16 ส.ค. นี้ ฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษบนเส้นทางนักเปียโนของ “ณัฐ ยนตรรักษ์” ใน “50 Years Nat Yontararak The Pianist”

ร่วมกับภูมิใจเสนอ คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษบนเส้นทางนักเปียโนของนักเปียโนและนักประพันธ์ชั้นครูผู้เป็นตำนานของประเทศไทย ในคอนเสิร์ตการแสดงที่รวบรวมบทเพลงทรงคุณค่าตลอดชีวิตของ ณัฐ ยนตรรักษ์ โดยการแสดงครั้งนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567เวลา 19.00 น. สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซด์ https://www.thaiticketmajor.com หรือ ทางไลน์ แอด:@SalaSudasiriSobhaโดยการจัดคอนเสิร์ต “50 Years Nat Yontararak The Pianist” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนเพลงที่ชื่นชอบในฝีมือและผลงานของ ณัฐ ยนตรรักษ์ ได้มีโอกาสชมการแสดงสดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทย นำเสนอบทเพลงชิ้นเอกที่พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วจากการแสดงทั่วยุโรปให้คนไทยได้มีโอกาสชม และเพื่อกระตุ้นวงการดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่สนใจในสังคมวงกว้าง ผ่านผลงานเพลงของ ณัฐ ยนตรรักษ์ และที่สำคัญเหนืออื่นใดงานแสดงครั้งนี้จะเป็นการหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในการสนับสนุนศิลปินไทยทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น สาขาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, ดนตรี, วรรณศิลป์, สถาปัตยกรรม, มัณฑนศิลป์, เรขศิลป์, ภาพยนตร์ และ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นหลังได้รับการสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์จากกองทุนฯ ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างกว้างขวางมากขึ้นณัฐ ยนตรรักษ์ เล่าถึงรายละเอียดของการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า “เป็นคอนเสิร์ตที่เลือกกลับมาแสดงที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศิลปินของผม โดยการแสดงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อฉลองครบ 50 ปีของการเป็นนักเปียโน นับตั้งแต่วันที่ผมแสดงบนเวทีสาธารณะครั้งแรกแต่งเพลงแรก ทัวร์แสดงครั้งแรกและดำรงชีวิตในฐานะศิลปิน นักเปียโน นักแต่งเพลง และครู มาจนถึงวันนี้การเดินทาง 50 ปีนี้เต็มไปด้วยความทรงจำและประสบการณ์อันมีค่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีในการทำงาน ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้รับโอกาสดีๆ จากคนรอบตัวมากมายที่ช่วยนำพาชีวิตของผมมาถึงจุดนี้ และวันนี้ผมขอส่งต่อโอกาสที่ได้รับให้คนอื่นต่อไป ด้วยการมอบรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้แก่กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังต้องการโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับประเทศ นี่คือสิ่งที่ผมอยากเริ่มต้นเป็นแบบอย่างและร่วมเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ ศิลปินในการเดินทางในสายอาชีพนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน”โดยการแสดงจะเริ่มต้นด้วยเพลง “ไก่แก้ว” (1987) เพลงไทยเพลงแรกที่เรียบเรียงสำหรับเดี่ยวเปียโน นำทำนองมาจากเพลงไทยเดิม เพลงนี้เคยแสดงในงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมฯ ครั้งแรกเมื่อปี 1987 ต่อด้วยเพลง“เพ้อจันทร์” (1979) เพลงที่ทำให้ ณัฐ ยนตรรักษ์ เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากอัลบั้มที่นักสะสมตัวจริงต้องมี ต่อด้วยเพลง “คิดถึงเธอ” (1979) ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ อ.ณัฐแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองเอง โดยมีศิลปินรับเชิญแนต-บัณฑิตา The Voice Thailand ศิลปินที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากลได้อย่างลงตัว การันตีด้วยผลงานกับศิลปินแจ๊สแนวหน้าของประเทศไทยมากมาย ตามด้วยเพลง “เพื่อนแท้” (1986) ที่มีศิลปินรับเชิญ ตุลย์ตุลานันท์ นักร้องนำวง FIVERA ผู้มากความสามารถในการผสมผสานการร้องเพลงโอเปราเข้ากับเพลงป๊อปได้อย่างลงตัวร่วมแสดงและอีกหนึ่งไฮไลท์ของการแสดงนี้คือ บทเพลง “ถวายชัยคีตมหาราชา” เปียโนโซนาต้าบทแรกในประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยเป็นบทเพลงที่รวบรวมทำนองเพลงในรัชกาลต่างๆ ของราชวงศ์จักรี ร้อยเรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียว อาทิ เพลง “ยูงทอง” และ “มหาจุฬาลงกรณ์” ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 100 คอนเสิร์ตทั่วโลก รวมถึงการเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแสดงที่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในโอกาสฉลองปีกาญจนาภิเษกครบรอบครองราชย์ 50 ปีในรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยบทเพลงจาก “สยามโซนาต้า” เป็นอีกหนึ่งบทประพันธ์ทำนองไทยในรูปแบบคลาสสิกที่พาผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์ของดนตรีจากภาคอีสาน ที่แสดงถึงเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียวของโลกโดยศิลปินไทยในการเลียนเสียงแคนด้วยเปียโน กับทำนองโห่สามลา ที่สนุกและคุ้นหูสำหรับคนไทยทุกคนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ใหญ่กับบทเพลงนวัตกรรมใหม่ “ลิเกโซนาต้า บุตรน้อยหลงหาย” ผลงานที่นำทำนองลิเกผสมผสานกับเปียโนแสดงคู่กับกลองตะโพนและเครื่องเคาะหลากชนิด โดยนำแรงบันดาลใจจากเนื้อเรื่องในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลว่าด้วยเรื่องราวของการให้อภัยในครอบครัว โดยมี วูกัช คูเชดโว มือกลองชาวโปแลนด์มากความสามารถผู้เชี่ยวชาญในการผสมผสานดนตรีตะวันตกกับดนตรีตะวันออกที่หาตัวจับยากมาร่วมสร้างอรรถรสในบทเพลงอย่างมหัศจรรย์ พร้อมด้วยโชว์นาฏลีลาประกอบการแสดง โดยทีมนักแสดงจาก สถาบันคริสเตียนนิเทศน์สัมพันธ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นอีกบทเพลงที่ได้พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วทั่วยุโรปและยังเป็นการแสดงหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในงานเชียงรายเบียนนาเล่เมื่อปลายธ.ค. 2023 ที่ผ่านมา.. สิ่งพิเศษอีกอย่างของงานครั้งนี้ คือจะเป็นการบรรเลงเพลงต่างๆ ด้วยเปียโนรุ่น CFX ตัวใหม่ของยามาฮ่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเปียโนรุ่นนี้เป็นเปียโนที่ยามาฮ่าทุ่มเทพัฒนาในทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้ประสบการณ์ทางดนตรีที่ดีที่สุดเท่าที่ยามาฮ่าเคยมีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้และ ร่วมสัมผัสความงดงามของบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจมาตลอด 50 ปีของณัฐ ยนตรรักษ์ ในคอนเสิร์ต “50 Years Nat Yontararak The Pianist” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่16 สิงหาคม 2567 เวลา 19.00 น. บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 1,800 และ 1,000 บาท สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็ปไซด์ https://www.thaiticketmajor.com หรือ ทางไลน์@SalaSudasiriSobha#NatYontararak #Nat50YearsLegacy#Nat50YearsConcertbyThaiBevเกี่ยวกับ ณัฐ ยนตรรักษ์ณัฐ ยนตรรักษ์ เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ “Bene Merito” รางวัลที่ทางกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์มอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโปแลนด์กับประเทศอื่นๆ ในโลกและรางวัลและเครื่องอิสริยาภรณ์อีกมากมาย อาทิ รางวัลศิลปินศิลปาธร (สาขาคีตศิลป์) ประจำปี พ.ศ. 2549, เครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินจากประธานาธิบดีอิตาลี เพื่อยกย่องบุคคลที่มีผลงานในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ ที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia), เครื่องอิสริยาภรณ์จากกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งชาติประเทศโปแลนด์ (Meritorious for Polish Culture) นับเป็นอัจฉริยะบุคคลด้านดนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติมากที่สุดคนหนึ่ง