virgin Music / Universal Music Japan เขาเริ่มทำดนตรีในปี 2020 และหลังจากเขาเริ่มทำเพลงเพียงปีเดียว “imase” ก็ได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินทันทีนอกจากนี้เพลงไวรัลฮิตสร้างชื่ออย่าง “NIGHT DANCER” มียอดสตรีม ณ ปัจจุบันมากกว่า 511 ล้านสตรีมทั่วโลก และเพลงทั้งหมดของ “imase” มียอดสตรีมมากกว่า 1.2 พันล้านสตรีมทั่วโลก ในเวลานี้เขาคือศิลปิน J-pop ที่สื่อและแฟนเพลงทั่วโลกต่างให้ความสนใจนอกจาก “NIGHT DANCER” แล้วแฟนเพลงหลายคนติดใจผลงานเพลงของหนุ่มหน้าใสคนนี้ เพราะดนตรีฟีลกู้ดที่ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยปรับมู้ดได้เป็นอย่างดีและความหมายของเพลงที่อธิบายความรู้สึกและอารมณ์ รัก สุข เศร้า ความสงสัย ได้เห็นภาพและเข้าถึงง่าย เพลงอื่น ๆ ของ “imase” ที่แนะนำอยากให้ไปลองฟังกันเช่น Have a nice day, We Are (Bokurada) และ Demone Tamaniwa