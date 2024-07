ไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ต้องพูด!! "ทู สิราษฎร์" ประกาศเลิก "หญิง อาณดา" ยันไร้มือที่ 3

ประกาศแยกทางใครทางมันอีกคู่ สำหรับนักแสดงหนุ่มมาดเซอร์ "ทู สิราษฎร์" ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ยุติความสัมพันธ์กับนักแสดงสาว "หญิง อาณดา" โดยยืนยันไม่เกี่ยวมือที่สาม เลิกเพราะเรื่องส่วนตัวและไม่ขอกล่าวถึงสาเหตุการเลิกกันในครั้งนี้โดย "ทู สิราษฎร์" ระบุว่า ” If you don’t know the story don’t talk about it… Or I just sue you (ถ้าไม่รู้เรื่อง ก็อย่าพูด หรือผมแค่ฟ้องคุณ)นอกจากนั้นหนุ่ม "ทู" ก็ได้โพสต์อีกว่า “เลิกกันด้วยเหตุผลส่วนตัว ที่หมายความว่าไม่ได้มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะนะ ฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ต้องพูดนะครับ สำหรับใครที่พูดไปแล้ว แอบบอกว่าแคปไว้แล้วนะครับ"