NEW COUNTRY ปล่อย MV “แตร๊ดตึง” สีสันคาร์นิวัล ชวนแฟนๆ พร้อมโยกให้หายตึงแล้ววันนี้

วง NEW COUNTRY เกิดจากการรวมตัวของ 4 หนุ่ม และ 2 สาว ภายใต้การดูแลของ ก๊อท จักรพันธ์ แนะนำตัวให้พวกเรารู้จักเมื่อช่วงปลายปี 2565 หลายคนชื่นชอบสไตล์เพลง สไตล์การเต้นของน้องๆวง NEW COUNTRY จากเพลงดังอย่างเพลง STAND BY หล่อ หรือ เพลงโดนัทยังมีรู นั้นเอง รวมไปถึงเพลงเปิดตัว 2 สาวกับเพลง ติ่งค่ะ ซึ่งตอนนี้มียอดวิวกว่า 23 ล้านวิวไปแล้ว ตามมาด้วยเพลง เฉือนใจ และ ล่าสุดกับเพลง รบกวนเอ็นดูล่าสุดพวกเขากลับมาพร้อมกันทั้ง 6 สมาชิก เอ็มโบ,นุ,ติณติณ,กีต้าร์,กิ๊ก และ มัทรี กับเพลงใหม่ชื่อแปลก “แตร๊ดตึง” ที่แต่งเนื้อทำนองโดย “ก๊อท จักรพันธ์” โดยชื่อเพลง “แตร๊ดตึง” นั้นมาจากเสียงการตีกลองแต๊กเดินสวนสนาม “ตะละแลด แตร๊ดตึง แตร๊ดตึง แตร๊ดตึง ตึง ตึง ตึง” นั่นเอง โดยในเพลงแตร๊ดตึง นั้นออกมาในแนว COUNTRY POP เป็นการผสมผสาน ความเป็นลูกทุ่ง และความเป็น POPสำหรับมิวสิควิดีโอ ออกมาในสไตล์ คาร์นิวัล สีสันสดใส ยกขบวนพาเรด ขนมาทั้งเครื่องเป่า แดนเซอร์ หลายสิบชีวิต ทำให้ MV ดูสนุกสนาน ซึ่งกำกับโดย “พี่อั๋น ประพัฒน์” ที่เป็นทั้งผู้กำกับ MV และ PROMOTER ของวง NEW COUNTRY นั้นเอง สีสันสดใส ในสไตล์คานิวัลสำหรับท่าเต้นของเพลง แตร๊ดตึง นั้นออกแบบโดย ครูแบม จาก ฮาร์เล็มเชค ( HALEM SHAKE) รับรองความมันแลบะสามารถเต้นตามได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในท่อน “หูก็ไม่ตึง ขาก็ไม่ตึง.......น้องๆ NEW COUNTRY กล่าวว่า “ใครที่รอเพลงใหม่ของพวกเรา ตอนนี้ พวกเราพร้อมแล้วกับเพลง “แตร๊ดตึง” มาร้อง มาโยก มาเต้นด้วยกัน รับรองหายตึงแน่นอน ต้องขอขอบคุณอาก๊อท จักรพันธ์ที่ดูแลพวกเรา และแต่งเพลงนี้ให้พวกเรา ขอบคุณ GMM MUSIC ที่ให้เราได้มีโอกาสดีดีเสมอ ขอบคุณ “NEWBIE” ที่ยังรักและติดตามพวกเรามาเสมอ ท้ายนี้พวกเราขอฝากเพลงใหม่ “แตร๊ดตึง” ไว้ด้วย เพลงนี้เราร้องเต้นครบทั้ง 6 คนเลย สามารถรับชม MV กดตามลิงก์ ด้านล่างนี้ไปได้เลยนะ”ติดตามชม MV เพลง “แตร๊ดตึง” ของศิลปิน วง NEW COUNTRY กันได้แล้วที่ ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube Grammy Gold Official : https://youtu.be/16rB1YO65fs