แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ชูผลงานโดดเด่นด้านการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน ESG ในรายงานประจำปี Serve 360

เบเธสดา รัฐแมริแลนด์ –ได้เผยแพร่รายงาน Serve 360 ประจำปี 2567 ซึ่งเน้นย้ำความพยายามและความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" ในระดับโลกของบริษัท เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมปี 2568 รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับปีปฏิทิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ในปีนี้ รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอบทเสริม “Around The World Highlights” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้าน ESG ที่ครอบคลุมแต่ละภูมิภาคของบริษัทตั้งแต่ เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) แคริบเบียนและละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา จีนแผ่นดินใหญ่ ไปจนถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ รวมไปถึงตารางผลการดำเนินงานและภาคผนวก ที่มาพร้อมกับข้อมูลสนับสนุนและตัวเลขสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง"ที่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อหลักการพื้นฐานในการดูแลผู้คน ชุมชน และโลกของเรา" แอนโทนี่ คาปูอาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "การเป็นพลังแห่งความดีในจุดหมายปลายต่าง ๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจช่วยส่งเสริมความสำเร็จระยะยาวของธุรกิจของเรา ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและแขกผู้เข้าพัก เรามุ่งเน้นการสร้างโลกแห่งการเดินทางที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และรับผิดชอบมากขึ้น"เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ แพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมของแมริออท หรือ Serve 360: Doing Good in Every Direction จะทำหน้าที่เป็นแนวทางในความพยายามด้าน ESG ของบริษัท ผ่าน 4 จุดโฟกัส หรือ "พิกัด" ได้แก่ การดูแลโลกของเรา (Nurture Our World) สานต่อการดำเนินงานที่รับผิดชอบ (Sustain Responsible Operations) เสริมศักยภาพผ่านโอกาส (Empower Through Opportunity) และเปิดรับทุกคนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Welcome All and Advance Human Rights)รายงานยังได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน การส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในองค์กร การร่วมเป็นอาสาสมัคร และกิจกรรมด้าน ESG อื่น ๆ ที่นำโดยพนักงานและโรงแรมของแมริออททั่วโลก โครงการและกิจกรรมที่โดดเด่นระดับโลก ได้แก่:เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้:•รับการตรวจสอบเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับ Science Based Targets initiative (SBTi) ในเดือนเมษายน 2567•เปิดตัวโปรแกรม Climate Action Program (CAP) ให้กับทุกโรงแรมที่บริษัทบริหารจัดการและโรงแรมแฟรนไชส์ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งองค์กรและการพัฒนาเป้าหมายการลดคาร์บอนและการใช้พลังงานเฉพาะสำหรับแต่ละโรงแรม เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าสู่เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ของบริษัท•ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2566 มีการติดตั้งเครื่องชาร์จ EV มากกว่า 7,100 เครื่องที่โรงแรมในเครือแมริออทมากกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกนอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการขยายโอกาสและส่งมอบคุณค่าหลักในการรับใช้โลกของเรา (Serve Our World) โดย:•มีชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครในชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกมากกว่า 3.1 ล้านชั่วโมงในปี 2566 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2559 มีชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครของพนักงานรวมแล้วกว่า 12.1 ล้านชั่วโมง•ตอบสนองต่อปัญหาไฟป่าที่รุนแรงในเมาอี รัฐฮาวาย โดยบริจาคเงินสนับสนุนราว 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Marriott Disaster Relief Fund และ TakeCare Relief Fund รวมทั้งผ่านการบริจาคคะแนนแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) การบริจาคเงินสดและสิ่งของจากโรงแรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟู และจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ•มุ่งมั่นที่จะจ้างงานผู้ลี้ภัยมากกว่า 3,000 คนทั่วโลกภายในปี 2569•ฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทและแฟรนไชส์มากกว่า 1.2 ล้านคนในด้านการตระหนักรู้เรื่องการค้ามนุษย์นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา อันเป็นส่วนหนึ่งในกาบรรลุเป้าหมายของแมริออทในการฝึกอบรมพนักงานประจำโรงแรมและรีสอร์ททุกคนภายในปี 2568•เปิดตัวโครงการริเริ่มระดับอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับมูลนิธิเฝ้าระวังภัยอินเทอร์เน็ต (Internet Watch Foundation) และ Cisco เพื่อบล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจากเครือข่ายของแขกในโรงแรมที่บริหารจัดการและแฟรนไชส์เกือบ 5,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไฮไลท์เพิ่มเติมในระดับภูมิภาค ได้แก่:•ระดมทุนเกือบ 970,000 ดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบเงินสดและการบริจาคสิ่งของโดยแมริออท บิสเนส เคาน์ซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านกิจกรรมระดมทุนปั่นจักรยานประจำปี Road to Awareness (R2A) เพื่อสนับสนุนองค์กรที่มุ่งเน้นสนับสนุนความเป็นอยู่และสุขภาวะของเด็ก•สนับสนุนการปล่อยเต่าทะเลประมาณ 110,000 ตัว ผ่านโครงการอนุรักษ์ในโรงแรมหลายแห่งทั่วเม็กซิโก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยของเต่า•ร่วมกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ผ่าน 66 โรงแรมทั่วประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในการส่งมอบอาหารส่วนเกินมากกว่า 81,000 กิโลกรัม (178,000 ปอนด์) ซึ่งเป็นกรบริจาคอาหารมากกว่า 340,000 มื้อให้กับชุมชนที่ขาดแคลน•จ้างงานนักศึกษาพิการมากกว่า 1,200 คนเป็นพนักงานประจำทั่วจีนแผ่นดินใหญ่•เพิ่มสัดส่วนการซื้อไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (cage-free egg) เป็น 56.13% และ 47.18% สำหรับโรงแรมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตามลำดับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้าน ESG และ Serve 360 ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ที่ www.Marriott.com/Serve360