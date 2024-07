คนดังฉลองเปิดตัวนาฬิกาเพื่อยูโร 2024

อูโบลท์ (Hublot) ในฐานะนาฬิกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า ยูโร 2024 (UEFA EURO 2024) ฉลองเปิดป๊อปอัปสโตร์ "Hublot Loves Football UEFA EURO Pop-Up Store” ณ Hall of Mirrors ชั้น M สยามพารากอน โดยร่วมกับ พีเอ็มที เดอะ ฮาวร์ กลาส (PMT The Hour Glass) ผู้จัดจำหน่ายนาฬิกา “อูโบลท์” (Hublot) ในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว Hublot Big Bang e Gen3 UEFA EURO 2024™ นาฬิกาเพื่อทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะ โดยมี ริคาร์โด กัวดาลูเป (Ricardo Guadalupe) ซีอีโอของ Hublot และ ดาวิด เทรเซเก้ต์ (David Trezeguet) อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานจากทีมชาติฝรั่งเศส ที่เคยชนะการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 1998 และ UEFA EURO 2000 และเป็น Friend of The Brand ของ Hublot ร่วมงาน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิเศษจากTwopee, Hublot Friend of The Brand - ประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล Esports โชว์แมตช์จากอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบในกีฬา Esports โดยมีเซเลบและคนดัง อาทิ วิริฒิพา ภักดีประสงค์, พิชญะ นิธิไพศาลกุล, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, มณฑป เหมตาล, นภาลัย อารีสรณ์, อมรสิริ บุญญสิทธิ์, ปิยชนน์ ลือพืช, ธัญญาภรณ์ สมวัลย์, สุธนา ลิขิตธนสมบัติ, แก้วทิพย์ และทิพย์นรินทร์ ประยูรพัฒน์, ณัฐวรรธน์ และกัญจน์วิมล ไกรวิทย์กุล, ธาดา พานิชภักดี, เพ็ญ สุขสมบูรณ์วงศ์, ธนากฤต อรุณวรชาติ, ภคอร ฐิติภาณุกุล, นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์, ดร.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ, ณวินวิชญ์ กิตติชนวิชญ์ ร่วมงาน ณ อูโบลท์ ป๊อปอัพสโตร์ สยามพารากอน

นาฬิกา Big Bang e Gen3 UEFA EURO 2024™ ผลิตเพียง 100 เรือน วางจำหน่ายในบูติก Hublot ที่สยามพารากอน และ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สำหรับ HUBLOT Loves Football UEFA EURO 2024 ป๊อปอัพสโตร์ ณ สยามพารากอน เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้-7 ก.ค. 67