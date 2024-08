เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ “milk_shake®” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เส้นผมระดับโลก นำเข้าจากประเทศอิตาลี!! ร้อมแฟชั่นโชว์ภายใต้ Concept  ‘BEAUTY ON THE ROAD’

บริษัท แอดวานซ์คาเบลโล่ จำกัด โดยผู้บริหารฝ่ายการขายและการตลาด นำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงบันดาลใจที่เน้นความปลอดภัยสุขภาพของช่างผม สุขภาพของลูกค้า และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เส้นผมคุณภาพระดับ เวิร์ลคลาส กับ Smoothies สี Semi-Permanent กึ่งถาวรปราศจากแอมโมเนียที่มีให้เลือกถึง 69 เฉดสี และผงฟอก Light Catcher Spotlight ที่มอบผลลัพท์ให้สีผมสว่างขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมเทรนด์สีผม และไลฟแฮร์โชว์จากทีมงาน GLOBAL EDUCATOR แฮร์สไตลิสต์ระดับโลก ต้นสังกัดจากประเทศอิตาลีงานเปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแขกรับเชิญ อินฟลูเอ็นเซอร์ เจ้าของร้านซาลอนและช่างผมมืออาชีพระดับแนวหน้ากว่า 300 คน มาร่วมงาน โดยได้เนรมิตห้อง GREAT ROOM ของโรงแรม W BANGKOK HOTEL ให้เป็นงานแฮร์โชว์และเวทีแคทวอล์กระดับโลก พร้อมนายแบบนางแบบร่วมเดินแฮร์แฟชั่นโชว์ภายใต้คอนเซปท์ "BEAUTY ON THE ROAD"นายศิโรจป์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จาก milk_shake® มีจุดเด่นในด้านความเป็นธรรมชาติและสารบำรุงที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากนม และสารสกัดจากพืชและผลไม้ออร์แกนิคนานาชนิด ทำให้การบำรุงเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และยังตอบโจทย์การดูแลเส้นผมได้เกือบ 100% ของโครงสร้างเส้นผม จึงตอบสนองความต้องการและได้รับการยอมรับจากช่างผมมืออาชีพทั่วโลก และด้วยกลิ่นหอมที่ฉีกกฎจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีความเป็นธรรมชาติสูง และความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่แบ่งแยกตามสภาพเส้นผมอย่างชัดเจน จึงทำให้แบรนด์ milk_shake® เป็นแบรนด์ที่ช่วยให้ไลฟ์สไตล์การดูแลเส้นผมของทุก ๆ คนที่จำเจในทุก ๆ วันไม่น่าเบื่ออีกต่อไป นอกจากนี้สีผมของ milk_shake® ยังมีความหลากหลาย และเน้นด้านความปลอดภัยของสุขภาพเป็นหลัก ด้วยเทคโนโลยี สารบำรุงพิเศษ และเม็ดสีคุณภาพสูง จึงช่วยช่างผมมืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด“milk_shake® ใส่ใจเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรรมวิธีการผลิตที่ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก ตั้งแต่การใช้กระดาษ ส่วนผสมของพลาสติก และหมึกจากสิ่งพิมพ์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ การเลือกใช้อลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ milk_shake® ยังมี CAMPAIGN ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่คืนกลับให้สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็น BREAST CANCER AWARENESS CAMPAIGN โครงการสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หรือ LOVE CHILDREN CAMPAIGN โครงการสนับสนุนเด็กที่ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจด่วน” นายศิโรจป์ กล่าวติดตามข้อมูล ข่าวสาร เทรนด์แฟชั่นผมที่ล้ำสมัย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจของแบรนด์ milk_shake ได้ที่ Facebook / Instagram / Tiktok : milkshakethailand