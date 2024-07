“นนนี่-แอ็คมี่” เฉลยเพศลูกทายาทหมื่นล้าน เซอร์ไพรส์ได้แฝดครบจบทั้งชายและหญิง

วงการบันเทิงเตรียมฉลองต้อนรับหนูน้อยเด็กแฝดคู่ใหม่ เมื่อนางเอกสาวที่เพิ่งแต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้าน นักนักร้องนำวงร็อค DoubleDeep ไปเมื่อปลายปีก่อน ที่เพิ่งประกาศข่าวการตั้งครรภ์ไปเมื่อไม่นานนี้วันนี้ยืนยันชัดเจนจากอัลตราซาวด์เป็นที่แน่นอนแล้วว่า นนนี่-แอ็คมี่ ได้ทายาทเป็นลูกแฝดชายหญิง และมีกำหนดคลอดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ทำให้ทั้งคู่ดีใจเป็นอย่างมากโดยว่าที่คุณแม่ นนนี่ได้โพสต์ข้อความลง IG ว่า “Twinies Twinies Twinies 💗💙We’re waiting for you to The Family !”ส่วนว่าที่คุณพ่อ แอ็คมี่โพสต์ลง FB : Acme Traderist - Worawat Narknawdee ว่า “As I promised , I’ll be your super Dad for you my TWINS !”จากนี้ก็รอดูว่าหนูน้อยในท้องจะอาร์ติสต์ฉลาดลึกล้ำเป็นนักปรัชญาขั้นสุดตามคุณพ่อ หรือว่าจะไปสายแฟชั่นแบบสุดทางตามที่คุณแม่ชื่นชอบ