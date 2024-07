ดิสนีย์ ชวน “นนน กรภัทร์” อวดของรักของสะสม ในงานแถลงข่าว Disney Toy Expo Thailand 2024 ครั้งแรกใน Southeast Asia

และมาสปอยงานใหญ่ให้สาวกดิสนีย์แบบจัดเต็มไม่ยั้งในงานแถลงข่าวโดยจะเนรมิตพื้นที่ของเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นดินแดนแห่งความสุข สนุกสนาน และ ย้อนความทรงจำในวัยเด็ก โดยรวบรวมของเล่นของสะสมสุดฮิต มาแบบจัดเต็มสุดยิ่งใหญ่ที่สุด เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่ 15-18 สิงหาคม 2567ดิสนีย์อยู่คู่กับแฟนๆ ชาวไทยมาอย่างยาวนาน จนมีแฟนคลับทุกเพศทุกวัยอย่างเหนียวแน่น ล่าสุด ดิสนีย์ จัดให้ตามกระแสเรียกร้อง งานนี้รวบรวมของเล่นของสะสมครบทุกคาแรกเตอร์จากทุกเฟรนไชส์ ภายใต้งานที่ชื่อที่สำคัญถือเป็นงานที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นที่แรก และใน Southeast Asia อีกด้วย เพื่อให้แฟนๆ ได้ชมได้ช็อปกัน เป็นงานใหญ่สุดที่รวบรวมของเล่นของสะสมทุกคาแรกเตอร์ อาทิ Disney, Pixar, Marvel ,Mickey Mouse and Friends, Winnie the Pooh, Lilo and Stitch,Disney Princess , Pixar ,Toy Story, Monster Inc,Marvel ,Iron Man, Spider-Man,Captain America ,Deadpool & Wolverine และ Star Warsนอกจากนั้นยังได้พบกับโชว์พิเศษสุดตระการตา โดยกลุ่มแฟนคลับมากความสามารถที่มีใจรักในเพลงดิสนีย์ พร้อมรวมพลคนรัก Star Wars ผ่านการแต่งกายเป็นคาแรคเตอร์ที่สุด Iconic และพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ และเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงมามอบความสุข เสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ พบกับของสะสมสุดหายาก ที่มีเฉพาะภายในงานเท่านั้นรวมถึงการ Collaboration ครั้งสำคัญจากศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปิน ของเล่นของสะสมมากมาย ที่จะมาร่วมออกแบบ Collection ใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนบนโลกให้ทุกคน ได้จับจองกันเฉพาะงานนี้เท่านั้น และกิจกรรม Meet & Greet กับคาแรคเตอร์ดิสนีย์โดยไฮไลท์ในงานจะได้พบกับบรรดาแบรนด์ของเล่นของสะสมชั้นนำ ระดับโลกมากมาย อาทิ LEGO,Royal Selangor, Threezero, FUNKO,Loungefly ,URDU,BEAST KINGDOM, Makeitloud และ AppleSheep พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตรม. ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 3 รวมร้านค้าทั้งหมดมากกว่า 40 บูธ นอกจากจะได้พบสินค้าแล้วยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษหลายบูธ รวมถึงกิจกรรมแจก Voucher ผ่าน Shopee Liveโดยในวันแถลงข่าวที่จัดขึ้นที่ SF เซ็นทรัลเวิลด์ มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นนักแสดงหนุ่มยิ้มละมุนมาร่วมพูดคุยมอบประสบการณ์ที่เป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์ว่า “ตั้งแต่เด็กๆ โตมากับเหล่าตัวละครจากดิสนีย์ และมาร์เวลมากมายหลากหลายเรื่อง แต่คาแรคเตอร์ที่เราเป็น Big Fans เลยก็คือ “Deadpool” ได้สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ ให้กับเราเป็นอย่างมากเลย พอเราโตขึ้นจาก “ของเล่น” ก็กลายเป็น “ของสะสม” การได้เห็นของสะสม หรือของเล่นที่เป็นคาแรคเตอร์ในความทรงจำเรา มันก็ทำให้เราได้ย้อนเวลา กลับไปในช่วงวัยที่น่าคิดถึงอีกครั้ง เราจึงชื่นชอบที่จะเก็บสะสมของต่างๆ มันเหมือนเป็นการเก็บความทรงจำดีๆ ของเราไว้ในรูปแบบของสิ่งของนั่นเอง มันมีคุณค่าทางใจเรามากๆพอได้รู้ว่า Disney จะมีการจัดงาน Toy Expo เป็นของตัวเองครั้งแรกใน Southeast Asia ด้วย ทำให้เราตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้พบ กับความพิเศษที่เราจะได้สัมผัสแบบใกล้ชิด เพราะขึ้นชื่อว่า Disney Toy Expo เราเชื่อว่าต้องมีของสะสม Limited คือของที่ Exclusive เฉพาะงานนี้เพียบแน่ๆ เลย อยากเห็นมากๆ ว่าจะเป็นแบบไหน บอกเลยว่างานนี้ไม่พลาดแน่นอน ต้องตามเก็บของ Limited ของ DTX ให้ได้เลย และเป็นสิ่งที่ทำให้อยากไปงานนี้สุดๆ เลยก็คือกิจกรรม Meet & Greet กับคาแรคเตอร์ที่เราชื่นชอบมากๆ มันเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และคิดว่าแฟนๆ ทุกคนไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกคนที่มีความชื่นชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Disney ไม่ว่าจะเป็น Marvel, Star Wars, Pixar เราอยากเห็นภาพของกลุ่มคนที่มีความรัก ความชื่นชอบเหมือนๆ กันมารวมตัวกันในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มคอมมูนิตี้ของชาวไทยเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มาเจอกันที่งาน Disney Toy Expo Thailand 2024 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2567 นี้ ณ Centralworld นะครับ”ห้ามพลาดกับงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram : DTX Thailand 2024