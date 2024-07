งาน IDE DAY เปิดตัว“Volunteer Consultants for SMEs” โครงการที่กระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยแผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation driven enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่ (แผนงาน IDE) ได้จัดงาน IDE DAY ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในงาน อว.แฟร์ 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประธานแผนงาน IDE ได้กล่าวว่าแผนงาน IDE เป็นแผนงานที่สนับสนุนทุนบางส่วน แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium enterprise) และใหญ่ (Large enterprise) สำหรับจัดหาหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมให้ธุรกิจ ผ่านกลไกความร่วมมือและร่วมพัฒนากับองค์กรหรือบุคคลในเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรม (Intermediary and Innovation network) เพื่อให้ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IDEs) มีความสามารถในการแข่งขันได้ เติบโตขยายตัวอย่างก้าวกระโดดสำหรับการสนับสนุนทุนนั้น จะผ่านกลไกหน่วยงานตัวกลาง (Intermediary) เพื่อเข้าวินิจฉัยธุรกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์การเติบโต จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม (IBDS) มาร่วมพัฒนา โดยตัวกลางจะเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ โดยการส่งเสริมผ่านระบบดังกล่าว จะเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ของการสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ที่มุ่งไปสู่การยกระดับเป็นพันล้านตามเป้าหมายของประเทศที่วางไว้โดยก้าวแรกกับ 2 ปีที่ผ่านมาแผนงาน IDE ได้สร้างหน่วยงานตัวกลาง (Intermediary) ไปแล้ว 34 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ IDE รวม 207 ราย และก้าวต่อไปของแผนงาน IDE คือการยังมุ่งพัฒนาหน่วยงานตัวกลางของประเทศ เฟ้นหาและพัฒนาหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ตัวกลาง (Intermediary) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนานวัตกรรม (IBDS) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของหน่วยให้บริการต่างๆของประเทศ สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ IDEs เรายังคงเน้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อจะเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้ง Market capability Technology and Innovation capability และ Product and Service delivery capabilityรศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ บพข. ได้กล่าวถึงการเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2567 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีความพร้อมในการทําหน้าที่เป็นตัวกลาง (Intermediary) และมีเครือขายความร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (IBDS) ในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งข้อเสนอมาร่วมพัฒนาธุรกิจพันล้านของประเทศไปด้วยกันสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ide.pmuc.or.th/ หรือโทร 02-109-5432 ต่อ 880กิจกรรมภายในงานยังมีการเปิดตัวโครงการ “Volunteer Consultants for SMEs” ซึ่งเป็นโครงการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและอดีต CEO องค์กรชั้นนำของประเทศที่มีประสบการณ์ มาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ อาทิ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีต CEO ปตท. / คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ อดีต CEO บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) / คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกลุ่มมิตรผล เป็นต้น ซึ่ง รศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ บพข. ยังขอเชิญชวนอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ เข้าร่วมโครงการ และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในงาน IDE DAY ยังมีกิจกรรมการเสวนา การแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ จากทั้งหน่วยงานตัวกลาง (Intermediary) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (IBDS) และผู้ประกอบการ IDEs อาทิ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (V Foods) / คุณเสริมศักดิ วงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จํากัด มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เมื่อองค์กรถึงเวลาจะเติบโต ธุรกิจจะเดินไปอย่างไร การสนับสนุนของภาครัฐสำคัญอย่างไร ตลอดจนมีกิจกรรมสร้างเครือข่าย Networking ของหน่วยงานตัวกลาง (Intermediary) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (IBDS) ตลอดจนผู้ประกอบการ IDEs