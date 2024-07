เด็กไทยเจ๋ง นวัตกรรุ่นเยาว์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย คว้า 4 รางวัลจากประเทศเกาหลีใต้

ด้วย 3 ผลงาน 4 รางวัล 2 เหรียญทอง Gold Medal 1 เหรียญเงิน Silver Medal และ 1 Special Award ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ งาน “13th World Invention Creativity Olympic 2024” (WICO 2024) จัดโดย Korea University Invention Association (KUIA) and World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) เมื่อวันที่ 23-24 รกฎาคม 2567 ณ Seoul University of education Convention ณ ประเทศเกาหลีใต้

นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับ 2 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ในระดับนานาชาติ คว้า 1 รางวัลใหญ่ Spcial prize จาก Research Institute of Creative Education ในงาน “13th World Invention Creativity Olympic 2024” (WICO 2024)จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ งาน “13th World Invention Creativity Olympic 2024” (WICO 2024) จัดโดย Korea University Invention Association (KUIA) and World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) เมื่อวันที่ 23-24 รกฎาคม 2567 ณ Seoul University of education Convention Hall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 206 ผลงาน จาก 27 ประเทศจากทั่วโลกโดยมีผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หมวดหมู่ด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ ของด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้แก่ 1. อุปกรณ์ช่วยพยุงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย 2. ถุงมืออัจฉริยะเพื่อช่วยวัดความสุก ดิบ ของผลไม้ และ 3. กระบวนการทำลิปบาล์มจากการวิธีการสกัด วิธีธรรมชาติ Ultra sonic extraction เพื่อได้สารออกฤทธิ์