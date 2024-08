ไอคอนสยาม ร่วมกับพันธมิตร จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จากภูผา สู่มหานที” 8 - 31 สิงหาคม 2567 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ผ้าชาวไทยภูเขา ผ้าปัก จักสานย่านลิเภา เครื่องประดับปีกแมลงทับ ฯลฯ และกิจกรรมสาธิตการการเขียนเทียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมของชาวม้งที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน ในรอบเวลา 11.00 น., 13.00 น., 17.00 น. และ 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M

ร่วมกับจัดงานเชิดชูหัตถศิลป์ไทย เลื่องลือไกลไม่สิ้นสุด เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยรวบรวมผลงานหัตถศิลป์และผ้าไทยอันทรงคุณค่าที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้สืบสานต่อยอด และสร้างเป็นอาชีพให้กับราษฎรท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมตลอดเดือนสิงหาคม โดยพิธีเปิดกำหนดจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพให้ผู้ร่วมงานได้ฟัง ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามร่วมชมความงดงามของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “จากภูผา สู่มหานที” พบกับการจัดแสดงงานหัตถศิลป์จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ นำเสนอลวดลายบนผืนผ้าของชนเผ่าต่างๆ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู และอาข่า, ภาคกลาง จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม บอกเล่าเรื่องราวที่สร้างสรรค์จากจินตนาการออกมาเป็นงานศิลปะ ความสำคัญและความงามในแต่ละชุด, ภาคอีสาน ชมความวิจิตรของผ้าไหมมัดหมี่ และ ภาคใต้ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมืออย่างประณีต เช่น ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเกา เรือกอและ และงานเซรามิค พร้อมชมผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการ "ออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear" โดย 9 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง อาทิ THEATRE, T-RA CHANTASAWASDEE, REALISTIC SITUATION, HOOK’S BY PRAPAKAS, CURATED BY EK THONGPRASERT, SARUNRAT PANCHIRACHAROEN, WISHARAWISH, DRY CLEAN ONLY และ HIRANKRIT PATTARABORIBOONKUL พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายนอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้จัดนิทรรศการ “จากวัชพืชและแมลง สู่งานศิลป์ในรัชสมัย” ครั้งแรกกับการจัดแสดงสุดยอดงานหัตถศิลป์ชั้นครู พร้อมเรื่องราวเบื้องลึกของงานศิลปะจากแมลงทับและย่านลิเภา แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันละเอียดอ่อนและสร้างสรรค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยอย่างวัชพืชและแมลง โดยทรงนำมาเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ที่มีความงดงามเป็นมรดกล้ำค่า พร้อมกิจกรรมสาธิตเครื่องจักสานย่านลิเภา รอบเวลา 11.00 น., 13.00 น., 17.00 น. และ 19.00 น. โดยจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณ ไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M และ นิทรรศการ “สืบสานศิลป์สมัยน้ำพระทัยแห่งพระพันปีหลวง” นำเสนอศิลปะบนผืนผ้าและเรื่องราวที่ช่างทอผ้าถ่ายทอดผ่านลวดลายต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมสาธิตการปักผ้าด้วยเทคนิคพิเศษโดยช่างหัตถศิลป์จากไทยคราฟต์ สตูดิโอ ในวันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2567 ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น Mและงาน “ICONCRAFT Thai Textile Hero 2024” ความร่วมมือระหว่างไอคอนคราฟต์กับแบรนด์ SIRIVANNAVARI เปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมไทยสุดเอกซ์คลูซีฟ “S’CRAFT: Craftsmanship 2024” จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ซึ่งจะมีงานเปิดตัวพร้อมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ณ ไอคอนลักซ์ ฮอลล์ ชั้น 1 และจะจัดแสดงผลงานกระเป๋าผ้าไหมไทยคอลเลกชันนี้ให้ได้ชมและเลือกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 ที่ ไอคอนลักซ์ ฮอลล์ ชั้น 1 และไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยามร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม ศกนี้ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 และ Facebook : ICONSIAM