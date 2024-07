ลักชัวรี กรุ๊ปโดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เผยผลวิจัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงในตลาดท่องเที่ยวสำคัญ 6 แห่ง

•68% มีการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน โดย 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)•ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สำหรับในอีก 12 เดือนข้างหน้า ตามด้วยญี่ปุ่น โดย 46% วางแผนที่จะไปเยือน•กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth หรือ HNW) ชาวอินเดียกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับหรู โดย 89% ของชาวอินเดียวางแผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า•การรับประทานอาหารระดับไฮเอนด์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการท่องเที่ยวระดับหรู โดย 88% วางแผนท่องเที่ยววันหยุดเพื่อลิ้มลองอาหาร•มีการกำหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวระดับหรู 3 กลุ่มใหม่ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโตสำหรับการท่องเที่ยวระดับหรู รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับใหม่จาก ลักชัวรี กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Luxury Group by Marriott International) ได้ระบุถึงความคาดหวังและความชอบในการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในหมู่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง (HNW) ในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ จากทั่วทั้งภูมิภาค 68% วางแผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดย 89% เป็นความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามในหมู่ชาวอินเดีย ซึ่ง 74% วางแผนที่จะเดินทางภายในเอเชียแปซิฟิก และ 88% ระบุว่าประสบการณ์เรื่องอาหารเป็นเหตุผลสำคัญลำดับต้นในการเดินทาง และ 1 ใน 4 ของวันหยุดทั้งหมดที่วางแผนไว้ (25%) เป็นไปเพื่อการเฉลิมฉลอง ที่สำคัญ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับหรูกลุ่มใหม่ 3 กลุ่มที่โดดเด่นขึ้นมา ได้แก่ 'Venture Travelist' คือ ผู้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในขณะเดินทาง 'Experience Connoisseur' ชาวมิลเลนเนียลที่เดินทางเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และ 'Timeless Adventurer' ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่ออกแบบแผนการเดินทางของตัวเองและสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ก่อนที่จะเป็นที่นิยม"รายงาน New Luxe Landscapes ของเราให้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงจากเอเชียและแปซิฟิก" โอริออล มอนทัล กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระดับหรู ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบประสบการณ์ด้านอาหารใหม่ ๆ การเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง หรือการมองหาการสานสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น งานวิจัยของเราได้ระบุลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ แก่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลในการให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมและฉลาดเลือกเหล่านี้"ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานขึ้นกับกลุ่มคนที่พวกเขารักการวิจัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะมั่งคั่งในออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และอินเดีย เผยให้เห็นว่าพวกเขาเดินทางบ่อยขึ้นและมีวันหยุดที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยมีการวางแผนการท่องเที่ยวพักผ่อน 6 ครั้งภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะใช้วันหยุดอย่างน้อย 7 ครั้งในปีนี้ ซึ่งโดยเฉลี่ยการพักระยะสั้นหมายถึงการพัก 3 คืน ในขณะที่การพักระยะยาว คือ สองสัปดาห์ครึ่ง สำหรับหลาย ๆ คนแล้วความเป็นญาติมิตรและความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพิ่มความสมบูรณ์ของประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยมากกว่า 70% เลือกที่จะเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อนออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม (46%) ตามด้วยญี่ปุ่น (42%) และฮ่องกง, ประเทศจีน (27%) โดย 69% ของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีฐานะมั่งคั่งกำลังวางแผนเดินทางไปออสเตรเลียอันเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์อุปสงค์ (Demand) ที่เพิ่มขึ้นในอินเดียในตลาดการท่องเที่ยวที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมมากที่สุดพบว่า 89% ของชาวอินเดียที่มีฐานะมั่งคั่งกล่าวว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยว ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนิยมท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญ ร่วมงานหรือกิจกรรมที่เป็นส่วนตัว โดย 38% วางแผนเดินทางกับเพื่อน และ 33% กำลังวางแผนเดินทางเพื่อการเฉลิมฉลองความหลงใหลในอาหาร88% เลือกจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดของพวกเขาจากการค้นพบเมนูอาหารหรือประสบการณ์ด้านอาหารใหม่ ๆ ด้วยความตระหนักถึงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเพื่อลิ้มลองอาหาร เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (49%) อธิบายว่าประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับหรูเป็นการท่องเที่ยวยามค่ำคืนในอุดมคติ เพื่อเน้นย้ำประเด็นนี้ 83% จะเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อที่จะไปเยือนร้านอาหารที่ได้รับรางวัล และ 35% เห็นด้วยว่าพวกเขาจะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับประสบการณ์ด้านอาหารที่ไม่เหมือนใคร สำหรับการเลือกโรงแรม 81% ของนักท่องเที่ยวที่มีฐานะมั่งคั่งทำการเลือกโดยอิงจากตัวเลือกอาหารระดับหรู และ 83% เลือกจุดหมายปลายทางที่พวกเขาจะได้ไปยังร้านอาหารที่มีชื่อเสียงตัวตน (Persona) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ด้วยรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นสำหรับวันหยุดประกอบกับประชากรนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง 3 กลุ่มใหม่ ได้แก่:1) The ‘Venture Travelist’Venture Travelist เป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่ผสมผสานการทำงานเข้ากับการพักผ่อน (Bleisure) รุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางวันหยุดที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในขณะที่พวกเขาเพลิดเพลินกับวันหยุดกับครอบครัวและคนที่รัก พวกเขามักมองหาโอกาสที่จะทำธุรกิจเสมอ ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ พวกเขาสำรวจสถานที่ ซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และของโบราณ และมองหาการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น2) The ‘Experience Connoisseur’Experience Connoisseurs ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียล พวกเขาวางแผนการท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ส่วนตัว พวกเขาเดินทางอย่างไปทั่วทุกมุมโลกและมองว่าประสบการณ์เป็นการลงทุนเพื่อสร้างสุขภาวะทั้งทางจิตใจและร่างกาย พวกเขาต้องการสำรวจจุดหมายปลายทางอย่างลึกซึ้ง ให้คุณค่ากับการปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคล (personalization) และมองหาประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เหมือนใครอย่างจริงจัง (exclusive one-of-a-kind experience)3) The ‘Timeless Adventurer’Timeless Adventurers ทลายทุกภาพจำของนักท่องเที่ยว 'ผมสีดอกเลา' ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พวกเขาเป็นนักสำรวจที่กระตือรือร้น ต้องการดื่มด่ำกับจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริง พวกเขาสนใจสถานที่ท่องเที่ยวน้อยลงและสนใจสิ่งที่ทำให้จุดหมายปลายทางนั้นเป็นสถานที่ที่มีความหมายซึ่งทำให้สถานที่นั้นไม่เหมือนใครและเป็นที่น่าจดจำ