NEW COUNTRY เผยแล้ว กับเพลงใหม่ชื่อแปลก “แตร๊ดตึง” แต่งเนื้อโดย “ก๊อท จักรพันธ์”

ห่างหายการออกเพลงใหม่ไปเกือบ 1 ปี เต็ม สำหรับศิลปินวง “NEW COUNTRY” ที่สมาชิกทั้ง 6 คนยังอยู่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เอ็มโบ,ติณติณ,นุ,กีต้าร์,กิ๊ก และ มัทรี ทางด้านแฟนคลับ แฟนเพลงต่างบ่นคิดถึงอยากฟังเพลงใหม่กันแล้ว ทางวง NEW COUNTRY ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆคอยนาน ล่าสุดมีการปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ออกมา โดยมีการเปิดเผยชื่อเพลงใหม่ในชื่อว่า “แตร๊ดตึง” ซึ่งแต่งเนื้อเพลงและทำนองโดย “เจ้าชายลูกทุ่ง” ในฐานะ EXECUTIVE PRODUCER เพลงนี้ โดยก่อนหน้านี้ “ก๊อท จักรพันธ์” ก็แต่งเพลงให้น้อง NEW COUNTRY ไปแล้วถึง 4 เพลง ไม่จะเป็น เพลง เปิดตัว หนุ่มๆ 4 คนกับเพลง STAND BY หล่อ หรือเพลงโดนัทยังมีรู นั้นเอง รวมไปถึงเพลงเปิดตัว 2 สาวกับเพลง ติ่งค่ะ ซึ่งตอนนี้มียอดวิวกว่า 23 ล้านวิวไปแล้ว ตามมาด้วยเพลง เฉือนใจ และ ล่าสุดกับเพลง รบกวนเอ็นดู นั่นเองสำหรับเพลงใหม่ “แตร๊ดตึง” นี้ จะออกมาในแนว COUNTRY POP ซึ่งน้องๆทั้ง 6 จะได้ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันเป็นครั้งแรก สำหรับเพลงแต่งใหม่ ก่อนหน้านี้ ทั้ง 6 คน เคยร้องเพลง COVER โอ้ละหนอ...MY LOVE กันมาแล้ว โดยภาพ MV จะออกมาในแนว “ลูกทุ่งคานิวัล” สดใส สีสัน เต้นมีนส์ เหมือนเดิมน้องๆ NEW COUNTRY กล่าวว่า “เพลงใหม่ของพวกเรามาแล้วครับ กับเพลงใหม่ “แตร๊ดตึง” แปลว่าอะไรนั้น ไว้ว่างๆพวกเราจะมาเฉลยให้ฟังนะครับ ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เราจะได้ชม MV เพลงใหม่กัน ยังไงพวกเราขอฝากเพลงใหม่ไว้ด้วยนะครับ แต่ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ พวกเราจะมาสปอยด์โชว์เพลงใหม่ให้ฟังกันก่อนใคร ในคอนเสิร์ตที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ตามไปให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆ นะครับ”ติดตามชม MV เพลง “แตร๊ดตึง” พร้อมกันในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้ ทางช่อง YOUTUBE GRAMMY GOLD