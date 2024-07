เปิดตัว found & found กับคอนเซ็ปต์ "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." มิติใหม่ของเฮลท์แอนด์บิวตี้รีเทล ใน พีทีที สเตชั่น และ Community Mall

หรือในเครือของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จัดงานเปิดตัวร้านค้าปลีกด้านสินค้าสุขภาพและความงาม ณ พีทีที สเตชั่น บรมราชชนนี 97 ภายใต้คอนเซ็ปต์หลังจากเปิดบริการไปแล้ว 2 สาขา ได้แก่ สาขา EnCo ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B และ สาขา พีทีที สเตชั่น สายไหม 56 ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการ ORHW พร้อมด้วย คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR คุณสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ ORกรรมการผู้จัดการ ORHW และผู้บริหาร OR รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ คุณคัทซึโนริ สุกิอุระ ผู้แทนประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุกิ โฮลดิ้งส์ จำกัด และคุณคิงก้วย หวง กรรมการผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนี้ยังมีเซเลบบริตี้อย่างรวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ คนดังมาร่วมงานฉลองเปิดร้านใหม่อย่างคับคั่งคุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR กล่าวว่า “OR มุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านไลฟ์สไตล์ และขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมันให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายโดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม ซึ่งประเทศไทยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับเทรนด์ด้านสุขภาพและความงามกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น”คุณณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ ORHW กล่าวว่า “เพราะ found & found เชื่อว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." เราตั้งใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจาก ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และเหมาะกับทุกสภาพผิว ทุกเพศสภาพ และทุกวัย ผ่านเครือข่าย พีทีที สเตชั่น รวมถึง Community Mall ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองแบบใหม่ที่เรียบง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยสินค้าที่จัดจำหน่ายภายในร้านครอบคลุมถึงเครื่องสำอาง สกินแคร์ อาหารเสริม และวิตามิน โดย ORHW ได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ได้แก่ บริษัท SUGI Holdings หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาและผู้นำด้านแพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดจากญี่ปุ่น ด้วยการนำเข้าแบรนด์คุณภาพที่เป็น Exclusives at found & found อาทิ Prieclat U, S-Select, Method, T3 เป็นต้น และ บริษัท Konvy ที่เป็นผู้นำด้านบิวตี้อีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการบริหารจัดการสินค้าระบบ Supply Chain ระบบคลังสินค้า และนำเสนอสินค้าที่มีโดยหนึ่งในขอบข่ายการร่วมมือคือการนำเสนอสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ดัง อาทิ Skintific, COSRX, Anua, Mediheal เป็นต้นfound & found ได้จัดวางรูปแบบและสินค้าให้ลูกค้าสามารถค้นพบสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเข้าถึงการดูแลตัวเองง่าย ๆ ด้วยการจัดวางสินค้าตามการดูแลผิว 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การทำความสะอาดผิว Cleanse 2.การเตรียมผิว Prep 3.การบำรุงผิว Treat 4.การเติมผิวให้ชุ่มชื้น Moisturize และ 5.การป้องกันผิว Protect พร้อมมี Beauty Advisor (BA) ให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ found & found ยังมีระบบ CRM ที่เชื่อมต่อกับระบบสมาชิก blueplus+ บนแอปพลิเคชัน xplORe เพื่อมอบโปรโมชันและสิทธิพิเศษตามประวัติการซื้อภายในงานได้เหล่าคนดังอย่างร่วมพูดคุยกับพิธีกรเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลตัวเองและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิว พร้อมเผยเคล็ดลับให้ผิวเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ และดูแลผิวตั้งแต่อายุยังไม่มาก เพื่อรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวไว้ให้นานที่สุด บอกลาความยุ่งยาก สู่ผิวสุขภาพดีได้ง่าย ๆปักหมุดช้อปความดูดีเฮลตี้ใกล้บ้านที่ร้าน found & found ใน พีทีที สเตชั่น บรมราชชนนี 97 และอีก 2 สาขาที่ พีทีที สเตชั่น สายไหม 56 และ สาขา EnCo อาคาร Energy Complex B found & found เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นสาขา EnCo ปิดวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกและติดตามข่าวสาร สิทธิพิเศษ กิจกรรม และโปรโมชันต่าง ๆ ได้ทาง Line: @foundnfound https://bit.ly/foundnfound-line