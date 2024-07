CEOidol ทำถึง ส่ง CEO ทั่วประเทศจากหลักสูตร CEOIDOL คว้ารางวัล “นักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล กวาดเลียบกว่า 10 รางวัล

เจ้าของ และ ผอ.หลักสูตรกับเหล่า CEO ทั่วประเทศหลากหลายธุรกิจ เข้ารับรางวัลกันอย่างคึกคักในงาน "ไทยแลนด์ดิจิทัล อวอร์ด 2024 ด้านอาย วราไพรินทร์ ได้เปิดเผยถึงผลสัมเร็จในครั้งนี้"รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ พาทีม CEOidol มาถึงการรับรางวัลในสาขาต่างๆ ถามว่าวันนี้พวกเราจะประกาศความสำเร็จความเป็น CEOidol หรือไม่ ต้องบอกว่าความสำเร็จของพวกเราสำเร็จตั้งแต่พวกเราได้มาเจอกันแล้วเพราะทุกคนที่มาอยู่ในทีม CEOidol ทุกคนมีความเก่ง ความสามารถในตัว แต่ทุกคนก็มีไฟอยากพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆเพิ่มด้วย และยิ่งเรามีคนที่สำเร็จยิ่งกว่า เชี่ยวชาญยิ่งกว่ามาชี้นำ แนะแนวทาง อย่าง speaker ระดับประเทศ นักลงทุนหมื่นล้าน แสนล้าน ( กว่า 5 ท่านจากรายการ ชาร์คแท็งก์) เวียนกันให้เกียรติมาสอนเอง อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งจริงๆในด้านต่างๆ สอนเส้นทางลัดและประสบการณ์ทั้งทางตรง ทางอ้อม ทางลัด มันก็ยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นทวีคูณเราตั้งใจว่า..เราจะสร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับ CEO ทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของ CEO ตัวจริง และแน่นอนต่อให้เราจะเก่งในเรื่องที่เราถนัดยังไง ก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่า Connection ที่หลากหลายและสนับสนุนกันจะยิ่งทำให้เราเติบโตในภาพกว้างอย่างก้าวกระโดดถามว่าปัจจุบันอาจมีหลักสูตรขายฝันมากมาย ?แต่ไม่ใช่ CEOidol หลักสูตรอื่นอาจจะมี concept อย่างไรไม่รู้แต่หลักสูตรของเรา เราเน้นเรื่องของวิชาการและการพัฒนาตัวเองและคอนเน็คชั่นส์ ไม่ได้เน้นเรื่องของปาร์ตี้เป็นหลัก และการเวิร์คช็อปของเรานั้นเป็นการเวิร์คช็อปที่ทำให้ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์สูงสุดนั้นก็คือเรื่องของการต่อยอดคอนเน็คชั่นส์ และ ผู้เข้าอบรม CEOidol ทุกคนจะต้องมีธุรกิจที่สุจริตจริง อาจจะขาดการเติมไฟ และเติมเต็มในบางด้าน อาทิ ด้าน PR และการสื่อสารที่ถูกต้อง เพราะบางคนอาจจะยุ่งรอบด้าน เลยขาดอะไรไปและเขาจะครบเครื่องขึ้นเมื่อเขามารวมตัวกันค่ะ หลักสูตรเราเชี่ยวชาญด้านการต่อยอดธุรกิจ และสร้างตัวตน เมื่อทุกธุรกิจมีไฟมีใจจะพัฒนา เป้าหมายที่ยากจะง่ายขึ้นเอง และหลายๆท่านก็มีชื่อเสียงในทางธุรกิจ มีความสำเร็จมาอยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องการทีมซัพพอร์ตที่จะนำพาพวกเขาให้ต่อยอดไปได้ไวยิ่งขึ้น เราได้มิตรภาพที่ดีต่อกัน และกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วม CEOidol เห็นผลความสำเร็จในการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน" รอบนี้ เป็นปีที่ 2 เข้าสู่ CEOidol Gen3 (Revel up ) เราได้รับรางวัลกว่า 10 รางวัล ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรี และ คนดังมากมายทั้งไทยและจีนรายชื่อผู้รับรางวัลคนที่1 คุณกร สุริยพันธุ์ตำแหน่ง MDบริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัดสาขา นักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลคนที่2 คุณภูวดี คุนผลินตำแหน่ง MDเรือเจ้าพระยา ครุยส์สาขา CEO idol ยอดเยี่ยม ในยุคดิจิทัลคนที่ 3 คุณตงตง-กฤษกร กนกธรตำแหน่ง CMOบริษัท ออลโซล่า วัน จำกัดสาขาCEO idol ยอดเยี่ยม ในยุคดิจิทัลคนที่ 4 คุณธนิตา ระบือนามCEO บริษัท เอฟ.เอ็น.ไซเอ็นซ์ จำกัดสาขานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่นในยุคดิทัลคนที่ 5 คุณปติมา จิราธำรงชาติตำแหน่ง Chief Executive Officerบริษัท Century21designcornerสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลคนที่ 6 คุณณัฐริยา โค้วไพโรจน์ตำแหน่ง vice presidentบริษัท ซิตี้พาร์คสตีล จำกัดสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลคนที่ 7 คุณณัฐพล ลำกูลตำแหน่ง CEOบริษัท Alltimage Co.,Ltd.สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลคนที่ 8 ธัชวีร์ สุวรรณปัญญาตำแหน่ง CEOบริษัท แอท ยู เดนทัล (AT U Dental)สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลคนที่ 9 คุณจุฑามาศ โพธิ์รัศมีตำแหน่ง MDบ.virgo plus วางระบบ cctvและ fire alarmสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลคนที่ 10 คุณอรนิชา อำไพวรรณCEO บ. คริสตัลเมติกส์ แลบอราทอรี่ จำกัดสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลและแน่นอนว่า บริษัท CEO eye standard ผู้ก่อตั้งหลักสูตร CEOidol จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เรารับจำนวนจำกัดเพื่อการพัฒนาที่ได้ประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เราเตรียมแผน พัฒนาธุรกิจไปสู่ตลาดมหาชน สำหรับ CEO ที่มีเป้าหมาย อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปีหน้าเตรียมเปิดตัวรุ่น 1 ในหลักสูตร CEO มหาชน เพราะเราเห็นความสำคัญ ของ ผู้นำในประเทศทั่วประเทศ ถ้าเราเริ่มที่หัวหน้าทีม อย่างไรโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประเทศที่เติบโตทางด้านเศรษฐกิจขยับไปอันดับต้นๆของเอเชีย เกิดขึ้นใน 2-5 ปีนี้ แน่นอนCEO ทั่วประเทศที่สามารถเข้าร่วมอบรมกับเราได้ ให้ส่งประวัติและโปรไฟล์เข้ามาก่อนทางเพจ และไลน์ @Ceoeyes ให้ทางเราตรวจสอบ และสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ในการเข้าเรียนว่าต้องการพัฒนาด้านใด ถึงแม้จะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำกิจการ แต่หากมีเป้าหมายที่อยากพัฒนาองค์ให้เป็นองค์กรระดับประเทศทาง CEO idol พร้อมให้โอกาสท่านค่ะ