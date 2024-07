เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป คว้ารางวัลเกียรติยศจากงาน “Money & Banking Award 2024” บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ หรือ Best Public Company of the Year 2024 MEDIA Sector ในงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาท นฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินการธนาคาร มอบรางวัลให้แก่ ผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการ ยอดเยี่ยม โดยมี สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินการธนาคาร ร่วมเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดร.วุธรวี จารุวัฒนะ, อภิชาติ คงชัย, นรุตม์ เจียรสนอง และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี Best Public Company of the Year 2024 ในงาน “Money & Banking Award 2024” ซึ่งวารสารการเงินการธนาคาร จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปีและยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง และยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม